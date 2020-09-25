Почему в России такая дорогая ипотека?

Многие продолжают возмущаться тем, что в Европе ипотека под 2%, а у нас — под 9%. Разбираемся, в чем тут дело.

Почему же у нас такие высокие ставки, а в Европе и США — низкие?

Помню, на нескольких мероприятиях топ-менеджерам Сбербанка задавали такой вопрос: мол, почему в своих же дочерних банках типа Австрии даете ипотеку под копеечные проценты, а у нас для своих же людей — по ставке в несколько раз выше?

Ситуация Сбербанка тут, в принципе, не отличается от ситуации любого другого российского банка, у которого нет никаких подразделений в других странах. Итак, основные причины три.

Ставки по кредитам зависят от инфляции и стоимости денег на рынке конкретной страны

Самое простое: посмотрите ставки по вкладам. Даже сейчас, когда они болтаются на дне. Ну, пусть будет 4%. Банк забрал деньги у вкладчика под 4%, чтобы заработать, надо выдать кредит под больший процент. Туда заложат все риски и плюс прибыль банка. Вклады — не единственный источник денег для банков, но со ставками в других источниках ситуация такая же.

Сейчас популярность вкладов падает, но банкам где-то деньги брать надо. И в этом «где-то» тоже ставки будут соответствовать определенному уровню.

В тех же странах, где ипотеку выдают под 3-4%, и ставки по вкладам в банке могут быть и 0,5%. По вкладам в евро за границей вообще есть отрицательные ставки (то есть вы платите за то, что ваши деньги хранятся в банке).

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Риски экономики

Выдавая кредит любому клиенту, банк оценивает не только его как человека и потенциального заемщика. Все мы живем в России, соответственно, оцениваются и риски российской экономики. Вдруг будет кризис и многие потеряют работу? Кредиты некоторые не вернут.

Например, банк занял деньги со вклада под 4% или в другом месте привлек по такой же ставке. Есть расходы на персонал, офисы, на резервы и прочее. Но под 6% без всяких госпрограмм и субсидий банк тоже не выдаст, иначе может остаться без прибыли. Какие-то заемщики вернут кредит, какие-то нет, а в кризис залог в виде квартиры может подешеветь. Поэтому ставку ставят такую, чтобы правильные заемщики покрывали риск неправильных, которые могут принести убыток.

Другая структура доходов банковского бизнеса

Во всех странах у банков основной доход — это бизнес по выдаче кредитов. Привлекли деньги подешевле, выдали подороже. За вычетом издержек остаток — в прибыль.

Но в странах с более стабильной экономикой ниже ставки и по кредитам, и по депозитам, и маржа (упрощенно — доходность) по кредитам тоже ниже. Мы, кстати, движемся в последние годы в этом направлении.

Так вот, в странах с более низкими ставками банки больше зарабатывают на некредитных продуктах. Ведение счетов, переводы, обслуживание карт и так далее. В большинстве европейских стран не просто нет кэшбэка за оплату картой — приходится еще и за обслуживание этой самой карты платить. И за обслуживание счетов тоже.

У нас сложилась другая практика, много тех же бесплатных карточек. Но зато банкиры хотят компенсировать это, и закладывают в % по ипотеке и другим кредитам.