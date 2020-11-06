​Как юридическому лицу и ИП уточнить код по ОКВЭД

Видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов присваиваются коды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), сведения о которых подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Стоит отметить, что декларации, отчеты и иные документы, имеющиеся в распоряжении регистрирующего (налогового) органа, не являются основанием для включения в государственные реестры сведений о кодах ОКВЭД.

Включение в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений об осуществляемых видах деятельности (кодах ОКВЭД) возможно только при предоставлении в регистрирующий орган соответствующего заявления, при этом определение кода ОКВЭД, относящегося к сфере деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно.

Для целей государственной регистрации используется общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утверждённый Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ОКВЭД2).

Внесение сведений о кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП осуществляется на основании заявлений по следующим формам:

№Р14001 «Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы»;

№Р24001 — «Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей»;

№Р24002 «Заявление о внесении изменений в сведения о главе крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей».

Указанные заявления могут быть направлены в регистрирующий орган в электронном виде при помощи сервиса «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru, через Многофункциональный центр, а также потовым отправлением либо представлены непосредственно.

📌 Реклама

Срок внесения данного вида сведений составляет 5 рабочих дней со дня принятия регистрирующим органом соответствующего заявления.