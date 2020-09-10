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Как проверить машину на арест

Приобретая автомобиль, осмотрительный покупатель должен осмотреть не только его техническое состояние, но и проверить, нет ли запретов и ограничений, которые не дадут зарегистрировать машину и будут мешать пользоваться ей. О том, какие способы существуют для проверки машины на арест и как узнать о его наличии либо отсутствии, расскажем в статье.

Почему машина может быть в аресте

Арест предполагает наложение запрета на распоряжение либо пользование имуществом, принадлежащим должнику (ответчику, подозреваемому, обвиняемому), а в некоторых случаях и изъятие такого имущества.

Машина, как и любое другое имущество, может быть объектом ареста. Соответственно, регистрация сделок с ней (например, купли-продажи) во время нахождения под арестом невозможна.

Накладывать арест может суд либо судебные приставы. При этом нужно понимать, что арест имущества не является мерой наказания. Основная цель ареста — это обеспечение исполнения решения суда о взыскании с должника суммы задолженности, конфискации имущества и т. д.

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Машина будет освобождена из-под ареста, если основания для его наложения сняты. Например, необходимость применения ареста отпадает, если должник полностью погасил сумму задолженности.

Что же касается причин наложения ареста, то их может быть несколько. Наиболее распространенные:

  • наличие у собственника машины задолженности по кредиту, за коммунальные услуги и т. д., взыскание которой проводят судебные приставы по исполнительному листу;
  • возбуждение в отношении собственника уголовного дела по преступлениям, в качестве дополнительного наказания, за которые предусмотрена конфискация имущества;
  • предъявление собственнику гражданского иска о взыскании долга, возмещении ущерба либо в случае, если предметом спора является сам автомобиль.

Способы проверки авто на арест и ограничения

Сервисов, позволяющих получить информацию об автомобиле, штрафах, сделках с ним, множество. Такую информацию могут предоставить как органы государственной власти, так и частные организации. Самыми известными государственными информационными ресурсами являются:
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Помимо данных ресурсов, информацию о машине можно получить на портале правительства Москвы (для жителей Москвы и Подмосковья), на сайте Российского союза автостраховщиков и пр.

По VIN-коду

VIN-код — это уникальный идентификатор автомобиля, который известен ограниченному кругу лиц. Поэтому большинство сервисов используют именно его для проверки наложения ареста, ограничений и получения иной информации.

Например, для проверки по базе ГИБДД нужен именно VIN-код.

По госномеру

Имея в наличии лишь данные номерного знака, проверка на арест машины невозможна. Однако, введя в поле запроса номер машины на сайте ГИБДД, можно узнать, к примеру, о наличии штрафов, наложенных на владельца за нарушения ПДД.

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При этом зная номер автомобиля, можно, используя базу данных Союза автостраховщиков, выяснить VIN-код:

  1. На сайте Союза автостраховщиков введите номер автомобиля в форму запроса. Сервис укажет номер полиса ОСАГО.
  2. Откройте вкладку «Сведения о застрахованных ТС» и введите в форме запроса номер полиса. Сервис укажет VIN-код автомобиля.

Как проверить машину на арест на сайте ГИБДД

Все данные о запретах на совершение регистрационных действий, а также аресте транспортных средств аккумулируются в ГИБДД РФ, потому что именно этот орган государственной власти уполномочен осуществлять регистрационные действия с автомобилями. Для удобства граждан на сайте ГИББД есть сервис проверки машин по ограничениям на регистрационные действия.
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После открытия сервиса в окне «Проверка автомобиля» введите VIN-код. Также проверка возможна по номеру кузова или шасси. Из четырех расположенных внизу видов проверки выберите последний: «Проверка наличия ограничений» и запросите проверку.

Если введенные пользователем данные совпадут с номером (VIN-кодом) в базе данных ГИБДД РФ, то сервис укажет, что на регистрацию данного автомобиля наложены ограничения или он находится под арестом. Если таких данных в базе нет, то пользователь получит информацию о том, что совпадений нет, следовательно, машина свободна от ареста и ограничений.

Проверка на сайте судебных приставов

В отличие от ГИБДД служба судебных приставов учитывает не автомобили, а должников. При открытии сервиса проверки должников ФССП нужно ввести следующие данные:

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  • полные инициалы гражданина;
  • дату рождения;
  • регион проживания.
Если в отношении должника ведется исполнительное производство, сервис ФССП РФ выдаст информацию о сумме задолженности и наложенных ограничениях.

Рекомендуем проводить проверку машины по обоим сервисам, так как только в совокупности они могут дать исчерпывающую информацию относительно ареста или ограничений по конкретному автомобилю.

Какую информацию можно получить при проверке

Помимо данных о наличии ареста или ограничений информационные сервисы ГИБДД РФ и ФССП РФ предоставляют и другую полезную информацию.

Так, например, найдя владельца автомобиля в списке должников, можно узнать и некоторые данные о взыскателях и сумме долга. Это позволит определить серьезность претензий к должнику. Если долг значительный, то вероятность наложения ареста на автомобиль высокая. Возможна и такая ситуация, когда долг у владельца имеется, ограничения на имущество уже наложены, однако информация на сайте ГИБДД еще не обновилась.

Что же касается сервиса ГИБДД, то используя его, можно узнать о количестве и сумме неуплаченных штрафов, предыдущих сделках с автомобилем, его участии в ДТП, а также о том, находится ли искомый автомобиль в розыске или нет. Вся эта информация также доступна при указании в поле запроса VIN-кода машины.

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Сколько стоит проверка

На сайтах ГИБДД РФ, ФССП РФ и Союза автостраховщиков можно проверить автомобиль бесплатно. Для пользования этими ресурсами не требуется регистрация.

На других сервисах придется зарегистрироваться либо заплатить за предоставляемую информацию.

Итак, наличие сервисов ГИБДД РФ, ФССП РФ, Союза автостраховщиков позволяет за несколько минут без регистрации и бесплатно получить полную и актуальную информацию о приобретаемом автомобиле, нахождении его в розыске, проверить на участие в ДТП, количество предыдущих сделок. Грамотно используя имеющиеся открытые данные, можно быть уверенным, что совершаемая сделка будет безопасна, а купленный автомобиль не доставит хлопот в будущем.

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