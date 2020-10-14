Предприятие обанкротилось. Как правильно уволить сотрудников?

Неплатежеспособность предприятия — особая ситуация, регламентируемая законом с целью удовлетворения максимального количества требований кредиторов и защиты интересов работников. Расскажем, как правильно уволить сотрудников при банкротстве организации.
Основания увольнения при банкротстве
В отношении работников банкротство — не повод для увольнения:
- такого основания нет в ТК РФ;
- три из четырех процедур банкротства направлены на восстановление платежеспособности предприятия (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление), в период их проведения работников нельзя уволить со ссылкой на ликвидацию;
- сотрудников увольняют в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), которой завершается только четвертая процедура — конкурсное производство.
Дополнительным основанием для увольнения руководителя является отстранение его от должности в рамках процедур банкротства (п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, п. 2 ст. 126 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
Ликвидация фирмы и исключение ее из ЕГРЮЛ происходят только после вынесения судом определения о завершении конкурсного производства (п. 3 ст. 149 Закона № 127-ФЗ, п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, ст. 61 ГК РФ).
На практике конкурсные управляющие в целях экономии средств увольняют персонал до окончания конкурсного производства, и на этот счет мнения судей разнятся:
- одни принимают сторону сотрудников: восстанавливают их на работе, увольнение проводят более поздней датой (Апелляционное определение Московского городского суда от 18.01.2016 № 33-956/2016, Определение ВС РФ от 11.07.2008 № 10-В08-2);
- другие считают, что увольнение в связи с ликвидацией не должно происходить исключительно на финальной стадии ликвидации (Апелляционное определение Ростовского областного суда от 16.11.2015 № 33-17725/2015, Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 31.07.2018 по делу № 33-14493/2018).
В итоге банкротство дает возможность уволить работников по таким основаниям:
- по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- по сокращению (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 3 ст. 129 Закона № 127-ФЗ);
- в связи с ликвидацией (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), если начато конкурсное производство.
Рассмотрим подробнее два последних варианта, т. к. именно они никак не связаны с желанием сотрудников уволиться.
Чем отличается увольнение в связи с ликвидацией от увольнения по сокращению штата
Прекращение трудовых отношений при ликвидации предприятия отличается от сокращения персонала такими моментами:
- увольняются все без исключения: и беременные женщины, и одинокие родители, и инвалиды, и другие льготные категории работников, а также находящиеся в отпуске и на больничном;
- сотрудникам не предлагают иные вакансии;
- мнение профсоюза не учитывается.
Процедура увольнения при банкротстве предприятия
Рассмотрим оба способа увольнения работников в ходе банкротства:
|Этап
|По сокращению штата (на любой стадии банкротства)
В связи с ликвидацией (только после начала конкурсного производства)
|Уведомление работников о предстоящем увольнении
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Не позднее 2 месяцев до даты прекращения трудовых отношений с предложением других имеющихся вакансий (ст. 180 ТК РФ).
Не относится к работникам, которых сократить нельзя (согласно ст. 261 ТК РФ)
|В течение месяца с начала производства конкурсный управляющий обязан уведомить работников о предстоящем увольнении с соблюдением 2-месячного периода до даты расторжения трудового договора (п. 2 ст. 129 Закона № 127-ФЗ)
|Дополнительные уведомления
|Профсоюз уведомляется за 2 месяца до сокращения, а при массовом увольнении — за 3 месяца (ч. 1 ст. 82 ТК РФ). Служба занятости информируется в аналогичные сроки (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1)
|Уведомляется только служба занятости в сроки, аналогичные сокращению штата
|Оформление приказа с наступлением срока увольнения
|С приказом об увольнении по соответствующему основанию каждый работник знакомится лично под подпись
|Окончательный расчет
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Процесс банкротства никаких дополнительных выплат в пользу работников не предполагает, стандартно сотрудники получают:
|Выдача трудовой книжки
|Оформляется запись об увольнении в трудовой книжке, не позднее следующего рабочего дня в ПФР подается отчет СЗВ-ТД