Нужно ли заново оформлять завещание?

— Моя родственница, собственник квартиры, составила завещание в пользу своего племянника. Сейчас, поскольку я ухаживаю за ней, она хочет изменить завещание так, чтобы я и ее племянник унаследовали квартиру пополам. Надо ли для этого заново оформлять завещание или можно сделать дополнение/изменение? Какие выплаты должны сделать наследники при вступлении в наследство? Есть ли льготы у наследника-инвалида?

Отвечает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

Чтобы отменить предыдущее завещание, нужно составить новое. Тогда то, что будет указано в новом документе, и будет приниматься в расчет нотариусом при вступлении в наследство.

Обязанность заплатить налоги возникает или не возникает от степени родства наследника с наследодателем. Но при вступлении в наследство придется оплатить нотариальные и государственные пошлины по тарифам нотариуса и Росреестра.

У наследника-инвалида есть скидка на нотариальные услуги. А в Росреестре таких льгот нет; стоимость регистрации фиксированная для всех.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Каждое последующее завещание отменяет предыдущее, поэтому нужно составить новый документ, по условиям которого будут иначе распределены доли.

Как для инвалидов, так и для лиц, которые совместно проживали с наследодателем, действительно, предусмотрены льготы — возможность освобождения от уплаты пошлины. Однако техническую работу нотариуса все-таки придется оплатить.

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Отвечает управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин:

Что касается выплат — при вступлении в наследство на недвижимое имущество (получение дохода в натуральной форме) налог не возникает. Однако наследник должен понести расходы на оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.

Дополнительно нужно быть готовым к тому, что нотариус возьмет денежные средства за услуги технического и правового характера. Узнать размер оплаты за данный вид услуг можно на сайте Федеральной нотариальной палаты, выбрав соответствующий субъект РФ.

Относительно льгот — для инвалидов I и II группы предусмотрена льгота: освобождение на 50% от оплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий по всем видам нотариальных действий (ст. 333.38 НК РФ). Кроме того, от оплаты госпошлины освобождаются лица, которые проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти.

Отвечает юрист международной юридической сети www.9111.ru Ирина Захарова:

Ваша родственница должна написать новое завещание, так как при первом завещании в случае ее смерти племянник становится собственником целой квартиры.

Размер госпошлины, которую надо будет заплатить при вступлении в наследование, зависит от очереди наследника, стоимости наследственного имущества. Освобождены же от уплаты госпошлины могут быть несовершеннолетние и недееспособные наследники.

Отвечает адвокат адвокатского бюро «Аксилиум» Никита Безруков:

В данной ситуации родственнице необходимо обратиться к нотариусу и составить новое завещание. Ранее составленное завещание станет недействительным. Если, кроме квартиры, в состав наследуемого имущества входит еще что-то (денежные средства, движимое или недвижимое имущество), необходимо указать у нотариуса, что ½ его части вы получаете именно в квартире. Об этом дополнительно будет рассказывать нотариус при составлении завещания.