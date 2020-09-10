Как проверить машину на арест

Приобретая автомобиль, осмотрительный покупатель должен осмотреть не только его техническое состояние, но и проверить, нет ли запретов и ограничений, которые не дадут зарегистрировать машину и будут мешать пользоваться ей. О том, какие способы существуют для проверки машины на арест и как узнать о его наличии либо отсутствии, расскажем в статье.

Почему машина может быть в аресте

Арест предполагает наложение запрета на распоряжение либо пользование имуществом, принадлежащим должнику (ответчику, подозреваемому, обвиняемому), а в некоторых случаях и изъятие такого имущества.

Машина, как и любое другое имущество, может быть объектом ареста. Соответственно, регистрация сделок с ней (например, купли-продажи) во время нахождения под арестом невозможна.

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Накладывать арест может суд либо судебные приставы. При этом нужно понимать, что арест имущества не является мерой наказания. Основная цель ареста — это обеспечение исполнения решения суда о взыскании с должника суммы задолженности, конфискации имущества и т. д.

Машина будет освобождена из-под ареста, если основания для его наложения сняты. Например, необходимость применения ареста отпадает, если должник полностью погасил сумму задолженности.

Что же касается причин наложения ареста, то их может быть несколько. Наиболее распространенные:

наличие у собственника машины задолженности по кредиту, за коммунальные услуги и т. д., взыскание которой проводят судебные приставы по исполнительному листу;

возбуждение в отношении собственника уголовного дела по преступлениям, в качестве дополнительного наказания, за которые предусмотрена конфискация имущества;

предъявление собственнику гражданского иска о взыскании долга, возмещении ущерба либо в случае, если предметом спора является сам автомобиль.

Способы проверки авто на арест и ограничения

Сервисов, позволяющих получить информацию об автомобиле, штрафах, сделках с ним, множество. Такую информацию могут предоставить как органы государственной власти, так и частные организации. Самыми известными государственными информационными ресурсами являются: