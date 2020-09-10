Сколько действует копия трудовой книжки для ипотеки?

Копия трудовой книжки, как правило, входит в комплект документов, запрашиваемых банком при оформлении ипотечного кредита. О том, зачем банку нужна эта копия, как ее получить, сколько она действует, а также возможна ли ее замена на другой документ, — в нашем материале.
Зачем банку копия трудовой книжки?Ипотечный кредит оформляется обычно на большую сумму и на продолжительный срок. Поэтому банку, выдающему такой кредит физлицу, необходимо убедиться в:
- наличии у заемщика постоянной работы;
- отсутствии длительных перерывов при смене мест труда;
- стремлении к сохранению или повышению профессионального уровня;
- отсутствии среди причин увольнения связанных с дисциплинарными проступками.
Для получения вышеуказанной информации традиционно используется копия трудовой книжки, выданная работнику его текущим работодателем и заверенная им подписью ответственного за это лица и печатью.
Как получить копию и сколько она действует?Сама трудовая книжка в период работы хранится у текущего работодателя, обязанностью которого является ведение этого документа (ст. 66 ТК РФ, п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225). Трудовая книжка относится к числу документов, связанных с работой, и копия с нее должна быть выдана работнику по его заявлению в течение 3 рабочих дней (ст. 62 ТК РФ).
Срок действия для такой копии законодательно не установлен. Поэтому в отношении такого срока нужно ориентироваться на требования, предъявляемые банком, помня о том, что у каждого конкретного банка эти требования могут быть своими.