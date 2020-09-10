Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как вернуть просроченную задолженность в связи с коронавирусом: новая рассрочка

Поговорим о принятом ещё в июле законе, о котором мало кто знает.

Причины введения особенностей взыскания в виде рассрочки

Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» (далее — Закон № 215-ФЗ) был принят по инициативе депутатов Госдумы.

Изначально принятые меры поддержки в отношении физических, юридических лиц и ИП, наиболее пострадавших от COVID-19, касались только обязательств, которые возникли в период наступления пандемии. При этом у них есть финансовые обязательства, возникшие и ранее. По ним уже вынесены судебные решения и решения налоговой, по которым идёт принудительное исполнение. Это может быть:

📌 Реклама

  • списание денежных средств;
  • арест имущества;
  • привлечение к административной и уголовной ответственности.
Таким образом, в отношении лиц, получивших поддержку от государства, продолжали применяться принудительные меры по изъятию доходов, иных денежных средств и имущества.

СПРАВКА
Известно, что на принудительном исполнении в ФССП России есть исполнительные производства о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении:

  • должников — организаций и ИП — в количестве более 2,7 млн., с суммой задолженности более 870 млрд рублей, из них кредиты — на сумму более 630 млрд рублей;
  • физлиц — получателей пенсии по старости/по инвалидности/по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов — 1,6 млн., на сумму более 340 млрд рублей, из которых кредиты — более 332 млрд рублей.
В этой связи Закон № 215-ФЗ установил особенности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период коронавируса.
CODERUS
Как работодателю заполнять электронные трудовые книжки?
Пошаговая инструкция по заполнению формы СЗВ-ТД в программе 1С: ЗУП 8.3.
Узнать больше
Реклама на Клерке

С учётом Закона № 215-ФЗ теперь применяют два федеральных закона:

На кого распространяется Закон № 215-ФЗ

Это должники — юрлица и ИП. Они должны быть субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), включенными на 01.03.2020 в Единый реестр МСП и вести деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса по Перечню Правительства РФ (утв. постановлением от 03.04.2020 № 434).

📌 Реклама

При этом берут основной вид деятельности. То есть, основной код по ОКВЭД 2, заявленный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Закон № 215-ФЗ не распространяется:

  • на должников — юрлиц и ИП, к которым применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов (ст. 9.1 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
  • отдельных категорий должников — физических лиц (об этом ниже в статье).
Положения Закона № 215-ФЗ применяют к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Но есть исключения, о которых скажем позже.

Особую рассрочку дать должны

На основании заявления должника — юрлица или ИП с приложенным графиком погашения задолженности судебный пристав-исполнитель обязан (!) предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных документов в рамках возбужденных в отношении указанных лиц исполнительных производств имущественного характера. При этом не нужно обращение в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.
Attek
Обучение по охране труда, мы приходим на помощь!
Лицензированный учебный центр. Пройдите обучение, не выходя из дома
Узнать больше
Реклама на Клерке

Рассрочка не положена по требованиям:

  • о возмещении вреда, причиненного здоровью;
  • возмещении вреда в связи со смертью кормильца;
  • компенсации морального вреда;
  • по выплате выходных пособий;
  • оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору;
  • выплате вознаграждений авторам.

Период рассрочки

Рассрочку дают на срок, указанный в заявлении, но:

  • не более чем на 12 месяцев;
  • не позднее чем до 1 августа 2021 года.

Размер задолженности

Сумма задолженности по исполнительным документам, в отношении которой компания или ИП вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки — не более 15 млн рублей.

📌 Реклама

Механизм платежей

Рассрочку предоставляют один раз. Она заключается в поэтапном погашении задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях на срок рассрочки с начала календарного месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о ее предоставлении.

Отмена отсрочки

Судебный пристав-исполнитель не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления о предоставлении рассрочки, направляет его копию взыскателю. Такое постановление можно обжаловать вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или в суд.

При нарушении должником графика погашения задолженности постановление о рассрочке отменяют. Затем исполнительное производство идёт уже в общем порядке — без учета Закона № 215-ФЗ.

Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров в России (CPA Russia)
Регистрация! Квалификация "Финансовый директор" международн
Полная квалификация для управления финансами на практике.
Узнать больше
Реклама на Клерке

Рассрочка для некоторых пенсионеров

По заявлению с приложенным графиком погашения задолженности рассрочка взыскания задолженности по кредитному договору (займу) положена также гражданам, одновременно соответствующим следующим трём критериям:

  • получают пенсию по старости, по инвалидности и/или по случаю потери кормильца;
  • нет иных источников доходов и недвижимого имущества (кроме единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения),
  • совокупный размер пенсии по старости, по инвалидности и/или по потере кормильца — менее 2-х МРОТ.
Рассрочку таким пенсионерам предоставляют без обращения в суд, выдавший исполнительный документ, на срок, указанный в заявлении. Но:

  • не более чем на 24 месяца (2 года);
  • не позднее чем до 1 июля 2022 года.
Максимальная сумма задолженности пенсионера по кредиту (займу) — не более 1 млн рублей.

📌 Реклама

Ограничения при отсрочке

Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение её срока не вправе совершать сделки, связанные с:

  • выдачей поручительств и гарантий;
  • отчуждением или обременением принадлежащего им имущества;
  • выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками) — касается юрлиц.
В отношении должников, в т. ч. пенсионеров без доходов и недвижимости (кроме единственного пригодного для постоянного проживания) с совокупным размером пенсий до двух МРОТ, в течение срока рассрочки не применяют меры принудительного исполнения. Исключение — наложения ареста на имущество должника, находящееся у него или третьих лиц, во исполнение судебного акта об этом.
КАМИН
50 тысяч лучшему расчётчику зарплаты России
Приглашаем всех, кто хорошо знает расчёт зарплаты принять участие в конкурсе
Узнать больше
Реклама на Клерке

В течение рассрочки для наложения запрета на отчуждение имущества должника — юрлица или ИП приставы могут наложить запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат госрегистрации. При этом сохраняют свое действие ранее наложенные ограничения по распоряжению имуществом, кроме обращения взыскания на денежные средства на счетах должника.

На срок предоставления рассрочки микрофинансовая организация (коллекторы) не вправе предпринимать действия по возврату просроченной задолженности.
В отношении должников-граждан по 31.12.2020 включительно судебный пристав-исполнитель не применяет:

  • осмотром движимого имущества должника по месту его жительства (пребывания);
  • наложение на указанное имущество ареста;
  • изъятие и передачу указанного имущества (кроме принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств).
В последнем случае это могут быть не только автомобили, но и мотоциклы, мопеды, легкие квадрициклы, трициклы и квадрициклы, самоходные машины.

📌 Реклама

В течение рассрочки для наложения запрета на отчуждение имущества должника-гражданина могут совершаться исполнительные действия, связанные с запретом на регистрационные действия в отношении имущества, права на которое подлежат госрегистрации. Но это не касается исполнения судебного акта, содержащего требование о наложении ареста на имущество должника.

Заключение

Закон № 215-ФЗ дополнил меры помощи пострадавшим от последствий коронавирусной инфекции — наиболее уязвимых категорий граждан и организаций, которые имели долги еще до пандемии, а коронавирус их усугубил.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама