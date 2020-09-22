Казначейское обслуживание с 2021 года

С 1 января 2021 года начнет действовать новый порядок казначейского обслуживания в территориальных органах Федерального казначейства (далее – ТОФК). Причиной тому станут внесение Федеральным законом от 27.12.2019 № 479‑ФЗ (далее – Федеральный закон № 479‑ФЗ) изменений в Бюджетный кодекс и вступление в силу ряда других нормативно-правовых актов. В статье приведем краткий обзор данных изменений.

С указанной даты вступят в силу:

вновь введенные гл. 24.2 «Система казначейских платежей» , 24.3 «Казначейское обслуживание» БК РФ ;

, ; Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее – Приказ № 21н);

(далее – Приказ № 21н); Приказ Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов» (далее – Приказ № 15н);

(далее – Приказ № 15н); Приказ Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей» ;

; Положение Минфина РФ № 63н, ЦБ РФ № 717‑П от 10.04.2020 «Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами».

Участники системы казначейских платежей

Участниками системы казначейских платежей являются прямые и косвенные участники, определенные ст. 242.8 БК РФ (в редакции Федерального закона № 479‑ФЗ).

К прямым участникам системы казначейских платежей относятся, в частности:

Федеральное казначейство;

финансовые органы субъектов РФ (муниципальных образований);

администраторы доходов бюджетов, получатели средств федерального бюджета, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета;

федеральные бюджетные и автономные учреждения.

Косвенными участниками системы казначейских платежей считаются в том числе:

получатели средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета), администраторы источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ (местного бюджета);

бюджетные и автономные учреждения субъекта РФ (муниципальные бюджетные и автономные учреждения).

Федеральное казначейство является оператором системы казначейских платежей, обеспечивающим функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений, осуществление операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей.

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Казначейское обслуживание

Казначейское обслуживание будет осуществляться территориальными органами Федерального казначейства.

В соответствии со ст. 242.14 БК РФ (в редакции Федерального закона № 479-ФЗ) денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе субъекта РФ, муниципального образования), с 01.01.2021 учитываются на казначейских счетах.

Для этих целей в Федеральном казначействе открываются казначейские счета. К ним, в частности, относятся:

единый счет бюджета;

казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений;

казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;

казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.

Казначейские счета открываются как в валюте РФ, так и в иностранных валютах в порядке, установленном Федеральным казначейством в Приказе № 15н.

Порядок казначейского обслуживания установлен Федеральным казначейством в Приказе № 21н.

При казначейском обслуживании информационный обмен между прямыми участниками системы казначейских платежей и территориальным органом Федерального казначейства будет осуществляться в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени прямого участника системы казначейских платежей.

Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, а также при отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде с применением электронной подписи производится с применением документооборота на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе.

При казначейском обслуживании учет операций участников системы казначейских платежей будет осуществляться на лицевых счетах, открытых прямым участникам системы казначейских платежей в территориальных органах Федерального казначейства.

Операции с наличными денежными средствами

Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей будет производиться Федеральным казначейством с открытием, в соответствии со ст. 155, 156 БК РФ, банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям.

Формы документов для проведения казначейских операций

Для казначейского обслуживания утверждены формы распоряжений о совершении казначейских платежей (операций). Документы будут вводиться поэтапно.