Казначейское обслуживание с 2021 года

С 1 января 2021 года начнет действовать новый порядок казначейского обслуживания в территориальных органах Федерального казначейства (далее – ТОФК). Причиной тому станут внесение Федеральным законом от 27.12.2019 № 479‑ФЗ (далее – Федеральный закон № 479‑ФЗ) изменений в Бюджетный кодекс и вступление в силу ряда других нормативно-правовых актов. В статье приведем краткий обзор данных изменений.
С указанной даты вступят в силу:
- вновь введенные гл. 24.2«Система казначейских платежей», 24.3«Казначейское обслуживание» БК РФ;
- Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее – Приказ № 21н);
- Приказ Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов» (далее – Приказ № 15н);
- Приказ Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»;
- Положение Минфина РФ № 63н, ЦБ РФ № 717‑П от 10.04.2020 «Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами».
Участники системы казначейских платежей
Участниками системы казначейских платежей являются прямые и косвенные участники, определенные ст. 242.8 БК РФ (в редакции Федерального закона № 479‑ФЗ).
К прямым участникам системы казначейских платежей относятся, в частности:
- Федеральное казначейство;
- финансовые органы субъектов РФ (муниципальных образований);
- администраторы доходов бюджетов, получатели средств федерального бюджета, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета;
- федеральные бюджетные и автономные учреждения.
Косвенными участниками системы казначейских платежей считаются в том числе:
- получатели средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета), администраторы источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ (местного бюджета);
- бюджетные и автономные учреждения субъекта РФ (муниципальные бюджетные и автономные учреждения).
Федеральное казначейство является оператором системы казначейских платежей, обеспечивающим функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений, осуществление операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей.
Казначейское обслуживание
Казначейское обслуживание будет осуществляться территориальными органами Федерального казначейства.
В соответствии со ст. 242.14 БК РФ (в редакции Федерального закона № 479-ФЗ) денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе субъекта РФ, муниципального образования), с 01.01.2021 учитываются на казначейских счетах.
Для этих целей в Федеральном казначействе открываются казначейские счета. К ним, в частности, относятся:
- единый счет бюджета;
- казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений;
- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;
- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.
Казначейские счета открываются как в валюте РФ, так и в иностранных валютах в порядке, установленном Федеральным казначейством в Приказе № 15н.
Порядок казначейского обслуживания установлен Федеральным казначейством в Приказе № 21н.
При казначейском обслуживании информационный обмен между прямыми участниками системы казначейских платежей и территориальным органом Федерального казначейства будет осуществляться в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени прямого участника системы казначейских платежей.
Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, а также при отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде с применением электронной подписи производится с применением документооборота на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе.
При казначейском обслуживании учет операций участников системы казначейских платежей будет осуществляться на лицевых счетах, открытых прямым участникам системы казначейских платежей в территориальных органах Федерального казначейства.
Операции с наличными денежными средствами
Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей будет производиться Федеральным казначейством с открытием, в соответствии со ст. 155, 156 БК РФ, банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям.
Формы документов для проведения казначейских операций
Для казначейского обслуживания утверждены формы распоряжений о совершении казначейских платежей (операций). Документы будут вводиться поэтапно.