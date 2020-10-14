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Какие меры господдержки несут риски для бизнеса

Вторая волна пандемии может заставить компании снова прибегнуть к помощи государства. Управляющий партнёр консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева специально для NBJ рассказывает, какие меры господдержки оказались спасительными для бизнеса во время первой волны пандемии, а от каких лучше воздержаться.

Значительная часть «коронавирусных» послаблений стала реальной помощью для бизнеса в сложное время.

Среди безвозмездных мер поддержки для предпринимателей: невозвратные субсидии на выплату части зарплат за апрель и май, финансовые компенсации для компаний из сферы услуг выделенные на профилактику коронавируса в июле-августе.

Ряд послаблений коснулся также компаний, не вошедших в число пострадавших отраслей. Субъектам МСП вдвое уменьшили ставку страховых взносов (с 30 до 15 %), продлен срок действия разрешений и лицензий, приостановлены проверки и меры взыскания, введен мораторий на банкротство.

Меры господдержки, которые актуальны до сих пор

Компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей, еще не поздно воспользоваться предложенными государством мерами поддержки во время первой волны пандемии. Среди этих мер:

  • рассрочка на погашение долгов;
  • право на досрочный разрыв договора аренды или пересмотр условий аренды;
  • получение кредита, который может стать невозвратным.

Рассрочка на погашение долгов

ИП и компании из реестра МСП, которые работают в пострадавших отраслях могут получить годовую рассрочку по выплате долгов до 15 млн рублей (ФЗ от 20.07.2020 N 215-ФЗ). Это касается долгов, по которым возбуждены исполнительные производства по искам, которые поданы до 1 октября 2020. Чтобы получить рассрочку, компании должны обратится к судебному приставу. Потребуется подготовить и соблюдать график платежей, иначе рассрочка будет отменена.

Рассрочка не касается выплаты выходных пособий, зарплаты сотрудников, вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности. На время рассрочки компания не сможет распределять прибыль между участниками одного юридического лица, выплачивать доходы по долям, дивиденды по ценным бумагам.

Досрочный разрыв договора аренды

Воспользоваться правом на односторонний разрыв договора смогут арендаторы из списка пострадавших отраслей, чьи доходы снизились на 50% и заключившие договор до введения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. (ФЗ № 166 от 8 июня 2020 г).

Арендатор может выступить с требованием сократить плату хоть на 99%, закон этого не запрещает. Никаких дополнительных экономических обоснований не потребуется. Если в течение 14 рабочих дней требования арендатора не были удовлетворены, расторгнуть действующий договор можно без неустоек и штрафных санкций.

Если вы уже нашли другой, дешевый офис или склад — этот вариант как раз для вас. Особенно если действующий договор долгосрочный либо с солидными неустойками.

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Однако, если в договоре аренды не определены его сроки, права на односторонний разрыв не будет. В случае разрыва договора депозит останется у арендодателя, арендодатель, скорее всего, не вернет деньги, потраченные на благоустройство помещения.

Сейчас идеальное время для поиска помещений с гораздо более выгодными условиями аренды. В случае введения новых ограничений на работу бизнеса, никто не помешает арендаторам требовать уменьшения арендной платы уже за новое помещение.

Снижение арендной платы

Способ оптимален для всех видов бизнеса — крупного, среднего, малого. Причисленных к пострадавшим отраслях и не являющихся таковыми.

Вы можете попросить арендодателя об уменьшении арендной платы, если во время действия режима самоизоляции «пользование арендованным имуществом было невозможным в связи с введенными государством ограничениями». Такая формулировка дана ВС РФ.

Если у вас остались долги по аренде за апрель, май и июнь (время всеобщих ограничений на работу бизнеса), снизить их сумму не поздно еще и сейчас. Правовая ситуация такова, что дата заключения дополнительного соглашения к договору аренды не имеет значения, плата может быть уменьшена задним числом.

Пригодится этот способ экономии на аренде также в случае возвращения «нерабочих дней».

Плата за аренду снижается с момента, когда наступила невозможность использования недвижимости по указанному в договоре назначению. Оформляется дополнительным соглашением к договору аренды (регулируется статьей 19 Закона № 98-ФЗ). Порядок снижения платы определяется по соглашению сторон с арендодателем.

ВС РФ подчеркивает, что арендодатель обязан снизить плату. Если арендодатель уклоняется от обязательств, вы вправе подать иск. В суде можно заявить о необоснованном уклонении от переговоров по уменьшению аренды.

Минусы для арендатора очевидны — скидка, вызвавшая разногласия, может оказаться гораздо меньше издержек на судебные и транспортные расходы, если вы решите переехать. Необходимость искать компромисс никто не отменял.
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Льготный кредит на выплату зарплат

Информация о доступности таких займов противоречива — разные источники оценивают процент одобрения по льготным кредитам в «вилке» от 10 % до 60 — 70 %. Программа займов работает с 1 июня, и при выполнении определенных условий кредит можно будет не возвращать. Выдача средств будет продолжаться до 1 ноября — следовательно, теоретический шанс воспользоваться таким правом все еще существует.

Правительство рассчитывает, что займы будут потрачены именно на выплату зарплат, кредитные средства не являются целевыми в строгом смысле этого слова. В постановлении кабмина указано, что эти деньги выделяются на «возобновление деятельности», то есть любые расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика. У бизнеса есть право пустить льготные деньги на погашение других кредитов, долгов по договорам с поставщиками и не только.

Получить льготный кредит могут субъекты МСП, если их основной вид деятельности по ОКВЭД входит в список пострадавших отраслей, социально ориентированные НКО, компании из списка отраслей, которые требуют поддержки для возобновления деятельности.

В кредитном договоре будет прописана не только льготная 2-процентная, но и стандартная процентная ставка. По ней банк будет начислять проценты после того, как начнется период погашения кредита. Он наступит либо 1 декабря 2020-го, либо 1 апреля 2021-го. После 1 декабря ситуация с льготным кредитом может развиваться по шести сценариям:

  1. Если в период с 1 июня по 1 декабря численность сотрудников компании сократилась более чем на 20 % по сравнению с показателем, зафиксированным 1 июня, придется полностью отдавать кредит. Численность сотрудников бизнеса будут считать по итогам каждого месяца. То есть если вы после 1 июня оптимизируете штат на 2-3 месяца, а к 1 декабря восстановите численность до 80 % от июньской, отдавать кредит придется по самому жесткому варианту.
  2. Если не позднее 25 ноября юрлицо-заемщик попало под процедуру банкротства либо приостановило свою деятельность, период погашения также начинается 1 декабря. Та же мера применяется к заемщикам-ИП, прекратившим свою деятельность.
  3. Если к 1 декабря численность сотрудников компании не опускалась ниже 80 % от показателей, зафиксированных на 1 июня, наступает период наблюдения. Он продлится до 1 апреля 2021-го, и в эти 4 месяца платить по кредиту также не нужно. Проценты продолжают начисляться по льготной ставке (2 % годовых).
  4. Если в ходе периода наблюдения компания не смогла удержать численность сотрудников на уровне 80% от показателей июня-2020, то отдавать кредит опять же придется полностью.
  5. Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80 % от июня 2020-го, кредит и проценты спишут наполовину. График платежей по второй половине долга в постановлении правительства от 16 мая не прописаны.
  6. Полное списание льготного кредита и процентов получит только тот бизнес, который к 1 марта 2021-го сохранит не менее 90 % сотрудников от показателей июня 2020-го. Средняя зарплата в этот период должна быть не ниже МРОТ, а заемщик к 1 апреля не должен попасть под банкротство.

Льготный кредит ограничит свободу маневра для вашей компании. Вы не сможете оптимизировать штат или реорганизовать юрлицо, на которое получен займ. В случае банкротства или приостановки экономический деятельности кредит придется отдавать в полном объеме — и это при том, что к субсидиарной ответственности собственники и топ-менеджеры привлекаются все чаще.

Если вы уже воспользовались правом на налоговую отсрочку, помните: обязательства по уплате налоговой задолженности и погашению льготного кредита могут наступить одновременно. В этом случае финансовая нагрузка на бизнес может превратиться в непосильную.

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Какие меры господдержки несут риски для бизнеса

В первую очередь это кредитные каникулы по займам и отсрочки по уплате налогов. В апреле именно эти меры были одними из первых, разработанных правительством.

Они неоднозначны потому, что не снимают никаких действующих финансовых обязательств. Весенний соблазн воспользоваться отсрочками и каникулами был лишь способом перенести проблемы на будущее. Сейчас компаниям приходится расхлебывать негативные последствия отложенных платежей. Вот с какими проблемы многие столкнулись сейчас:

  • за кредитные каникулы заплатит сам заемщик. Ведь на период отсрочки банками начислялись проценты, общая сумма долга росла, а график погашения чаще всего составлялся не в пользу кредитополучателя;
  • окончание периода налоговой отсрочки фактически удваивает сумму обязательств компании перед бюджетом. Налоги, которые не платились весной и летом, нужно отдавать — и при этом текущие обязательства тоже никто не отменял;
  • объем выручки большинства бизнес-структур так и не вернулся на прежний уровень, а сейчас начинает снижаться. Тысячи предпринимателей, воспользовавшихся отсрочкой, оказались на грани банкротства.

Перспективами массового дефолта и кризиса неплатежей обеспокоен и Центробанк. Уже продлена часть введенных на фоне пандемии антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября.

В частности, ЦБ рекомендовал кредитным организациям и микрофинансовым институтам продолжать реструктурировать кредиты предприятий малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2020 г. и не назначать в период до 31 декабря 2020 г. пени и штрафы по ним.

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