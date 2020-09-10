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Всё, что нужно знать про монетизацию льгот

Мало кто знает, что граждане, относящиеся к категории льготников, имеют право по своему желанию отказаться от государственной помощи в виде пакета социальных услуг в пользу денежных средств. В результате монетизации льгот можно добиться прибавки определенной суммы к пенсии, начисляемой ежемесячно. О том, что нужно знать про монетизацию льгот, читайте в статье.

Что такое монетизация льгот?

Действующее законодательство не содержит такого понятия, как «монетизация льгот». Однако первоначально версия закона о монетизации мер государственной поддержки была принята вместе с утверждением Федерального закона за номером 122 от 22 августа 2004 г. Этот документ вносил ряд изменений в большое количество законодательных актов, в число которых вошли те, которые устанавливают льготы.

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С тех пор прошло 16 лет, положения закона неоднократно корректировались. Последняя редакция вышеупомянутого закона была принята 3 августа 2018 г. Стоимость льгот в денежном эквиваленте ежегодно устанавливается распоряжениями Правительства РФ.

Под монетизацией льгот подразумевается возможность отказа от социальных услуг взамен на денежную компенсацию. Другими словами, льготники, которые по тем или иным причинам не нуждаются в предоставляемых преференциях в натуральном виде, обеспечиваются надбавкой к пенсионным выплатам.

Какие льготы подлежат монетизации?

  • Проезд на общественном транспорте (сюда входит проезд на метрополитене, автобусы, трамваи, пригородные автобусные и железнодорожные направления и т.д.)
Так, например, в 2020 году бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в денежном эквиваленте составляет 127 рублей 77 копеек в месяц. Но обратите внимание, что перечень может корректироваться на региональном уровне.
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  • Бесплатные медикаменты
В 2020 году лекарства и медицинские изделия по рецептам врачей в денежном эквиваленте составляет 889 рублей 66 копеек в месяц.

  • Санаторно-курортное лечение
В 2020 году путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний 137 рублей 63 копейки в месяц.

Кто имеет право на получение денежного эквивалента вместо набора социальных услуг?

Далеко не все имеют право монетизировать имеющиеся у них льготы. Возможность монетизации предоставляется пенсионерам, которые:

  • имеют группу инвалидности;
  • являются участниками ВОВ, в том числе тружениками тыла;
  • принимали участие в боевых операциях на территории Чеченской республики, Афганистана и других государств, в которых действовали вооруженные силы бывшей СССР и РФ;
  • проживали в блокадном Ленинграде;
  • являются родственниками людей, погибших при исполнении обязанностей в составе армии.
На региональном уровне перечень лиц, имеющих право на монетизацию льгот, может дополняться:

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  • малоимущими;
  • детьми из многодетных семей;
  • пенсионерами по старости;
  • сиротами (лица, не достигшие совершеннолетнего возраста);
  • участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.
Однако в некоторых случаях меры поддержки могут предоставляться только в натуральном или только в денежном виде. Для уточнения этого вопроса необходимо обращаться в местное отделение ПФР или социальной защиты населения.

Куда необходимо обращаться?

Все льготы или компенсации, заменяющие их, назначаются на основании справки, выдаваемой Пенсионном Фондом РФ. За ее получением следует обращаться в местное отделение ПФР по месту регистрации с:

  • паспортом;
  • удостоверением или свидетельством, подтверждающим право на получение набора социальных услуг (удостоверение ветерана труда, заключение медико-социальной экспертизы о присвоении группы инвалидности и т.д.).

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