Какие законы вступают в силу в октябре

Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе и другие нововведения месяца — в нашем материале.

С 1 октября

Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога

Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного.

Будет разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней и штрафов.

Повышенное страховое возмещение вкладов

Сегодня можно вернуть не более 1,4 млн рублей. Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 млн рублей. Граждане будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики«, — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Страхованию вкладов также подлежат вклады НКО — исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого реестра, ТСЖ.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 октября только на карты «Мир» будут зачислять:

пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;

выплаты, установленные Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;

пособие по безработице;

ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в вашем регионе;

ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;

выплаты за воздействие радиации.

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Маркировка товаров

Маркировка станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек. Купленная до 1 октября, но ввезенная после фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.

Со 2 октября

Выплаты семьям с детьми

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически.