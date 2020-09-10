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Сколько действует копия трудовой книжки для ипотеки?

Копия трудовой книжки, как правило, входит в комплект документов, запрашиваемых банком при оформлении ипотечного кредита. О том, зачем банку нужна эта копия, как ее получить, сколько она действует, а также возможна ли ее замена на другой документ, — в нашем материале.

Зачем банку копия трудовой книжки?

Ипотечный кредит оформляется обычно на большую сумму и на продолжительный срок. Поэтому банку, выдающему такой кредит физлицу, необходимо убедиться в:

  • наличии у заемщика постоянной работы;
  • отсутствии длительных перерывов при смене мест труда;
  • стремлении к сохранению или повышению профессионального уровня;
  • отсутствии среди причин увольнения связанных с дисциплинарными проступками.
Все эти моменты свидетельствуют о том, что у заемщика присутствует постоянный доход на момент рассмотрения заявки на кредит, и он принимает меры к тому, чтобы такие поступления оставались постоянными или росли. Т. е. позволяют банку расценивать его как надежного плательщика.

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Для получения вышеуказанной информации традиционно используется копия трудовой книжки, выданная работнику его текущим работодателем и заверенная им подписью ответственного за это лица и печатью.

Как получить копию и сколько она действует?

Сама трудовая книжка в период работы хранится у текущего работодателя, обязанностью которого является ведение этого документа (ст. 66 ТК РФ, п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225). Трудовая книжка относится к числу документов, связанных с работой, и копия с нее должна быть выдана работнику по его заявлению в течение 3 рабочих дней (ст. 62 ТК РФ).

Срок действия для такой копии законодательно не установлен. Поэтому в отношении такого срока нужно ориентироваться на требования, предъявляемые банком, помня о том, что у каждого конкретного банка эти требования могут быть своими.

Документы, заменяющие копию трудовой книжки

2020 год ознаменовался появлением у всегда существовавшей лишь в бумажном варианте трудовой книжки ее электронного аналога (ст. 66.1 ТК РФ, закон «О внесении изменений...» от 16.12.2019 № 439-ФЗ).
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Электронная база, аккумулирующая сведения для электронной трудовой книжки (за ее ведение ответственен ПФР), будет содержать отражаемые в этом документе данные лишь с даты 01.01.2020 (п. 1.7 Приложения № 2 к Постановлению Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п). Собираться эти сведения должны в отношении всех лиц, оформляемых на работу по трудовому договору, вне зависимости от того, что работник может выбрать продолжение ведения трудовой книжки на бумаге (п. 2 ст. 2 закона № 439-ФЗ).

Для лиц, выбравших бумажный вариант ведения трудовой книжки, правила получения информации из нее не изменятся до тех пор, пока они не прекратят работать (п. 4 ст. 2 закона № 439-ФЗ) или не примут решения о переходе на электронный документ, отражающий сведения о трудовой деятельности (п. 5 ст. 2 закона № 439-ФЗ). Т. е. им придется запрашивать у работодателя копию трудовой книжки при наличии необходимости в ней.

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Лица, выбравшие электронный способ формирования данных о трудовой деятельности, получат бумажную трудовую книжку на руки с записью о дальнейшем электронном ее ведении (п. 3 ст. 2 закона № 439-ФЗ). Периоды работы после 2019 года для них будет характеризовать другой документ — сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ). Причем работодатель сможет его сформировать лишь за период работы у него.

Получение же полной информации, накопленной в электронной базе, окажется возможным (ст. 66.1 ТК РФ):

  • в МФЦ — там будет выдаваться бумажный документ, заверенный подписью и печатью;
  • в ПФР — здесь можно получить как бумажный, так и электронный документ, заверенный квалифицированной электронной подписью;
  • через портал Госуслуг — тут доступным окажется только электронный документ.
За период до 2020 года лица, перешедшие на электронную трудовую книжку, смогут предъявлять в банк находящуюся у них на руках бумажную трудовую книжку с тем, чтобы банк сделал с нее копию и самостоятельно ее заверил.

Со временем электронный способ накопления сведений о трудовой деятельности окажется единственно возможным, поскольку для лиц, впервые принимаемых на работу после 2020 года, бумажная трудовая книжка оформляться уже не будет (п. 8 ст. 2 закона № 439-ФЗ).

Подводим итоги

  • Информация о трудовой деятельности заемщика-физлица позволяет банку судить о надежности его как плательщика. Поэтому в комплект документов на ипотеку кредитные учреждения включают копию трудовой книжки или выписку из нее.
  • Копию трудовой книжки работодатель должен выдать работнику по его заявлению в течение 3 рабочих дней, заверив ее подписью ответственного лица и печатью. Срок действия для такого документа законодательно не установлен, поэтому банки определяют его самостоятельно. У каждого из банков в этом отношении могут быть свои требования.
  • С 2020 года копия трудовой книжки перестает быть единственным документом, подтверждающим трудовую занятость. Связано это с появлением электронного способа накопления данных о ней, допускающего при этом продолжение ведения бумажной трудовой книжки. Для тех, кто отказывается от ведения бумажной трудовой книжки, информация о трудовой занятости после 2019 года формируется в виде документа со сведениями о трудовой деятельности. Получить такой документ можно в нескольких местах (у работодателя — за период работы у него, в МФЦ, в ПФР, на портале Госуслуг), выбрав при этом варианты оформления (на бумаге или в виде электронного файла).

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