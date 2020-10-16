Кредиторам запретили альтруизм, а женам — наследство мужа

На рассмотрение Верховного Суда (ВС) РФ поступили следующие вопросы:

Реестровый кредитор обанкротившейся компании, который мог получить удовлетворение требований за счет имущества должника, забеспокоился, что иные кредиторы при прекращении производства не получат свое. Потому он выступил против прекращения банкротства, чтобы собственник должника не вывел активы. Имел ли он право возражать? Чьей будет квартира при разводе, если она зарегистрирована в собственности жены, но покупал ее муж на деньги, полученные по наследству?

Альтруистичный реестровый кредитор

Государственное унитарное предприятие (ГУП) Москвы «Жилищник-1» проходит процедуру банкротства. Согласно реестру требований кредиторов, организация задолжала взыскателям 189,8 млн руб. «Центральная топливная компания» обратилась в суд, намереваясь погасить долги предприятия перед кредиторами, чтобы прекратить процедуру несостоятельности.

Суд первой инстанции, ссылаясь на ст. 113 и 125 закона «О банкротстве» № 127-ФЗ, счел возможным для «Центральной топливной компании» погасить требования реестровых кредиторов. При этом он отметил, что третье лицо не обязано за должника расплачиваться по текущим или внереестровым требованиям.

Компания «Ключ Инвест», являясь реестровым кредитором «Жилищника-1», забеспокоилась об иных кредиторах ГУПа. Она подала апелляционную жалобу, которую поддержал конкурсный управляющий должника, чтобы не прекращать процедуру банкротства. В качестве обоснования жалобы они указали, что у предприятия помимо реестрового долга в 189,8 млн руб. имеются также непогашенные мораторные проценты в сумме 75,8 млн руб., текущие требования в размере 232,1 млн руб., а также зареестровые требования в 45,1 млн руб.

При этом имущества «Жилищника-1» достаточно, чтобы погасить требования всех кредиторов. Но, если процедура несостоятельности закончится, собственник ГУПа может вывести активы из конкурсной массы. Попытка уже предпринималась: собственник изымал жилые помещения из хозяйственного ведения предприятия после начала банкротства, но удалось доказать незаконность этих действий.

Апелляция удовлетворила требования по жалобе и не разрешила «Центральной топливной компании» погашать долги «Жилищника-1». Собственник ГУПа решил оспорить это решение в ВС РФ.

Высшая инстанция отменила решение апелляции. Она указала, что закон № 127-ФЗ дает кредиторам права только в пределах максимального получения удовлетворения собственных требований. За других участников процесса кредиторы переживать не должны. Поскольку «Центральная топливная компания» предлагала «Ключ Инвесту» максимально возможную компенсацию, закон № 127-ФЗ не дает права отказываться от нее. Внереестровые кредиторы и взыскатели по текущим обязательствам при необходимости могут инициировать новое банкротное производство. Но это уже не проблема текущего реестрового кредитора.

ВС РФ отменил решение апелляции и оставил в силе решение первой инстанции.

Определение ВС РФ по делу № 305-ЭС17-3119 (5, 6) от 1 октября 2020 года

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Раздел имущества при разводе

С 2006 по 2019 гг. семья Гусейновых состояла в браке. В 2008 году умерла бабушка мужа, оставив ему в наследство жилой дом и земельный участок. В 2014 году мужчина продал дом и землю. Полученные от продажи недвижимости деньги супруг отдал своей жене, чтобы она купила квартиру стоимостью в 2,4 млн руб. Право собственности на квартиру осталось за женщиной единолично. В процессе развода супруги решили поделить совместно нажитое имущество. Муж попросил суд выделить квартиру из числа совместно нажитого имущества, потому что она приобреталась на его личные средства. Жена протестовала, указав, что она является единоличной собственницей квартиры, и настаивала на разделении имущества между супругами.

Первая инстанция встала на сторону мужчины, поскольку ч. 1 ст. 36 Семейного кодекса (СК) РФ указывает, что имущество лица, принадлежащее ему до вступления в брак, а также полученное по наследству или в дар, является его единоличной собственностью. Поскольку квартира приобреталась на личные деньги мужа, то она по праву считается его, несмотря на формальную регистрацию права собственности на супругу. Жена всю жизнь работала учительницей, сбережений у нее не было, потому сама она не могла купить квартиру.

Апелляция встала на сторону жены, указав, что квартира зарегистрирована на нее, и оснований сомневаться в ее праве собственности на недвижимость нет. Но с учетом того, что жилье приобреталось при участии супруга, квартиру стоит поделить пополам. ½ доли остается у мужа, а ½ — у жены.

ВС РФ счел верным решение первой инстанции. Он оставил квартиру за мужчиной, исключив ее из состава общего имущества, согласившись с вышеупомянутыми основаниями.

Определение ВС РФ по делу № 41-КГ20-10-К4 от 22 сентября 2020 года