Всё, что нужно знать про монетизацию льгот

Мало кто знает, что граждане, относящиеся к категории льготников, имеют право по своему желанию отказаться от государственной помощи в виде пакета социальных услуг в пользу денежных средств. В результате монетизации льгот можно добиться прибавки определенной суммы к пенсии, начисляемой ежемесячно. О том, что нужно знать про монетизацию льгот, читайте в статье.

Что такое монетизация льгот?

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Действующее законодательство не содержит такого понятия, как «монетизация льгот». Однако первоначально версия закона о монетизации мер государственной поддержки была принята вместе с утверждением Федерального закона за номером 122 от 22 августа 2004 г. Этот документ вносил ряд изменений в большое количество законодательных актов, в число которых вошли те, которые устанавливают льготы.

С тех пор прошло 16 лет, положения закона неоднократно корректировались. Последняя редакция вышеупомянутого закона была принята 3 августа 2018 г. Стоимость льгот в денежном эквиваленте ежегодно устанавливается распоряжениями Правительства РФ.

Под монетизацией льгот подразумевается возможность отказа от социальных услуг взамен на денежную компенсацию. Другими словами, льготники, которые по тем или иным причинам не нуждаются в предоставляемых преференциях в натуральном виде, обеспечиваются надбавкой к пенсионным выплатам.

Какие льготы подлежат монетизации?

Проезд на общественном транспорте (сюда входит проезд на метрополитене, автобусы, трамваи, пригородные автобусные и железнодорожные направления и т.д.)

Так, например, в 2020 году бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в денежном эквиваленте составляет. Но обратите внимание, что перечень может корректироваться на региональном уровне.