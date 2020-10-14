Какие меры господдержки несут риски для бизнеса

Вторая волна пандемии может заставить компании снова прибегнуть к помощи государства. Управляющий партнёр консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева специально для NBJ рассказывает, какие меры господдержки оказались спасительными для бизнеса во время первой волны пандемии, а от каких лучше воздержаться.

Значительная часть «коронавирусных» послаблений стала реальной помощью для бизнеса в сложное время.

Среди безвозмездных мер поддержки для предпринимателей: невозвратные субсидии на выплату части зарплат за апрель и май, финансовые компенсации для компаний из сферы услуг выделенные на профилактику коронавируса в июле-августе.

Ряд послаблений коснулся также компаний, не вошедших в число пострадавших отраслей. Субъектам МСП вдвое уменьшили ставку страховых взносов (с 30 до 15 %), продлен срок действия разрешений и лицензий, приостановлены проверки и меры взыскания, введен мораторий на банкротство.

Меры господдержки, которые актуальны до сих пор

Компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей, еще не поздно воспользоваться предложенными государством мерами поддержки во время первой волны пандемии. Среди этих мер:

рассрочка на погашение долгов;

право на досрочный разрыв договора аренды или пересмотр условий аренды;

получение кредита, который может стать невозвратным.

Рассрочка на погашение долгов

ИП и компании из реестра МСП, которые работают в пострадавших отраслях могут получить годовую рассрочку по выплате долгов до 15 млн рублей (ФЗ от 20.07.2020 N 215-ФЗ). Это касается долгов, по которым возбуждены исполнительные производства по искам, которые поданы до 1 октября 2020. Чтобы получить рассрочку, компании должны обратится к судебному приставу. Потребуется подготовить и соблюдать график платежей, иначе рассрочка будет отменена.

Рассрочка не касается выплаты выходных пособий, зарплаты сотрудников, вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности. На время рассрочки компания не сможет распределять прибыль между участниками одного юридического лица, выплачивать доходы по долям, дивиденды по ценным бумагам.

Досрочный разрыв договора аренды

Воспользоваться правом на односторонний разрыв договора смогут арендаторы из списка пострадавших отраслей, чьи доходы снизились на 50% и заключившие договор до введения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. (ФЗ № 166 от 8 июня 2020 г).

Арендатор может выступить с требованием сократить плату хоть на 99%, закон этого не запрещает. Никаких дополнительных экономических обоснований не потребуется. Если в течение 14 рабочих дней требования арендатора не были удовлетворены, расторгнуть действующий договор можно без неустоек и штрафных санкций.

Если вы уже нашли другой, дешевый офис или склад — этот вариант как раз для вас. Особенно если действующий договор долгосрочный либо с солидными неустойками.

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Однако, если в договоре аренды не определены его сроки, права на односторонний разрыв не будет. В случае разрыва договора депозит останется у арендодателя, арендодатель, скорее всего, не вернет деньги, потраченные на благоустройство помещения.

Сейчас идеальное время для поиска помещений с гораздо более выгодными условиями аренды. В случае введения новых ограничений на работу бизнеса, никто не помешает арендаторам требовать уменьшения арендной платы уже за новое помещение.

Снижение арендной платы

Способ оптимален для всех видов бизнеса — крупного, среднего, малого. Причисленных к пострадавшим отраслях и не являющихся таковыми.

Вы можете попросить арендодателя об уменьшении арендной платы, если во время действия режима самоизоляции «пользование арендованным имуществом было невозможным в связи с введенными государством ограничениями». Такая формулировка дана ВС РФ.

Если у вас остались долги по аренде за апрель, май и июнь (время всеобщих ограничений на работу бизнеса), снизить их сумму не поздно еще и сейчас. Правовая ситуация такова, что дата заключения дополнительного соглашения к договору аренды не имеет значения, плата может быть уменьшена задним числом.

Пригодится этот способ экономии на аренде также в случае возвращения «нерабочих дней».

Плата за аренду снижается с момента, когда наступила невозможность использования недвижимости по указанному в договоре назначению. Оформляется дополнительным соглашением к договору аренды (регулируется статьей 19 Закона № 98-ФЗ). Порядок снижения платы определяется по соглашению сторон с арендодателем.

ВС РФ подчеркивает, что арендодатель обязан снизить плату. Если арендодатель уклоняется от обязательств, вы вправе подать иск. В суде можно заявить о необоснованном уклонении от переговоров по уменьшению аренды.

Минусы для арендатора очевидны — скидка, вызвавшая разногласия, может оказаться гораздо меньше издержек на судебные и транспортные расходы, если вы решите переехать. Необходимость искать компромисс никто не отменял.