Как передать квартиру наследникам, если дарить опасно, а завещать ненадежно

Наследственное право в РФ постепенно стало одним из самых запутанных в мире, не уступая в части формулировок и подходов налоговой отрасли. Времена, когда в стране существовали лишь один способ распоряжения имуществом после смерти, постепенно уходят в прошлое.

Один — это традиционное завещание, но некоторые завещатели использовали сделку дарения, что в корне не верно.

Регулярно российские суды выносят решения о признании граждан невменяемыми или частично вменяемыми уже после их смерти. К примеру, если дедушка завещал всё своё имущество молодой любовнице, а своих детей и внуков оставил ни с чем, то российский суд может очень легко признать дедушку не совсем понимающим значимость собственных поступков. А доказывают это тем, что завещатель принимал те или иные препараты, даже не влияющие на психику.

Эксперты научились массово признавать таких завещателей невменяемыми, что даёт возможность суду признать сделку недействительной в силу недееспособности, которая выявлена посмертно.

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Новые альтернативы завещанию

В это же время законодатель создал для собственников широкую палитру способов распоряжения имуществом после смерти. К ним относится:

договор ренты с иждивением или без него;

наследственный договор.

Это сделки, которые регулируются довольно молодыми нормами права, что ещё не успели сформировать должный объём судебной практики. Положения о ренте и пожизненном содержании содержатся в гл. 33 ГК РФ, которая действует в редакции 2019 года, с поправками 2020 года.

Договор ренты

Образно ренту можно представить себе в виде договора купли-продажи, часть исполнения условий которого растянута во времени на срок, определённый сроком жизни участников.

Владелец недвижимости предоставляет имущественные права на неё покупателю, а тот взамен предоставляет продавцу не деньги сразу, а пожизненное содержание и право использовать недвижимость. Обычно минимальным размером ренты является МРОТ. Рассказам про два МРОТ доверять не следует, они возникли из практики Москвы и не прижились в регионах.

Кроме этого договор ренты может включать в себя условия о:

содержании жилья в надлежащем состоянии;

доставке продуктов питания и медикаментов;

оплате лечения и пребывания получателя ренты в санаториях.

Право на недвижимость получатель ренты теряет сразу, но за ним сохраняется право на его пожизненное использование. В госреестре недвижимости и сделок с ним делается соответствующая отметка. Новый владелец может продать недвижимость, но покупатель автоматически даст согласие на то, что приобретает квартиру, где проживает и будет проживать определённый человек.

Заключать договор можно и с родственниками. Для многих граждан РФ он уже стал способом передать им свою недвижимость на определённых условиях.