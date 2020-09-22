Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Казначейское обслуживание с 2021 года

С 1 января 2021 года начнет действовать новый порядок казначейского обслуживания в территориальных органах Федерального казначейства (далее – ТОФК). Причиной тому станут внесение Федеральным законом от 27.12.2019 № 479‑ФЗ (далее – Федеральный закон № 479‑ФЗ) изменений в Бюджетный кодекс и вступление в силу ряда других нормативно-правовых актов. В статье приведем краткий обзор данных изменений.

С указанной даты вступят в силу:

  • вновь введенные гл. 24.2«Система казначейских платежей», 24.3«Казначейское обслуживание» БК РФ;
  • Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее – Приказ № 21н);
  • Приказ Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов» (далее – Приказ № 15н);
  • Приказ Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»;
  • Положение Минфина РФ № 63н, ЦБ РФ № 717‑П от 10.04.2020 «Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами».

Участники системы казначейских платежей

Участниками системы казначейских платежей являются прямые и косвенные участники, определенные ст. 242.8 БК РФ (в редакции Федерального закона № 479‑ФЗ).

К прямым участникам системы казначейских платежей относятся, в частности:

  • Федеральное казначейство;
  • финансовые органы субъектов РФ (муниципальных образований);
  • администраторы доходов бюджетов, получатели средств федерального бюджета, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета;
  • федеральные бюджетные и автономные учреждения.

Косвенными участниками системы казначейских платежей считаются в том числе:

  • получатели средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета), администраторы источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ (местного бюджета);
  • бюджетные и автономные учреждения субъекта РФ (муниципальные бюджетные и автономные учреждения).

Федеральное казначейство является оператором системы казначейских платежей, обеспечивающим функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений, осуществление операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей.

📌 Реклама

Казначейское обслуживание

Казначейское обслуживание будет осуществляться территориальными органами Федерального казначейства.

В соответствии со ст. 242.14 БК РФ (в редакции Федерального закона № 479-ФЗ) денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе субъекта РФ, муниципального образования), с 01.01.2021 учитываются на казначейских счетах.

Для этих целей в Федеральном казначействе открываются казначейские счета. К ним, в частности, относятся:

  • единый счет бюджета;
  • казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений;
  • казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;
  • казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.

Казначейские счета открываются как в валюте РФ, так и в иностранных валютах в порядке, установленном Федеральным казначейством в Приказе № 15н.

Порядок казначейского обслуживания установлен Федеральным казначейством в Приказе № 21н.

При казначейском обслуживании информационный обмен между прямыми участниками системы казначейских платежей и территориальным органом Федерального казначейства будет осуществляться в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени прямого участника системы казначейских платежей.

Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, а также при отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде с применением электронной подписи производится с применением документооборота на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе.

При казначейском обслуживании учет операций участников системы казначейских платежей будет осуществляться на лицевых счетах, открытых прямым участникам системы казначейских платежей в территориальных органах Федерального казначейства.

Операции с наличными денежными средствами

Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей будет производиться Федеральным казначейством с открытием, в соответствии со ст. 155, 156 БК РФ, банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям.

Формы документов для проведения казначейских операций

Для казначейского обслуживания утверждены формы распоряжений о совершении казначейских платежей (операций). Документы будут вводиться поэтапно.
Attek
Регистрация медизделий по новым правилам. Мы поможем!
Разработка ТУ, проведение испытаний и помощь в получении РУ.
Узнать больше
Реклама на Клерке

С 01.01.2021 до 31.12.2022 применяются следующие формы распоряжений (приведены в приложениях 15 – 26 к Приказу № 21н):

  • заявка на кассовый расход (ф. 0531801);
  • заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851);
  • сводная заявка на кассовый расход (ф. 0531860);
  • заявка на возврат (ф. 0531803);
  • заявка на получение наличных денег (ф. 0531802);
  • заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 0531243);
  • заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде;
  • уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809);
  • уведомление об уточнении операций клиента по форме (ф. 0531852);
  • распоряжение финансового органа с расшифровкой (ф. 0531806);
  • реквизиты распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц;
  • уведомление о поступлениях в иностранной валюте (ф. 0531452); и др.

С 01.01.2023 документы нужно будет заполнять в структурированном виде по реквизитам, которые приведены в приложениях 1 – 4 к Приказу № 21н:

  • реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (перечисление);
  • реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (возврат);
  • реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты);
  • реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (уточнение).

Операции со средствами бюджетных и автономных учреждений

Бюджетные и автономные учреждения вправе будут распоряжаться денежными средствами на соответствующих казначейских счетах согласно законодательству РФ.

Для осуществления операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, указанные учреждения представляют в ТОФК распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренные приложениями 15 – 25 к Приказу № 21н.

Для осуществления операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, финансовый орган субъекта РФ (муниципального образования) представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложениями 15 – 18 к Приказу № 21н.

Таким образом, косвенные участники системы казначейских платежей будут осуществлять операции через соответствующих прямых участников этой системы (финансовых органов) путем направления им распоряжений.

Учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений будет осуществляться по кодам (составным частям кодов) бюджетной классификации РФ, исходя из экономического содержания казначейских платежей:

  • поступления – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов (по аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов);
  • выплаты – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов (по аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов), кодам субсидии и кодам объектов капитального строительства (при наличии).

При оплате расходов бюджетного (автономного) учреждения за счет средств целевых субсидий распоряжение о совершении казначейских платежей и документы, необходимые для санкционирования расходов, дополнительно проверяются на соответствие установленному порядку санкционирования.

📌 Реклама

Закрытие банковских счетов в связи с переходом на казначейское обслуживание

В целях реализации положений Федерального закона № 479‑ФЗ выпущено Письмо Минфина РФ № 09‑01‑10/66747, ЦБ РФ № 04‑45‑7/5526, Федерального казначейства № 07‑04‑05/05‑14880 от 29.07.2020 о закрытии банковских счетов в связи с переходом на казначейское обслуживание.

В письме сообщается, что финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) в срок до 01.04.2021 необходимо провести работу по закрытию счетов, открытых им в подразделениях ЦБ РФ или кредитных организациях. С 01.01.2021 не допускается совершение операций финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований) по банковским счетам, открытым в подразделениях ЦБ РФ и кредитных организациях, за исключением операций по ежедневному переводу остатков денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые органам Федерального казначейства в подразделениях ЦБ РФ.

В связи с вышесказанным финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) необходимо будет до 01.01.2021 заключить с подразделениями ЦБ РФ и кредитными организациями (филиалами) дополнительные соглашения к договорам банковского счета, предусматривающие:

  • отказ от инициирования операций по банковскому счету с первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством РФ до закрытия счета;
  • ежедневный перевод с первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством РФ до закрытия счета остатков денежных средств со счета финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый органу Федерального казначейства в подразделении ЦБ РФ;
  • необходимость представления заявления клиента на закрытие банковского счета за десять рабочих дней до даты его закрытия, но не позднее 17.03.2021;
  • закрытие банковского счета не позднее 01.04.2021.

Кроме того, финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) для организации перехода на казначейское обслуживание необходимо провести работу по открытию казначейских счетов во взаимодействии с территориальными органами Федерального казначейства, а также проинформировать своих клиентов о переходе на казначейское обслуживание.  

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама