Льготные займы для юрлиц и ИП: важные детали

Индивидуальные предприниматели и юридические лица с 1 июня 2020 г. могут воспользоваться новой программой государственной поддержки и обратиться в банк для получения денежных средств в кредит под 2% для возобновления своей деятельности. Выдача льготных займов будет происходить с 1 июня по 1 ноября 2020 г.

Условия выдачи льготного кредита

Государство предоставляет бизнесу кредитные средства для возобновления деятельности и для расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика. Выданные денежные средства не являются целевыми, направить их можно не только на заработную плату, но и на погашение других кредитов и другие цели.

Есть ограничение: нельзя выданные денежные средства направить на выдачу зарплаты, если сумма превышает указанную сумму в трудовом договоре; потратить кредит на выплату дивидендов, выкуп собственных акций или долей в уставном капитале, благотворительность.

Льготный кредит рассчитан на малые и микропредприятия из отраслей деятельности, пострадавших от коронавируса (Постановление Правительства от 16.05.2020). Нужно, чтобы основной или любой дополнительный вид деятельности бизнеса по ОКВЭД входил в список пострадавших отраслей. Средний и крупный бизнес сможет воспользоваться льготами в том случае, только если основной вид деятельности входит в список пострадавших отраслей. Однако компании, изменившие ОКВЭД после 1 марта 2020 г., находящиеся в процессе банкротства, ликвидации или приостановившие деятельность, не могут претендовать на льготный кредит.

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Максимальная сумма кредита считается как произведение расчетного размера оплаты труда, количества сотрудников на 1 июня 2020 г. и количества месяцев с момента заключения кредитного договора и до 1 декабря. Чем раньше оформлен кредит, тем больше денег можно взять в долг по льготной ставке.

Выдача денежных средств происходит следующим образом. После одобрения кредита банк не сможет перевести всю сумму на расчетный счет. Банк может это делать ежемесячными платежами не более двойного расчетного размера оплаты труда.

В договоре предусмотрена льготная кредитная ставка 2% и стандартная ставка банка. Начисление процентов по льготной ставке начинается с момента погашения кредита. По стандартной ставке — либо с 1 декабря 2020 г., либо с 1 апреля 2021 г.

Условия возврата

Если после 1 декабря в компании численность сотрудников сократилась более чем на 20% в период с 1 июня 2020 г. по 1 декабря 2020 г. по сравнению с данными на 1 июня 2020 г., то выданный кредит необходимо отдать в полном объеме на условиях стандартной процентной ставки.

Численность сотрудников считается по итогам каждого месяца. Если сотрудники были сокращены, и к 1 декабря штат восстановлен до 80 % от июньского значения, возвращать кредит придется в жестких условиях. Возврат необходимо производить тремя равными частями (28 декабря 2020 г., 28 января и 1 марта 2021 г.).

Для компаний, где до 1 декабря 2020 г. численность сотрудников не опускается ниже 80% от показателей, зафиксированных на 1 июня 2020 г., будет введен период наблюдений, который продлится до 1 апреля 2021 г. Если в период наблюдения компания не удержит численность сотрудников на уровне 80% от показателей июня, то кредит необходимо возвращать на условиях стандартной процентной ставки.

В компании, где численность сотрудников по итогам каждого месяца не будет опускаться ниже 80% от показателей 1 июня 2020 г., кредит и проценты спишут наполовину.

Полное списание обязательств по выплате кредита и процентов обеспечения положено компаниям, которые к 1 марта 2021 г. сохранят не менее 90% численности сотрудников от показателей на 1 июня 2020 г., в которых зафиксирована средняя заработная плата не ниже МРОТ и которые не подадут на банкротство к 1 апреля 2021 г.

На что обратить внимание

Бюджет на эту программу ограничен. Если желающих окажется слишком много, то компания может не успеть принять участие в программе. Поэтому заявку необходимо подать как можно раньше!