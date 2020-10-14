Предприятие обанкротилось. Как правильно уволить сотрудников?

Неплатежеспособность предприятия — особая ситуация, регламентируемая законом с целью удовлетворения максимального количества требований кредиторов и защиты интересов работников. Расскажем, как правильно уволить сотрудников при банкротстве организации.

Основания увольнения при банкротстве

В отношении работников банкротство — не повод для увольнения:

такого основания нет в ТК РФ;

три из четырех процедур банкротства направлены на восстановление платежеспособности предприятия (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление), в период их проведения работников нельзя уволить со ссылкой на ликвидацию;

сотрудников увольняют в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), которой завершается только четвертая процедура — конкурсное производство.

Дополнительным основанием для увольнения руководителя является отстранение его от должности в рамках процедур банкротства (п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, п. 2 ст. 126 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Ликвидация фирмы и исключение ее из ЕГРЮЛ происходят только после вынесения судом определения о завершении конкурсного производства (п. 3 ст. 149 Закона № 127-ФЗ, п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, ст. 61 ГК РФ).

На практике конкурсные управляющие в целях экономии средств увольняют персонал до окончания конкурсного производства, и на этот счет мнения судей разнятся:

одни принимают сторону сотрудников: восстанавливают их на работе, увольнение проводят более поздней датой (Апелляционное определение Московского городского суда от 18.01.2016 № 33-956/2016, Определение ВС РФ от 11.07.2008 № 10-В08-2);

другие считают, что увольнение в связи с ликвидацией не должно происходить исключительно на финальной стадии ликвидации (Апелляционное определение Ростовского областного суда от 16.11.2015 № 33-17725/2015, Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 31.07.2018 по делу № 33-14493/2018).

В итоге банкротство дает возможность уволить работников по таким основаниям: по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

по сокращению (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 3 ст. 129 Закона № 127-ФЗ);

в связи с ликвидацией (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), если начато конкурсное производство.

Рассмотрим подробнее два последних варианта, т. к. именно они никак не связаны с желанием сотрудников уволиться.

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Чем отличается увольнение в связи с ликвидацией от увольнения по сокращению штата

Прекращение трудовых отношений при ликвидации предприятия отличается от сокращения персонала такими моментами:

увольняются все без исключения: и беременные женщины, и одинокие родители, и инвалиды, и другие льготные категории работников, а также находящиеся в отпуске и на больничном;

сотрудникам не предлагают иные вакансии;

мнение профсоюза не учитывается.

Процедура увольнения при банкротстве предприятия

Рассмотрим оба способа увольнения работников в ходе банкротства: