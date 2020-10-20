Как управляющие компании наживаются на оплате жильцами общедомовых нужд

Доказать, что управляющая компания выставляет слишком большие счета, в РФ крайне сложно. Обычно владельцы таковых используют хорошо проверенные схемы выкачивания денег с населения.

Едва ли не наиболее доходной является графа оплаты затрат на общедомовые нужды. Это оплата потребления ресурсов, нужных для всего дома. Сюда включаются затраты воды и электроэнергии, горячей воды для систем отопления общей территории.

Обычно для установления суммы ОДН определяют общие затраты всего дома, потом отнимают от них то, что затратили жильцы, а потом распределяют остаток по всем жильцам. Понятно, что это чрезвычайно упрощённая методика, которые в ряде случаев позволяет устанавливать цифры чуть ли не произвольно.

В чём проблематичность оплаты общедомовых нужд?

Жильцам приходится переплачивать за все неисправные трубы и проводку. Невозможно установить точно, сколько воды будет потеряно, если какое-то соединение пришло в негодность. И это только одна причина того, почему показатели ОДН могут сильно отличаться от разумных.

Поэтому в каждом субъекте федерации приняты отдельные нормативы, представляющие собой максимальную величину ОДН в доме определённого типа, с определённой площадью чердачных, подвальных помещений и других, относящихся к общедомовому хозяйству.

При подсчёте, если результат оказался выше норматива, то всё равно граждане оплачивают по нормативу. В управляющих компаниях это восприняли как сигнал — везде и всюду по нормативу и брать. Очень редко какая УК выдаёт показатели ниже норматива ОДН. И с этим бороться тоже нужно, но очень сложно.

Первостепенной задачей является добиться того, чтобы они не пытались бы брать больше. Наиболее простой способ это установить — сравнить платёжки за 3-4 последних месяца. Если сумма ОДН «прыгает», то это верный признак того, что УК пытается брать с жильцов больше норматива.

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Учимся использовать калькулятор коммунальных услуг

Более точный подход предусматривает использование региональных нормативов и сравнение их с тем, что указано в платёжном документе от управляющей компании.

Найти нормативы можно на сайте правительства своего региона или сайте Федеральной антимонопольной службы. На последнем имеется и раздел с калькулятором коммунальных услуг.

При этом ФАС утверждает, что в случае абсолютно точного применения правил расчета и расхождения результата и данных в платёжке, гражданин получает право на выплату компенсаций. Она выплачивается за счёт средств бюджета региона.

Напомним, что УК имеют довольно богатый арсенал возможностей, которые они используют для увеличения затрат граждан и своих доходов.

В их число входят: завышение реальной стоимости расходов на энергоресурсы или работы;

неисполнение работ, которые тем не менее оплачиваются гражданами;

использование разницы между показанием счётчика и нормативом;

сокрытие доходов, полученных от аренды общедомового имущества.

Бороться со всеми этими видами доходов достаточно трудно. Тем не менее, в некоторых случаях активистам удаётся добиться снижения своих расходов на 25-30%.