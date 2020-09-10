Как вернуть просроченную задолженность в связи с коронавирусом: новая рассрочка

Поговорим о принятом ещё в июле законе, о котором мало кто знает.

Причины введения особенностей взыскания в виде рассрочки

Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» (далее — Закон № 215-ФЗ) был принят по инициативе депутатов Госдумы.

Изначально принятые меры поддержки в отношении физических, юридических лиц и ИП, наиболее пострадавших от COVID-19, касались только обязательств, которые возникли в период наступления пандемии. При этом у них есть финансовые обязательства, возникшие и ранее. По ним уже вынесены судебные решения и решения налоговой, по которым идёт принудительное исполнение. Это может быть:

📌 Реклама

списание денежных средств;

арест имущества;

привлечение к административной и уголовной ответственности.

Таким образом, в отношении лиц, получивших поддержку от государства, продолжали применяться принудительные меры по изъятию доходов, иных денежных средств и имущества.

СПРАВКА Известно, что на принудительном исполнении в ФССП России есть исполнительные производства о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении: должников — организаций и ИП — в количестве более 2,7 млн., с суммой задолженности более 870 млрд рублей, из них кредиты — на сумму более 630 млрд рублей;

физлиц — получателей пенсии по старости/по инвалидности/по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов — 1,6 млн., на сумму более 340 млрд рублей, из которых кредиты — более 332 млрд рублей.

В этой связи Закон № 215-ФЗ установил