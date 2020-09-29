Участвуйте в первом онлайн камеди-шоу эксклюзивно для бухгалтеров

Система Главбух приглашает вас на день рождения. Вернее, на утро! 1 октября с 10-00 до 12-00 в праздничном эфире бухгалтерские мастер-классы, юмор и подарки. А еще звездные ведущие. Какие? Смотрите на сайте праздника.→14let.1gl.ru

Системе Главбух исполняется 14 лет. Традиционно этот праздник Система отмечает вместе с бухгалтерами и, конечно, уже придумала, как снова сделать его незабываемым для вас.

Праздничный эфир будет наполнен шутками, сюрпризами и, самое главное, полезной для бухгалтеров информацией. Онлайн смотрите праздничный выпуск Главблога по отчетности за девять месяцев и два мастер-класса.

Елена Воробьева расскажет о частых ошибках в зарплатной отчетности. Татьяна Минаева поделится опытом и готовыми фразами для руководителя, которые убедят его, что вам пора поднять зарплату.

Также вы сможете поближе познакомиться с главным редактором Системы Главбух Ольгой Сергеевой. Она лично поздравит вас с праздником, расскажет, как редакция собирает информацию, которая потом становится рекомендациями в Системе, поделится новостями от чиновников.

Ну и какой день рождения может быть без подарков? Гарантированный подарок каждому участнику эфира — доступ к онлайн-курсу Татьяны Минаевой «38 действенных упражнений для уверенности в себе на 100%». Участвуйте в праздничном розыгрыше и выигрывайте призы: робот-пылесос, смарт-часы, косметичка, зонтик, 10 кружек, 5 сертификатов магазина Л'этуаль.

Наконец, главный подарок — история из жизни супер-бухгалтера в исполнении популярнейших комиков. Не пропустите! Обещаем, что посмеетесь от души. До встречи 1 октября!

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