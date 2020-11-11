Изменения законодательства с 2021 года для бухгалтера

Обзор изменений налогового и бухгалтерского законодательства с 2021 года. В обзоре учтены все нововведения, которые повлияют на работу бухгалтера в 2021 году и касаются бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, трудового законодательства и электронного документооборота.
Отчетность
Теперь только электронная отчетность
Заканчивается перевод всех организаций на электронную отчетность вне зависимости от размера и сферы деятельности. В 2020 году компании малого и среднего бизнеса могли сдать отчетность перед налоговой на бумаге. Теперь – всё! Бумажная бухгалтерская отчетность осталась в прошлом.
Все организации, в том числе и малые предприятия, обязаны сдавать бухотчетность в электронном виде. Для тех, кто не хочет или не может позволить себе покупку программы по сдаче отчетности, появится возможность заполнить отчетность через личный кабинет на сайте ФНС.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ.
Отчет о финансовых результатах сдаем по новой форме
В 2019 году появилась новая форма Отчета о финансовых результатах. Она носила рекомендательный характер и не все ее сдавали с налоговую. Основные корректиировки в форме были связаны с изменениями, которые были внесены в учет ПБУ 18/02.
С отчетности за 2020 год новый Отчет о финансовых результатах придется заполнять всем бухгалтерам.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ Минфина от 19.04.2019 № 61н.
Госпомощь нужно отражать в балансе организации
Бухгалтерам нужно отражать в балансе данные о размерах полученной, использованной и оставшейся в распоряжении организации государственной помощи.
В отдельных строках баланса нужно указать:
- неиспользованный остаток предоставленных бюджетных средств в составе целевого финансирования;
- дебиторскую задолженность по бюджетным средствам, принятым к бухучету;
- кредиторскую задолженность по возврату бюджетных средств, признанную в бухучете;
- доходы будущих периодов, которые организация при получении госпомощи на финансирование текущих расходов признала в составе краткосрочных обязательств.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ Минфина от 04.12.2018 № 248н.
Отчет о численности больше не сдаем
Отменен отчет о среднесписочной численности. Теперь данные о среднесписочной численности нужно сдавать один раз в год в составе РСВ, начиная с отчетности за 2020 год.
Впервые сведения о численности персонала в составе РСВ нужно указать в расчете за 2020 год, который сдается до 1 февраля 2021 года включительно.
Новый РСВ применяется с 1 января 2021 года, с отчетности за 2020 год.
Документ: Закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ.
Будут штрафовать за ошибки в СЗВ-ТД
Если вы не сдадите в Пенсионный фонд отчет по форме СЗВ-ТД в срок либо укажите в отчете неполные или недостоверные сведения, руководителя организации могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей.
За первое нарушение могут выписать предупреждение.
Введено с 1 января 2021 года.
Документ: Закон от 01.04.2020 № 90-ФЗ, п. 8 ст. 1.
Новые показатели в отчетности за 2020 год: о прекращаемой деятельности и активах к продаже
В бухгалтерской отчетности с 2020 года нужно раскрывать информацию о прекращаемой деятельности до того периода, пока по этой деятельности не будут полностью завершены все расчеты.
Ранее подобную информацию отражали в отчетности только до того отчетного периода, в котором прекратили деятельность. Причем расчеты по прекращаемой деятельности могли быть и не закончены.
В бухгалтерской отчетности нужно отражать сведения о прекращении использования долгосрочных активов к продаже в соответствии с ПБУ 16/02.
Долгосрочные активы – это:
- основные средства и другие внеоборотные активы, которые организация не использует, потому что решила продать (за исключением финансовых вложений);
- материальные ценности для продажи, которые остаются от выбывающих внеоборотных активов или которые извлекли при ремонте, модернизации, реконструкции.
Долгосрочные активы к продаже учитывают в составе оборотных активов обособленно. Если организация не использует долгосрочные активы к продаже, это нужно отразить в отчетности в составе информации о прекращаемой деятельности.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ Минфина от 05.04.2019 № 54н.
Бухгалтерский учет
Не все компании обязаны применять ПБУ 13/2000
В перечне случаев, когда организации могут не применять ПБУ 13/2000 появилось несколько новых.
ПБУ 13/2000 не применяют, если организация получила экономическую выгоду в результате выданной ей госпомощи в качестве госучастия, участия муниципальных образований в уставных фондах ГУП и МУП либо в связи с возмещением недополученных доходов и (или) затрат на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг по договорам.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ Минфина от 04.12.2018 № 248н.
Учет запасов нужно вести в соответствии с ФСБУ 5/2019
С 2021 года для отражения в учете запасов бухгалтерам нужно руководствоваться ФСБУ 5/2019. Этот стандарт обязателен для подавляющего большинства организаций. Его вправе не применять только бюджетники и микроорганизации на упрощенке.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ Минфина от 15.11.2019 № 180н.
Обновленные правила учета бюджетных средств на финансирование капзатрат
Бюджетные средства, потраченные на покупку внеоборотных активов, подлежащих амортизации, нужно списывать в течение срока полезного использования объектов на финансовый результат по мере начисления амортизации.
Если бюджетные средства предоставили на финансирование капитальных затрат, которые возникли в прошлые отчетные периоды, их нужно учитывать:
- как увеличение финансового результата в размере начисленной амортизации по внеоборотным активам, созданным за счет финансирования;
- в составе доходов будущих периодов в оставшейся части.
Ранее такие бюджетные средства отражали как задолженность по таким средствам и увеличение финансового результата.
Организация самостоятельно выбирает способ отражения в отчетности доходов от полученных бюджетных средств и указывает это в пояснительной записке.
Бухгалтерия вправе выбрать один из двух способов:
1. Отразить в балансе в составе долгосрочных обязательств по обособленной статье, в отчете о финансовых результатах – по отдельной статье доходов.
2. Отразить в балансе в качестве регулирующей величины, уменьшающей балансовую стоимость внеоборотных активов, в отчете о финансовых результатах как сумму, которая уменьшает расходы по амортизации.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ Минфина от 04.12.2018 № 248н.
Налог на прибыль
Сдаем новую форму декларации по прибыли.
С отчетности за 2020 год нужно заполнять новую форму декларации по налогу на прибыль. Приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655 внесены изменения в декларацию, ее электронный формат и порядок заполнения.
Применяется с отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655.
Порядок распределения прибыли с обособленными подразделениями узаконили
В Налоговом кодексе РФ появился порядок распределения прибыли компании, которая имеет обособленные подразделения и по некоторым операциям имеет право платить налог на прибыль по пониженной ставке. Налоговая база для расчета региональной части налога на прибыль должна распределяться между обособленными подразделениями.
Этот порядок применялся и до внесения изменений в Налоговый кодекс. Теперь его закрепили в пункте 2 статьи 288 Налогового кодекса РФ.
Применяется с 1 января 2021 года.
Документ: Закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ, п. 9 ст. 1.
Льготы по налогу на прибыль для резидентов Арктики
Появилась новая особая экономическая зона, где действуют льготный режим налогообложения. Это – Арктика.
Компании, зарегистрированные в Арктической зоне получают право на нулевую ставку налога на прибыль в федеральный бюджет и пониженную ставку налога в региональный бюджет. Поправки внесены в пункт 1.8 статьи 284 и статью 284.4 НК.
Основные условия такие же, как и для резидентов ТОСЭР и СВП, но есть особенности. Например, резиденты Арктической зоны не должны добывать полезные ископаемые, производить сжиженный природный газ, перерабатывать углеводородное сырье в продукты нефтехимии.
Вступает в силу с 1 января 2021 года.
Документы: Закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ. Закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ, п. 7 и 8 ст. 1.
Проценты по «коронавирусным» кредитам разрешено включать в расходы по мере оплаты
В отличие от общеустановленного порядка учета процентов по долговым обязательствам, проценты по «коронавирусным» кредитам можно учитывать по мере их оплаты. Это разрешено Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 204-ФЗ.
Такой порядок применяется в отношении процентов по льготным кредитам, полученным с целью: возобновления деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696; поддержки и сохранения занятости в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 422.
Новый порядок учета процентов в отношении этих кредитов распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.
Новые льготы для IT сферы
Компании, работающие сфере IT технологий, получили право платить налог в размере 3-х процентов в федеральный бюджет и 0 процентов в региональный.
Право на столь низкую налоговую ставку имеют не все, а только те компании, которые соответствуют следующим критериям:
1. Работают:
- в сфере информационных технологий, в том числе по сопровождению собственных компьютерных программ;
- разрабатывают (проектируют) изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
2. Имеют среднесписочную численность работников за отчетный (налоговый) период не менее семи человек.
3. Доля доходов от реализации программных продуктов и услуг в IT-сфере составляет не менее 90 процентов от общего объема доходов.
4. Имеют аккредитацию Минкомсвязи или Минпромторга.