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Меры по защите персональных данных сотрудников

Что такое персональные данные?

За рубежом сложились два основных подхода к определению персональных данных: в некоторых государствах (Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия и др.) они отождествляются с любой информацией, имеющей отношение к конкретному лицу, в других — прослеживается детализация, установление определенных критериев отнесения информации к указанной категории (Великобритания и др.).

В Великобритании не допускается сбор данных о расовом происхождении, политических, религиозных и прочих взглядах работников, их физическом и умственном здоровье, сексуальной жизни, судимости. В США многие штаты приняли законы, запрещающие предпринимателям проводить расследования прошлого нанимаемых работников. Согласно этим законам, прежде чем вступить в контакт с прежним работодателем, новый наниматель должен получить согласие на это кандидата на рабочее место.

У нас в соответствии с ТК РФ под персональными данными подразумевается информация, необходимая работодателю в связи с установлением трудовых отношений и касающаяся конкретного работника (ст. 85). При этом законодатель не устанавливает перечня таких сведений.

А это означает, что круг сведений и вид информации, которые составляют персональные данные работника, компаниям следует определять в локальном нормативном акте, но в пределах, установленных федеральным законодательством.

Другой документ, где дается характеристика персональным данным, — это ФЗ № 152 «О персональных данных». В нем указывается, что персональные данные — это любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на ее основе физическому лицу (субъекту персональных данных). Она включает фамилию, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, а также адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, об образовании, профессии, доходах и иные.

Обязательное и добровольное предоставление данных

Предоставление данных может быть обязательным и добровольным. Обязательное предусмотрено федеральными законами (например, ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования») в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (перечень приведен в п. 2 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»).

Без получения согласия субъекта может осуществляться обработка его персональных данных в целях исполнения договора, одной из сторон которого он является, либо в случае, если это необходимо для доставки почтовых отправлений и т. п. Полный перечень таких исключений приведен в п. 2 ст. 6 ФЗ № 152

Соблюдения конфиденциальности не требуется и в отношении общедоступных персональных данных.

Так, столичный мировой суд отказал советнику Президента РФ Сергею Дубику в претензиях к порталу «Гражданский контроль», обнародовавшему неправомерно, по мнению чиновника, его персональные данные. Суд признал законной публикацию на сайте «Гражданский контроль» фамилии и должности советника Путина, и судья постановила, что использование в публикациях информации об именах и должностях госслужащих не является нарушением закона.

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Является ли ваша компания оператором?

Если организация, например, передает данные работника в банк для выпуска «зарплатной» карты, то она является оператором. Если у фирмы есть клиенты — физические лица, то ее также следует считать оператором. Если предприятие осуществляет передачу персональных данных в другие
организации, любым лицам, то и оно — оператор.

Статья 22 Федерального закона «О персональных данных» закрепила за операторами обязанность до начала обработки персональных данных сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять такой процесс. Уведомления должны быть посланы в письменной форме и подписаны уполномоченным лицом или отправлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью Операторам необходимо зарегистрироваться в Реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора и указать цель обработки персональных данных.

Это может быть, например, кадровый учет сотрудников по трудовому договору; исполнение трудового договора; подбор кадров; поддержка иностранных сотрудников; продвижение товаров на рынке; продажа рекламных мест; возврат утерянных паспортов; учет обращений в медицинский кабинет; организация пропускного режима; автоматизация обмена почтовыми сообщениями.

Что касается оснований, при которых работодатель вправе обрабатывать персональные данные без уведомления Роскомнадзора, то они перечислены в ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В частности, это можно делать, если персональные данные работника используются в соответствии с трудовым законодательством. Обрабатывать такие данные разрешается исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, оказания содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, создания условий для личной безопасности персонала и сохранности имущества организации, контроля качества выполняемой работы (ст. 86 ТК РФ).

Итак, направлять уведомления об обработке персональных данных в Роскомнадзор нет необходимости в том случае, когда персональные данные работников обрабатываются согласно трудовому законодательству.

При этом, если работодатель планирует в рамках совместного с банком «зарплатного» проекта выплачивать зарплату работнику через банковскую карту или оформить ему договор добровольного медицинского страхования, то такие отношения выходят за рамки трудового законодательства. В такой ситуации необходимо отослать в Роскомнадзор уведомление установленного образца.

Защита персональных данных

Любое юридическое лицо в силу требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязано принимать меры по защите персональных данных, при этом перечень таких мер оно вправе определять самостоятельно.

Мероприятия по защите персональных данных можно разделить на две большие подгруппы: по внутренней и внешней защите персональных данных.

К мерам по внутренней защите персональных данных относятся следующие действия:

  • ограничение числа работников (с регламентацией их должностей), которым открыт доступ к персональным данным. Кого может включать этот перечень? Абсолютно всех, кто имеет доступ к личным делам, т. е. сотрудников отделов кадров или ответственных за кадровое делопроизводство, работников бухгалтерии, секретарей-делопроизводителей, специалистов, которые заключают договоры с физическими лицами, а также инженеров, программистов, юристов;
  • назначение ответственного лица, обеспечивающего исполнение организацией законодательства в рассматриваемой сфере;
  • утверждение перечня документов, содержащих персональные данные;
  • издание внутренних документов по защите персональных данных, осуществление контроля за их соблюдением;
  • ознакомление работников с действующими нормативами в области защиты персональных данных и локальными актами; проведение систематических проверок соответствующих знаний работников, обрабатывающих персональные данные, и соблюдения ими требований нормативных документов по защите конфиденциальных сведений. Следует иметь в виду, что все сотрудники, которые имеют доступ к персональным данным других людей, должны быть ознакомлены с особенностями законодательства в области защиты персональных данных;
  • рациональное размещение рабочих мест для исключения несанкционированного использования защищаемой информации;
  • утверждение списка лиц, имеющих право доступа в помещения, в которых хранятся персональные данные;
  • утверждение порядка уничтожения информации;
  • выявление и устранение нарушений требований по защите персональных данных;
  • проведение профилактической работы с сотрудниками по предупреждению разглашения ими персональных данных.

Среди мер по внешней защите персональных данных следует выделить такие:

  • введение пропускного режима, порядка приема и учета посетителей;
  • внедрение технических средств охраны, программных средств защиты информации на электронных носителях и др.

Несмотря на то что законом не установлены конкретные требования к количеству и содержанию локальных актов, принимаемых в организации по вопросам обработки и защиты персональных данных, практика реализации данного нормативного акта сформировала необходимый минимум документов, которые должны быть разработаны в компании:

  • общий документ, определяющий политику фирмы в отношении обработки персональных данных, например положение о персональных данных;
  • список лиц, обрабатывающих персональные данные;
  • приказ о назначении сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных. Указанное лицо должно осуществлять внутренний контроль за соблюдением компанией и ее работниками законодательства о персональных данных, в том числе требований к их защите, доводить до сведения персонала положения законодательства о персональных данных, локальных актов по вопросам их обработки, а также требования к защите таких данных, организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных и (или) контролировать прием и обработку таких обращений и запросов;
  • положение о правовых, организационных и технических мерах защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. В данном положении рекомендуется прописать конкретные меры по защите персональных данных (введение пропускного режима, применение программных средств защиты информации — паролей, антивирусных программ, хранение персональных данных обособленно от других сведений, на отдельных материальных носителях и в специально оборудованных помещениях с ограниченным доступом и т. д.);
  • локальный акт, устанавливающий процедуры,направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства в сфере защиты персональных данных, устранение последствий таких нарушений. Так, в компании могут быть разработаны план мероприятий по внутреннему контролю безопасности персональных данных, инструкция о порядке проведения служебного расследования по фактам нарушений законодательства в сфере защиты персональных данных, вестись журнал антивирусных проверок и контроля работы с персональными данными, журнал обучения, инструктажа и аттестации по вопросам защиты персональных данных.

Иные организационные и технические меры, направленные на защиту персональных данных

Следует позаботиться также об организационных и технических мерах, предназначенных для защиты персональных данных. Вот как может выглядеть их список:

  • утверждение требований к помещению, где хранятся персональные данные.

Следует иметь в виду, что законодательством они не установлены. Однако если исходить из имеющихся аналогичных законов, учитывать положения Трудового кодекса РФ, то во избежание несанкционированного доступа к персональным данным на бумажных носителях необходимо оборудовать помещение, где они хранятся, запирающимися шкафами.

В локальном нормативном акте следует установить требования к помещению, где хранятся персональные данные, а также издать приказ об определении помещений, где обрабатываются персональные данные, и утвердить перечень лиц, имеющих допуск туда;

  • обеспечение программной защиты информационной системы организации.

При использовании электронных систем обработки персональных данных необходимо учитывать требования по обеспечению безопасности таких данных, установленные в Положении об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. В том числе следует ограничить доступ к определенным сведениям в информационных системах (например, установить пароли и т. д.).

Целесообразно также ограничить доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные акционеров, двухуровневой системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети и на уровне баз данных. Пароли должны устанавливаться администратором баз данных и администратором сети соответственно и сообщаться индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным, при этом их следует как можно чаще (например, ежемесячно) менять;

  • ведение журнала учета работы с персональными данными.

В целях соблюдения конфиденциального режима работы с персональными данными целесообразно вести журнал учета выдачи персональных данных другим лицам, организациям и государственным органам. В нем следует регистрировать поступающие запросы, а также фиксировать сведения о лице, направившем запрос, дате передачи персональных данных или факте уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечать, какая именно информация была передана.

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Передача персональных данных третьим лицам

Поводов для передачи персональных данных третьим лицам может быть масса — заключение договоров дополнительного медицинского страхования, получение «зарплатных» банковских карт и т. д. Если организация большая — несколько тысяч работников, то получение с каждого из них согласия на обработку персональных данных может занять много времени. Да и сами работники от этого будут не в восторге. Таким образом, возникает вопрос: можно ли заранее решить эту проблему, включив данный пункт в трудовой договор?

По своему опыту скажу, что собирать со всех согласие на передачу данных в любом случае придется. В трудовой договор, конечно, можно включить соответствующий пункт, но все равно необходимо будет выполнить требование о получении согласия работника. Причем проще будет оформить это согласие отдельно.

Сделайте коллективный договор с работниками и перечислите там всех тех третьих лиц, которым будут передаваться персональные данные, указав их наименование, адрес, цель передачи им данных, включив перечень их возможных действий с персональными данными и обозначив срок, в течение которого они будут обрабатывать эти данные. Все работники распишутся — и дело будет закрыто.

Какие контрольные органы вправе затребовать персональные данные

Суды и другие правоохранительные органы могут беспрепятственно получать от компаний персональные данные сотрудников, клиентов или контрагентов без согласия последних. Но ответ на вопрос о том, имеют ли аналогичные права другие контролирующие структуры и какие именно, приходится искать не только в законах, но и в судебной практике.

Так, Девятый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 25.06.09 г. по делу № А40-76345/08-122-112 указал, что сотрудник службы судебных приставов не имеет права запрашивать и получать сведения, содержащие личные данные граждан. В частности, суд отметил, что ни Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», ни Федеральный закон от 02.01.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не предоставляют судебным приставам-исполнителям права получать персональные данные без согласия их субъектов, не устанавливают условия получения таких данных, не определяют круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также полномочия судебного приставаисполнителя по их обработке.

Трансграничные передачи

Если ваша компания осуществляет передачу персональных данных в другую страну, то возникает проблема защиты персональных данных при их трансграничных перемещениях.

Что такое трансграничная передача данных? Это передача персональных данных оператором через государственную границу Российской Федерации органу власти, физическому или юридическому лицу иностранного государства. В Российской Федерации одним из критериев оценки государства с точки зрения организации им адекватного уровня защиты может выступать факт ратификации им Конвенции о защите прав физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г., ETS № 108.

До начала передачи оператор должен убедиться в том, что на территории иностранного государства обеспечена адекватная защита прав субъектов персональных данных.

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Камнем преткновения является формулировка «адекватная защита», так как критерии адекватности нигде не определяются, при этом здравый смысл подсказывает, что адекватной можно считать защиту, которая соответствует российскому законодательству.

Присоединение иностранного государства к Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (Страсбург, 1981 г.; с изменениями 1999 г.) позволяет причислять его к числу тех, кто гарантирует вполне адекватную защиту.

Для обоснования адекватности защиты персональных данных при передаче их в зарубежный филиал компании необходимо реализовать ряд мероприятий, включая разработку документа (или нескольких), который отражает следующие основные моменты:

  • общие положения (организационная структура компании; страна (страны), в которую передаются персональные данные; цель передачи и обработки персональных данных за границей);
  • правовое обоснование трансграничной передачи персональных данных (перечень нормативно-правовых документов, на основаникоторых осуществляется передача и обработка персональных данных);
  • описание объекта защиты;
  • характеристики передаваемых персональных данных (категории персональных данных, отправляемых за границу; категории субъектов персональных данных; способы обработки данных: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная);
  • регламент обеспечения безопасного информационного обмена персональными данными с зарубежными филиалами (представительствами) (описание информационных систем персональных данных, из которых они передаются, а также ИСПДн, куда они передаются, перечисление каналов передачи данных, стандартов и протоколов передачи данных и т. д.). Описание мероприятий и средств обеспечения защиты передаваемых данных (организационные меры; технические средства защиты информации, в том числе криптографические);
  • состав законодательства иностранного государства, отражающего вопросы защиты персональных данных;
  • заключительные положения (обязательства зарубежного филиала соблюдать законодательство по обработке персональных данных страны, в которой он находится; обеспечивать соответствующую защиту полученных и обрабатываемых персональных данных, заверенные подписью ответственных лиц головной организации и зарубежного филиала).

Эти мероприятия позволят минимизировать риски реализации угроз для персональных данных при их трансграничной передаче, повысить ответственность должностных лиц за соблюдением установленных норм информационной безопасности.

Сколько хранить?

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличивания или по истечении 75-летнего срока их хранения, если иное не определено законом.

Согласно ФЗ-152, персональные данные должны быть уничтожены оператором по достижении цели их обработки. А, например, первичные документы по кадровому учету и заработной плате необходимо хранить в течение 75 лет. Но они должны находиться в архиве, а ФЗ-152 на архив не распространяется в соответствии с законом об архиве. Таким образом, после сдачи документов в архив организация уже не может хранить эти сведения у себя.

Что касается больничных листов, то это касается субъекта. К примеру, если работник уволился, заново никуда устроиться не успел и заболел, то больничный рассчитывается ему на основании дохода по последнему месту работы. А в организации в соответствии с налоговым законодательством обязаны хранить все финансовые документы за пять прошедших лет для налоговой проверки.

Причем отсчет срока хранения ведется от начала нового финансового года или даты передачи дела в архив, а это тоже обычно происходит в конце года. И кстати, до пяти лет допускается хранение документов в организации, без передачи их в архив.

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

Итак, постановление Правительства РФ 2007 г. № 781 утратило силу. В новом постановлении № 1119 объединены два проекта, один из которых определяет уровни защищенности информации, содержащей персональные данные, а второй — требования к их безопасности.

По сути дела, мало что изменилось. Та же оценка соответствия, тот же непонятный электронный журнал, те же требования об утверждении списка допущенных лиц, установлении режима безопасности в помещениях, та же отсылка к нормативным документам ФСТЭК и ФСБ. Постановление определяет, что набор средств защиты оператор должен выбирать самостоятельно, основываясь на ранее принятых нормативных актах ФСБ и ФСТЭК.

Согласно документу, актуальными угрозами для безопасности персональных данных являются условия и факторы, создающие потенциаль-ную опасность несанкционированного доступа к базам данных при их обработке, в результате которого данные могут быть уничтожены, изменены, заблокированы или предоставлены третьим лицам, не имеющим к ним права доступа. Кроме того, в постановлении определены три типа угроз информационным системам, содержащим пользовательские базы данных, а также четыре уровня защищенности информационных систем.

Пункт 13 постановления № 1119 требует, чтобы в помещениях, где производится обработка персональных данных, был обеспечен режим безопасности в соответствии с 4-м (минимальным) уровнем защищенности. При выполнении этой нормы документа становится практически невозможным использование мобильных устройств для обработки персональных данных за пределами помещения, где обеспечен режим безопасности. Следовательно, применение сотрудниками ГИБДД, таможенниками или врачами планшетов и смартфонов за пределами своих офисов оказывается также неправомерным.

Теперь подробной классификации угроз нет, поэтому проводим их оценку самостоятельно и устанавливаем соответствующий уровень защищенности в целях их нейтрализации. Для обеспечения нужного уровня защищенности необходимо реализовать ряд организационных и технических мероприятий по выбору средств защиты информации, причем сделать это надо, ориентируясь на документы ФСБ и ФСТЭК.

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Есть ли какие-либо ограничения по применению средств защиты для различных уровней защищенности? Данный вопрос не раскрыт ни в ФЗ-152, ни в постановлении Правительства РФ № 1119.

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