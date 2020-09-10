Сколько действует копия трудовой книжки для ипотеки?

Копия трудовой книжки, как правило, входит в комплект документов, запрашиваемых банком при оформлении ипотечного кредита. О том, зачем банку нужна эта копия, как ее получить, сколько она действует, а также возможна ли ее замена на другой документ, — в нашем материале.

Зачем банку копия трудовой книжки?

Ипотечный кредит оформляется обычно на большую сумму и на продолжительный срок. Поэтому банку, выдающему такой кредит физлицу, необходимо убедиться в:

наличии у заемщика постоянной работы;

отсутствии длительных перерывов при смене мест труда;

стремлении к сохранению или повышению профессионального уровня;

отсутствии среди причин увольнения связанных с дисциплинарными проступками.

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Все эти моменты свидетельствуют о том, что у заемщика присутствует постоянный доход на момент рассмотрения заявки на кредит, и он принимает меры к тому, чтобы такие поступления оставались постоянными или росли. Т. е. позволяют банку расценивать его как надежного плательщика.

Для получения вышеуказанной информации традиционно используется копия трудовой книжки, выданная работнику его текущим работодателем и заверенная им подписью ответственного за это лица и печатью.

Как получить копию и сколько она действует?

Сама трудовая книжка в период работы хранится у текущего работодателя, обязанностью которого является ведение этого документа (ст. 66 ТК РФ, п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225). Трудовая книжка относится к числу документов, связанных с работой, и копия с нее должна быть выдана работнику по его заявлению в течение 3 рабочих дней (ст. 62 ТК РФ).

Срок действия для такой копии законодательно не установлен. Поэтому в отношении такого срока нужно ориентироваться на требования, предъявляемые банком, помня о том, что у каждого конкретного банка эти требования могут быть своими.

Документы, заменяющие копию трудовой книжки

2020 год ознаменовался появлением у всегда существовавшей лишь в бумажном варианте трудовой книжки ее электронного аналога (ст. 66.1 ТК РФ, закон «О внесении изменений...» от 16.12.2019 № 439-ФЗ).