Как вернуть просроченную задолженность в связи с коронавирусом: новая рассрочка

Поговорим о принятом ещё в июле законе, о котором мало кто знает.
Причины введения особенностей взыскания в виде рассрочкиФедеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» (далее — Закон № 215-ФЗ) был принят по инициативе депутатов Госдумы.
Изначально принятые меры поддержки в отношении физических, юридических лиц и ИП, наиболее пострадавших от COVID-19, касались только обязательств, которые возникли в период наступления пандемии. При этом у них есть финансовые обязательства, возникшие и ранее. По ним уже вынесены судебные решения и решения налоговой, по которым идёт принудительное исполнение. Это может быть:
- списание денежных средств;
- арест имущества;
- привлечение к административной и уголовной ответственности.
В этой связи Закон № 215-ФЗ установил особенности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период коронавируса.
Известно, что на принудительном исполнении в ФССП России есть исполнительные производства о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении:
- должников — организаций и ИП — в количестве более 2,7 млн., с суммой задолженности более 870 млрд рублей, из них кредиты — на сумму более 630 млрд рублей;
- физлиц — получателей пенсии по старости/по инвалидности/по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов — 1,6 млн., на сумму более 340 млрд рублей, из которых кредиты — более 332 млрд рублей.