Как не платить за квартиру, если я там не проживаю?

— Как не платить за квартиру, в которой имею долю собственности, но не проживаю там? Постоянно живу в другой стране, приезжаю максимум раз в год. Предоставлять документы об отсутствии в течение всего года нет смысла: управляющая компания не будет делать перерасчет, так как, по их словам, слишком большой период. Другой собственник за квартиру не платит, накапливает долги. УК подала в суд, и долги начисляются в том числе на меня, так как я собственник. Но по факту с меня требуют платить за услуги, которые я не получала. Как перестать платить за предоставление воды, электроэнергии, которые я не потребляю? Налог я, естественно, оплачиваю. Продать долю проблематично: ее никто не хочет покупать, поскольку в квартире также прописаны несовершеннолетние дети другого собственника.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

К сожалению, в такой ситуации самым оптимальным вариантом станет все-таки реализация вашей доли. До тех пор, пока вы являетесь собственником этих квадратных метров, вам придется в полном объеме нести обязанности по содержанию и ремонту.

Отвечает независимый эксперт Николай Яблоков:

Из текста письма понятно, что квартира – коммунальная, поэтому установка счетчиков на воду, электричество и проч. не решит проблему. В соответствии с Жилищным кодексом, собственник жилого помещения обязан нести расходы по его содержанию и содержанию своей доли общедомового имущества. Так что избежать оплаты не получится.

По поводу продажи – неясно, как на реализацию доли автора вопроса влияют зарегистрированные дети другого собственника.

Мой совет – определите порядок пользования жилыми помещениями, разделите лицевые счета. Тогда вы будете платить меньше.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

В настоящее время у вас, как у сособственника, существует солидарная ответственность за неуплату коммунальных платежей. Поэтому с вас будут взыскивать долги по оплате.

Сначала все-таки обратитесь в УК с написанным заявлением о перерасчете коммунальных платежей с приложением подтверждающих ваше отсутствие документов. УК это обязана сделать за последние три года.

Заявление напишите в 2-х экземплярах – один сдаете в УК, второй с отметкой о принятии оставляете у себя. УК в течение месяца со дня поступления заявления обязана произвести перерасчет или дать письменно отказ с указанием причин. Данный отказ вы можете обжаловать в суде.

Также вам необходимо обратиться в суд с заявлением о выделении долей в оплате коммунальных платежей. Ответчиками по данному иску будут УК и второй собственник. Суд выделит доли в оплате пропорционально принадлежащей вам доли в квартире.

Однако имейте ввиду, что вы, как собственник, будете все равно обязаны оплачивать отопление, содержание и ремонт жилого помещения, взносы на капитальный ремонт.

Долю продать хоть и проблематично, но возможно. Это может быть самым лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Отвечает юрисконсульт офиса «Бабушкинское» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Александр Лифшиц:

В соответствии с нормами ЖК РФ, собственник жилого помещения несет бремя содержания жилого помещения и общего имущества собственников в многоквартирном доме. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения им платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия гражданина в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2020) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при временном (более 5 полных календарных дней подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, осуществляется перерасчет размера платы за коммунальные услуги, за исключением коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению. Приезжая раз в год, вы можете воспользоваться данным правом, отказ УК по причине «слишком большого периода» будет незаконным.

Однако правило о перерасчете при временном отсутствии применимо только тогда, когда счетчики учета не были установлены в квартире в связи с отсутствием технической возможности их установки, подтвержденной в установленном порядке. Если же счетчики не устанавливались по решению собственников квартиры или находятся в неисправном состоянии, перерасчета не будет.

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В соответствии со ст. 249 ГК РФ, каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

Таким образом, чтобы не оплачивать квартплату за другого собственника, вы можете обратиться в управляющую компанию для раздела начислений по квартире пропорционально долям всех ее владельцев. В этом случае вам будут выставляться отдельные счета по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на вашу долю, а долги других владельцев будут взыскиваться в суде только с них. Отказ УК в разделе счетов на оплату ЖКУ может быть обжалован в суде.

Перестать платить за непотребляемые вами коммунальные ресурсы ввиду непроживания в квартире можно только путем отчуждения вашей доли. К сожалению, из вопроса непонятно, сколько комнат в квартире и каков размер вашей доли, поэтому сложно оценить перспективы ее продажи. Если доля не является малозначительной и позволяет ее собственнику претендовать на выделение в пользование отдельной комнаты в квартире, на такую долю можно найти покупателя. При этом нужно иметь в виду, что другие сособственники квартиры имеют преимущественное право покупки вашей доли, поэтому перед ее продажей третьим лицам необходимо письменно предложить собственникам других долей выкупить вашу.