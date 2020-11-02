Какие законы вступают в силу в ноябре

Разбираемся, что нового появится в жизни россиян в этом месяце.

1 ноября

«Регуляторные песочницы»

Часто законодательство отстает от развития технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать этого, в России появится особый режим для предпринимателей — «регуляторные песочницы».

За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.

Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

Использование карты «Мир»

Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Маркировка шин

С 1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров «Честный pнак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Система «Честный знак» разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.

15 ноября

Полномочия Федеральной пробирной палаты

За ней закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.

Напомним, на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ» была образована Федеральная пробирная палата с приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций учреждения.

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Завершение срока подачи заявлений о налоговой отсрочке для предпринимателей

В конце месяца (30 ноября) завершится срок, в который представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за пандемии, могут обратиться с заявлением об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по ним и страховых взносов.

Возможность оформления такой отсрочки в качестве меры поддержки отдельным категориям предпринимателей была введена постановлением правительства от 2 апреля. Воспользоваться ею могут те, чья деятельность попала в сформированный правительством реестр наиболее пострадавших отраслей, те, кто был занят преимущественно в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также арендодатели, предоставившие арендаторам отсрочку по уплате по договорам аренды.

Еще одно условие — их доходы от реализации товаров и услуг сократились как минимум на 10% или по итогам 2020 года по данным декларации они ушли в убыток, хотя в 2019 году убытка не было.

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Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте ФНС.