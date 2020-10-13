Как признать договор займа недействительным

Договор займа, как и другие сделки, может быть признан недействительным, но для этого должны иметься предусмотренные законом основания. Порядок признания сделки недействительной пошагово описан в статье.

Основания для признания договора займа недействительным

К любой заключаемой на территории РФ сделке нормы ГК РФ предъявляют целый ряд общих требований. Так, например, стороны должны:

достигнуть совершеннолетнего возраста;

обладать правоспособностью и дееспособностью;

соблюдать нормы законодательства при заключении сделки;

быть свободными в своем волеизъявлении при подписании договора.

В том случае, если хотя бы одна из сторон игнорирует эти требования законодательства, сделка становится оспоримой. То есть сторона договора либо другие заинтересованные лица получают право обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной. Такое признание дает возможность возврата к тому положению, в котором участники сделки находились до заключения договора (то есть должен произойти возврат всего полученного по договору назад).

Если же положения законодательства нарушают обе стороны (к примеру, заключая договор займа, организуют фиктивную сделку или маскируют под другую сделку), то такой договор будет заведомо ничтожен. То есть вообще не будет порождать никаких юридических последствий.

По каким основаниям можно оспорить договор займа

Потенциальных оснований, по которым можно оспорить договор займа, более десятка. Все они перечислены в ст. 168-179 ГК РФ. Мы разделили их на три группы:

Пороки участников сделки.

Одна из сторон договора займа (неважно, идет ли речь о гражданине или юридическом лице) не имела права заключать такую сделку или сделала это с нарушением предусмотренной в таких случаях процедуры. Если речь идет о гражданах, то, к примеру, сделка совершена несовершеннолетним или ограниченно дееспособным человеком без одобрения его законного представителя. А если сделку совершает ребенок до 14 лет либо недееспособный гражданин, то такой договор займа будет ничтожным.

Пороки субъекта могут быть и в случае участия в сделке организации. Так, например, организация может не обладать в силу требований учредительных документов правом заключать договоры займа либо для заключения таких договоров требуется разрешение учредителей, а оно не получено. Пороки воли участников сделки.

Речь идет о ситуациях, перечисленных в ст. 178 и 179 ГК РФ, когда нарушается право сторон на свободное волеизъявление при заключении договора займа. Это, например, применение насилия по отношению к контрагенту с целью заключения сделки, угроза его применения, обман, использование крайне затруднительных обстоятельств потерпевшей стороны. Наличие нарушений норм законодательства при заключении сделки.

Так, например, п. 7 ст. 807 ГК РФ определяет, что если заем выдается гражданину и не имеет отношения к предпринимательской деятельности, то такой заем должен оформляться с учетом требований закона «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ. Однако нормы договора требованияэтого закона игнорируют.

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Кто может начать процедуру признания договора недействительным

Правила прописаны в ст. 166 ГК РФ. Оспорить сделку имеют право:

ее сторона, т. е. займодавец или заемщик;

другое лицо, которому такое право предоставлено законом — речь в первую очередь идет о тех, кто имеет право действовать в интересах сторон в силу закона (родители несовершеннолетних, опекуны), а также для кого совершенная сделка создает неблагоприятные последствия.

Обязательным условием, необходимым для оспаривания сделки, должно быть нарушение ее условиями прав и законных интересов конкретного человека или организации либо наличие для них иных неблагоприятных последствий.

Пошаговый порядок действий

Признание оспоримой сделки недействительной возможно только на основании судебного решения.

Пошаговая процедура признания договора займа таковым выглядит так:

Проведение проверки на предмет наличия оснований для признания сделки недействительной. На этом этапе необходимо собрать доказательства для суда, подтверждающие наличие оснований, по которым можно признать сделку недействительной.

Подготовка искового заявления и обращение в суд. Иск оформляется по общим правилам искового производства согласно требованиям ст. 131 и 132 ГПК РФ. Ответчиком по иску обычно является контрагент по договору займа, следовательно, иск подается по месту его регистрации (жительства).

Получение судебного решения о признании сделки недействительной.

Последствия признания договора займа недействительным

Последствия недействительности договора займа определены в ст. 167 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка является таковой с момента ее совершения, а потому не влечет никаких юридических последствий.

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Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ в случае признания договора займа недействительным стороны должны вернуть друг другу полученные по нему денежные средства или иное имущество. Если имущество нельзя вернуть в натуре, то сторона компенсирует его стоимость в денежном выражении.

Проще говоря, заемщик возвращает займодавцу деньги и компенсирует пользование этими деньгами по правилам ст. 395 ГК РФ путем уплаты процентов по ключевой ставке ЦБ РФ. Займодавец же не обязан возвращать все полученные по сделке проценты, поскольку заемщик в любом случае оплачивает пользование суммой займа. Но имейте в виду, что суд может признать неосновательным обогащением разницу между деньгами, уплаченными по договору, и деньгами, уплаченными по ключевой ставке.

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Таким образом, чтобы признать договор займа недействительным, нужны основания.Придется обращаться в суд, поскольку это обязательный этап процедуры. Если иск будет удовлетворен, займодавцу придется вернуть деньги и проценты за пользование ими.