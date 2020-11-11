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Изменения законодательства с 2021 года для бухгалтера

Обзор изменений налогового и бухгалтерского законодательства с 2021 года. В обзоре учтены все нововведения, которые повлияют на работу бухгалтера в 2021 году и касаются бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, трудового законодательства и электронного документооборота.

Отчетность

Теперь только электронная отчетность

Заканчивается перевод всех организаций на электронную отчетность вне зависимости от размера и сферы деятельности. В 2020 году компании малого и среднего бизнеса могли сдать отчетность перед налоговой на бумаге. Теперь – всё! Бумажная бухгалтерская отчетность осталась в прошлом.

Все организации, в том числе и малые предприятия, обязаны сдавать бухотчетность в электронном виде. Для тех, кто не хочет или не может позволить себе покупку программы по сдаче отчетности, появится возможность заполнить отчетность через личный кабинет на сайте ФНС.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ.

Отчет о финансовых результатах сдаем по новой форме

В 2019 году появилась новая форма Отчета о финансовых результатах. Она носила рекомендательный характер и не все ее сдавали с налоговую. Основные корректиировки в форме были связаны с изменениями, которые были внесены в учет ПБУ 18/02.

С отчетности за 2020 год новый Отчет о финансовых результатах придется заполнять всем бухгалтерам.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ Минфина от 19.04.2019 № 61н.

Госпомощь нужно отражать в балансе организации

Бухгалтерам нужно отражать в балансе данные о размерах полученной, использованной и оставшейся в распоряжении организации государственной помощи.

В отдельных строках баланса нужно указать:

  • неиспользованный остаток предоставленных бюджетных средств в составе целевого финансирования;
  • дебиторскую задолженность по бюджетным средствам, принятым к бухучету;
  • кредиторскую задолженность по возврату бюджетных средств, признанную в бухучете;
  • доходы будущих периодов, которые организация при получении госпомощи на финансирование текущих расходов признала в составе краткосрочных обязательств. 

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ Минфина от 04.12.2018 № 248н.

Отчет о численности больше не сдаем

Отменен отчет о среднесписочной численности. Теперь данные о среднесписочной численности нужно сдавать один раз в год в составе РСВ, начиная с отчетности за 2020 год.

Впервые сведения о численности персонала в составе РСВ нужно указать в расчете за 2020 год, который сдается до 1 февраля 2021 года включительно.

Новый РСВ применяется с 1 января 2021 года, с отчетности за 2020 год.

Документ: Закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ.

Будут штрафовать за ошибки в СЗВ-ТД

Если вы не сдадите в Пенсионный фонд отчет по форме СЗВ-ТД в срок либо укажите в отчете неполные или недостоверные сведения, руководителя организации могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей.

За первое нарушение могут выписать предупреждение.

Введено с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 01.04.2020 № 90-ФЗ, п. 8 ст. 1.

Новые показатели в отчетности за 2020 год: о прекращаемой деятельности и активах к продаже

В бухгалтерской отчетности с 2020 года нужно раскрывать информацию о прекращаемой деятельности до того периода, пока по этой деятельности не будут полностью завершены все расчеты.

Ранее подобную информацию отражали в отчетности только до того отчетного периода, в котором прекратили деятельность. Причем расчеты по прекращаемой деятельности могли быть и не закончены.

В бухгалтерской отчетности нужно отражать сведения о прекращении использования долгосрочных активов к продаже в соответствии с ПБУ 16/02.

Долгосрочные активы – это:

  • основные средства и другие внеоборотные активы, которые организация не использует, потому что решила продать (за исключением финансовых вложений);
  • материальные ценности для продажи, которые остаются от выбывающих внеоборотных активов или которые извлекли при ремонте, модернизации, реконструкции.

Долгосрочные активы к продаже учитывают в составе оборотных активов обособленно. Если организация не использует долгосрочные активы к продаже, это нужно отразить в отчетности в составе информации о прекращаемой деятельности.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ Минфина от 05.04.2019 № 54н.

Бухгалтерский учет

Не все компании обязаны применять ПБУ 13/2000

В перечне случаев, когда организации могут не применять ПБУ 13/2000 появилось несколько новых.

ПБУ 13/2000 не применяют, если организация получила экономическую выгоду в результате выданной ей госпомощи в качестве госучастия, участия муниципальных образований в уставных фондах ГУП и МУП либо в связи с возмещением недополученных доходов и (или) затрат на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг по договорам.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ Минфина от 04.12.2018 № 248н.

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Учет запасов нужно вести в соответствии с ФСБУ 5/2019

С 2021 года для отражения в учете запасов бухгалтерам нужно руководствоваться ФСБУ 5/2019. Этот стандарт обязателен для подавляющего большинства организаций. Его вправе не применять только бюджетники и микроорганизации на упрощенке.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ Минфина от 15.11.2019 № 180н.

Обновленные правила учета бюджетных средств на финансирование капзатрат

Бюджетные средства, потраченные на покупку внеоборотных активов, подлежащих амортизации, нужно списывать в течение срока полезного использования объектов на финансовый результат по мере начисления амортизации.

Если бюджетные средства предоставили на финансирование капитальных затрат, которые возникли в прошлые отчетные периоды, их нужно учитывать:

  • как увеличение финансового результата в размере начисленной амортизации по внеоборотным активам, созданным за счет финансирования;
  • в составе доходов будущих периодов в оставшейся части.

Ранее такие бюджетные средства отражали как задолженность по таким средствам и увеличение финансового результата.

Организация самостоятельно выбирает способ отражения в отчетности доходов от полученных бюджетных средств и указывает это в пояснительной записке.

Бухгалтерия вправе выбрать один из двух способов:

1. Отразить в балансе в составе долгосрочных обязательств по обособленной статье, в отчете о финансовых результатах – по отдельной статье доходов.

2. Отразить в балансе в качестве регулирующей величины, уменьшающей балансовую стоимость внеоборотных активов, в отчете о финансовых результатах как сумму, которая уменьшает расходы по амортизации.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ Минфина от 04.12.2018 № 248н.

Налог на прибыль

Сдаем новую форму декларации по прибыли.

С отчетности за 2020 год нужно заполнять новую форму декларации по налогу на прибыль. Приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655 внесены изменения в декларацию, ее электронный формат и порядок заполнения.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655.

Порядок распределения прибыли с обособленными подразделениями узаконили

В Налоговом кодексе РФ появился порядок распределения прибыли компании, которая имеет обособленные подразделения и по некоторым операциям имеет право платить налог на прибыль по пониженной ставке. Налоговая база для расчета региональной части налога на прибыль должна распределяться между обособленными подразделениями. 

Этот порядок применялся и до внесения изменений в Налоговый кодекс. Теперь его закрепили в пункте 2 статьи 288 Налогового кодекса РФ.

Применяется с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ, п. 9 ст. 1.

Льготы по налогу на прибыль для резидентов Арктики

Появилась новая особая экономическая зона, где действуют льготный режим налогообложения. Это – Арктика.

Компании, зарегистрированные в Арктической зоне получают право на нулевую ставку налога на прибыль в федеральный бюджет и пониженную ставку налога в региональный бюджет. Поправки внесены в пункт 1.8 статьи 284 и статью 284.4 НК.

Основные условия такие же, как и для резидентов ТОСЭР и СВП, но есть особенности. Например, резиденты Арктической зоны не должны добывать полезные ископаемые, производить сжиженный природный газ, перерабатывать углеводородное сырье в продукты нефтехимии.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документы: Закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ. Закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ, п. 7 и 8 ст. 1.

Проценты по «коронавирусным» кредитам разрешено включать в расходы по мере оплаты

В отличие от общеустановленного порядка учета процентов по долговым обязательствам, проценты по «коронавирусным» кредитам можно учитывать по мере их оплаты. Это разрешено Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 204-ФЗ.

Такой порядок применяется в отношении процентов по льготным кредитам, полученным с целью: возобновления деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696; поддержки и сохранения занятости в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 422.

Новый порядок учета процентов в отношении этих кредитов распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Новые льготы для IT сферы

Компании, работающие сфере IT технологий, получили право платить налог в размере 3-х процентов в федеральный бюджет и 0 процентов в региональный.

Право на столь низкую налоговую ставку имеют не все, а только те компании, которые соответствуют следующим критериям:

1. Работают:

  • в сфере информационных технологий, в том числе по сопровождению собственных компьютерных программ;
  • разрабатывают (проектируют) изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. 

2. Имеют среднесписочную численность работников за отчетный (налоговый) период не менее семи человек.

3. Доля доходов от реализации программных продуктов и услуг в IT-сфере составляет не менее 90 процентов от общего объема доходов.

4. Имеют аккредитацию Минкомсвязи или Минпромторга.
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Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Электронно-вычислительную технику ИТ-компаниям нужно амортизировать

Плохая новость для ИТ-компаний. Отменили пункт 6 статьи 259 Налогового кодекса РФ. Этот пункт позволял не амортизировать электронно-вычислительную технику, а списывать сразу в расходы затраты на покупку техники. Теперь придется начислять амортизацию.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Издатели могут списывать 30% устаревших изданий

Для издателей и СМИ увеличили нормы списания книжной и печатной продукции в связи с устареванием или потерей товарного вида. Теперь можно будут списывать не 10 процентов, как было раньше, а 30 процентов.

Изменения внесены в подпункт 44 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 323-ФЗ.

Налог на доходы физических лиц

Снова изменили 3-НДФЛ

За 2020 год нужно отчитываться по новой форме. Теперь в форме 3-НДФЛ есть заявление о зачете (возврате) налога и новое приложение для расчета авансовых платежей ИП. Кроме того, конкретизированы строки для указания кадастровой стоимости недвижимости.

На самом деле, изменения насколько незначительны, что вы их даже не заметите. По сути, правила заполнения декларации 3-НДФЛ остались прежними.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615.

Больше медуслуг и типов дорогостоящего лечения для социального вычета по НДФЛ

Перечень услуг, при покупке которых россиянин может получить социальный вычет дополнили новыми позициями.

В перечне теперь есть такие услуги, как медицинская эвакуация и паллиативная помощь.

Виды дорогостоящее лечение объединены в пункт медицинские услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной помощи. Среди новых, в перечне появились услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, услуги оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи и услуги репродуктивной технологии.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458.

С вкладов в банке будут брать налог

Вклады россиянин в банках теперь будут облагаться НДФЛ. Ранее проценты по рублевым вкладам налогами не облагались. Теперь с процентов, полученные по вкладам и остаткам на счетах в банках, которые превысят необлагаемый процентный доход, нужно платить НДФЛ по ставке 13 процентов.

Необлагаемый доход рассчитывается как произведение 1 млн. руб. и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года.

Применяется с 1 января 2021 года, то есть налог за 2021 год нужно будет уплатить в 2022 году.

Основание: П. 2, 4 ст. 2 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

Изменен порядок налогообложения НДФЛ доходов по операциям с ценными бумагами

Порядок, предусмотренный статьей 214.1 Налогового кодекса РФ с 2021 года применяется к доходам, полученным в виде:

  • процентов (купона), которые получает гражданин по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года;
  • дисконта, который получает гражданин при погашении таких облигаций;
  • процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации.

Применяется с 1 января 2021 года.

Основание: П. 1, 3 ст. 2 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединили

Об объединении форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ говорили давно. Наконец-то их объединили. Впервые сдавать Сведения о доходах физического лица в составе Расчета 6-НДФЛ нужно будет с отчетности за 2021 год. Так, что пока это изменение, можно просто взять на заметку.

Применяется с отчетности за 2021 год.

Основание: Пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Конец плоской шкале налогообложения и НДФЛ 15%

О том, что изменится ставка налога на доходы физических лиц сообщил Президент В.Путин. С 1 января 2021 года меняется ставка налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Вскоре после слов Президента законопроект был внесен Правительством в Госудуму. Депутаты единогласно его приняли в первом чтении.

Доходы граждан в размере менее 5 млн рублей за год будут облагаться по стандартной ставке 13%. Она действует и сейчас.

Предполагаемая дата вступления в силу с с 1 января 2021 года.

Страховые взносы

Переплату по взносам не вернут, если работнику уже назначена пенсия

Переплату по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование не вернут, если, по информации территориального органа ПФР, излишне уплаченная сумма учтена на лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате уже назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Федеральный закон №312 от 01.10.2020.

Организации будут платить взносы в 2021 году в полном объеме

С 2021 года все работники будут получать пособия не от работодателя, а от территориальных органов ФСС РФ.

Соответственно, организации будут перечислять страховые взносы в Фонд в полном объеме, не уменьшая сумму взносов на расходы по выплате пособий работникам.

ФСС будет выплачивать напрямую с 2021 года пособия:

  • по временной нетрудоспособности;
  • по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием;
  • на оплату отпуска на лечение сотрудника, а также проезда к месту лечения и обратно, если это предусмотрена законодательством;
  • по беременности и родам; при рождении ребенка – единовременное;
  • по уходу за ребенком – ежемесячное;
  • за постановку на учет в ранние сроки беременности.

Льготные тарифы взносов для ИТ-компаний

Для ИТ компании и раньше действовали пониженные тарифы страховых взносов. Но, сейчас в 2020 году, льготные тарифы для ИТ сделали бессрочными.

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ИТ-компании платят взносы по следующим тарифам:

  1. 6 процентов — на обязательное пенсионное страхование;
  2. 1,5 процента — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
  3. 0,1 процента — на обязательное медицинское страхование.

Льготные тарифы могут применять компании, которые работают в сфере информационных технологий, в том числе оказывают услуги по сопровождению собственных программ и разрабатывают, проектируют изделия электронной компонентной базы и электронной продукции.

Чтобы применять льготные тарифы, ИТ-компания должна:

1. Быть аккредитованной Минкомсвязи либо включена в специальный реестр Минпромторга, в зависимости от специфики деятельности.

2. Иметь численность работников за отчетный период не менее семи человек.

3. Доля доходов от реализации работ и услуг, связанных ИТ деятельностью должна составлять не менее 90 процентов от общего объема доходов.

Важно, что теперь при определении 90-процентной доли доходов нельзя учитывать доходы от реализации прав на программные продукты, если эти права переданы для получения и распространения рекламы в интернете, а также для поиска потенциальных клиентов.

Транспортный налог

Единый по стране срок уплаты транспортного налога

Региональные власти лишены права устанавливать свои, отличные от Москвы, сроки уплаты налога для организаций. Теперь власти субъектов РФ могут определять только налоговые ставки и порядок уплаты налога: авансами или целиком.

Организации, владеющие транспортными средствами, уплачивают транспортный налог за истекший год не позднее 1 марта следующего года.

Авансовые платежи по транспортному налогу должны быть уплачены не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, п. 63 ст. 2.

Декларацию по транспортному налогу больше не сдаем, но расчет в ИФНС отправляем

С отчетности за 2020 год бухгалтерам организаций, на балансе которых есть транспорт, не нужно сдавать налоговую декларацию по транспортному налогу.

Рассчитать налог и авансовые платежи бухгалтерия организации должна самостоятельно.

ИФНС со своей стороны также сделает расчет на основании имеющейся у нее информации и результаты направит в организацию.

Если сумма транспортного налога по данным налоговой инспекции будут больше, организации нужно подать возражения и приложить к ним подтверждающие документы.

Рассмотрев возражения, инспекция направит организации ответ по рекомендованной форме (письмо ФНС от 06.11.2019 № БС-4-21/22635). Транспортный налог может быть либо скорректирован, либо сохранен с сумме, изначально рассчитанной налоговиками.

Декларация отменена с отчетности за 2020 год.

Основания: П. 17 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ и Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440.

Обновлены формы сведений о самоходных транспортных средствах, о морских (речных) судах, об автомототранспортных средствах и их владельцах

Сведения в налоговую инспекцию для расчета транспортного налога по самоходным транспортным средствам передает Гостехнадзор, по морским (речным) судам – Росморречфлот, по автомототранспортным средствам – ГИБДД.

С 2021 года все эти ведомства обновили формы, по которым они будут передавать сведения налоговикам.

Гостехнадзор и Росморречфлот применяют новые формы с 1 января 2021 года, ГИДББ с 1 июля 2021 года.

Документы: Приказ ФНС от 13.02.2020 № ЕД-7-21/99, Приказ ФНС от 01.06.2020 № ЕД-7-21/363, Приказ ФНС от 13.03.2020 № ЕД-7-21/156.

Земельный налог

Единые сроки уплаты земельного налога

С 1 января 2020 года сроки уплаты земельного налога вправе устанавливать только федеральные власти. За региональными властями сохранилось право устанавливать ставки и порядок перечисления налога.

Теперь для всех организаций установлен единый срок уплаты налога:

За истекший год организации должны уплатить земельный налог не позднее 1 марта следующего года.

Сроки перечисления авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, п.72, ст.2 и п. 77, ст. 2.

Налоговую декларацию по земельному налогу больше сдавать не нужно

Налоговая декларация по земельному налогу отменена с отчетности за 2020 год. Бухгалтерам больше не нужно сдавать декларацию, но за ними осталась обязанность рассчитывать налог и авансовые платежи. Налоговая инспекция будет параллельно самостоятельно рассчитывать налог на основании имеющихся у них данных. Если сумма налога по данным ИФНС окажется больше или меньше той суммы, которую рассчитает бухгалтерия, организация может подать возражения с подтверждающими документами.

Ответственность за правильность расчета земельного налога сохранилась за налогоплательщиком, то есть организацией.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документы: П. 26 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ и Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440.

ККТ

Закончилась отсрочка по применению ККТ для ИП

Заканчивается отсрочка по применению ККТ для ИП без персонала, которые продают товары собственного производства, работы, услуги. Продолжать работу без ККТ можно только до 1 июля 2021 года.

Вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Основание: Ст. 2 Закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ.

Появились новые реквизиты в чеках

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Предприниматели на спецрежимах должны указывать в чеке наименование товаров, работ, услуг и их количество.

Ранее действовало послабление: можно было не указывать в чеках реквизиты, перечисленные выше (кроме случаев продажи подакцизных товаров) .

Вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Документ. Закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, п. 7 ст. 7.

Упрощенка

Повышенные ставки и новые лимиты с 2021 года

С 1 января 2021 года после превышения лимита до доходам в 150 млн рублей, и, или лимита по численности персонала в 100 человек, компания не теряет право на применение упрощенной системы налогообложения.

У компании есть право работать на УСН до достижения планки по доходам в 200 млн рублей и численности персонала - 130 человек. 

С квартала, в котором доходы УСН-фирмы превысили 150 млн руб., но не достигли 200 млн рублей нужно заплатить налог на повышенной ставке.

Новые повышенные ставки для УСН в 2021 году при превышении лимитов:

  • 8 процентов – если компания работает на УСН объектом "доходы"; 
  • 20 процентов – если объект работает на УСН с объектом "доходы минус расходы".

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели

Для ИП продлили налоговые каникулы до 2024 года

ИП на упрощенке и ИП на патенте смогут применять налоговые каникулы до 2024 года. Для этого должны быть выполнены условия: в регионе принят закон о каникулах, ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ.

Патент распространили на большее количество сфер деятельности

Патент могут оформить фотографы, преподаватели, повара и фермеры. Вот список новых сфер деятельности, на которые распространили право, работать на патенте:

  • все фотографы, а не только по услугам фотоателье, фото- и кинолабораторий;
  • преподаватели в сфере дошкольного и дополнительного образования для детей и взрослых (сейчас – только на услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству);
  • повара, которые готовят и поставляют блюда на торжественные и другие мероприятия (сейчас – только по изготовлению блюд на дому);
  • фермеры, которые занимаются растениеводством (не только производством плодово-ягодных посадочных материалов, выращиванием рассады овощных культур и семян трав); в сфере животноводства и растениеводства ИП могут получать один патент.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ.

Расчеты и банковские операции

Ужесточается контроль за наличными расходами

Под контроль попадают все операции с наличными в сумме от 600 000 руб.

Ранее банки обязаны были контролировать только операции, не относящиеся напрямую к хозяйственной деятельности компании.

Под полный банковский контроль теперь попадают почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей, лизинговые платежи на сумму от 600 000 рублей. Ранее такие операции банками не контролировались.

Несколько типов операций исключили из списка контролируемых. Например, получение имущества в лизинг.

С 2021 года попадают под контроль все расчеты, связанные с операциями с недвижимостью на сумму от 3 000 000 рублей.

Вступает в силу с 10 января 2021 года.

Документ: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ.

Карта МИР отвоевывает новые позиции на рынке

С 1 марта 2021 года карты «Мир» должны принимать все продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов, у которых выручка на предыдущий год превысила 30 000 000 рублей.

С 1 июля 2021 года карты «Мир» должны принимать все продавцы, у которых выручка за прошлый год составила более 20 000 000 руб.

Вступает в силу частично с 1 марта 2021 года, частично и с 1 июля 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2021 № 290-ФЗ.

Налог на добавленную стоимость

Продажу легковых авто для инвалидов освободили от НДС

Специальные автомобили для людей с ограниченными возможностям можно продавать без НДС, если есть соответствующая отметка в одобрении типа транспортного средства или в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.

Льгота по НДС распространяется на импорт и реализацию на внутреннем рынке легковых автомобилей для перевозки инвалидов по коду ТН ВЭД – 8703.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Постановление Правительства от 18.09.2020 № 1480.

Больше медицинских товаров не облагается НДС

В перечень медицинских товаров, которые освобождены от НДС добавили более 20 новых позиций. Среди них новые виды хирургических, стоматологических и офтальмологических инструментов, диагностического и лечебного оборудования, медицинской мебели, протезов и имплантов.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документы: Постановление Правительства от 30.09.2015 № 1042, постановление Правительства от 01.10.2020 № 1574.

От НДС освободили продажу имущества банкротов

С реализации имущества банкрота, НДС платить не нужно. Освобождение касается не только имущества, отнесенного к конкурсной массе, но и товаров, работ, услуг, которые банкроты реализуют в процессе текущей деятельности.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ.

Изменены льготы по НДС для воздушных перевозчиков

Внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа облагают НДС по ставке 20 процентов.

НДС по нулевой ставке облагаются авиаперевозки:

  • в Крым, Севастополь и обратно;
  • Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно;
  • маршрут которых не предусматривает вылетов и посадок в Москве и Московской области.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 06.04.2015 № 83-ФЗ, п. 6 ст. 3.

Чеки tax free стали электронными

Чеки tax free в России можно оформлять в электронном виде. Электронные чеки направляются в таможенную службу, которая должна подтверждать, что товары вывезены из РФ и пересылать продавцу или оператору сведения, на основании которых они будут возвращать уплаченный НДС. Порядок электронного документооборота утвердит ФТС.

Продавец сможет принять НДС к вычету по товарам вывезенным за рубеж, только при условии, что покупателем получено возмещение налога.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 20.07.2020 № 220-ФЗ.

Новые реестры для подтверждения нулевой ставки и налоговых вычетов

Налоговая служба утвердила новые формы, порядок и формат заполнения реестров, предусмотренных подпунктами 10 и 12 пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса: реестра деклараций на товары для экспресс-грузов и реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Приказ ФНС от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593.

Отменены льготы по НДС

Истекает срок действия льготы для импортеров и продавцов племенных домашних животных и их эмбрионов, перечни которых утверждены постановлением Правительства от 20.10.2016 № 1069. Теперь продажа этих товаров облагается НДС по ставке 20 процентов.

Льготная ставка НДС 10 процентов сохранена для отдельных видов домашних животных, которые указаны в перечнях, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908. 

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Основание: П. 3 ст. 1, п. 2 ст. 3 Закона от 23.06.2016 № 187-ФЗ.

Освобождение от НДС ИТ-бизнеса

С 1 января 2021 года меняется налогообложение НДС IT-компаний. Подпункт 26 пункта 1 статьи 149 НК РФ изложен в новой редакции. Не будет облагаться НДС передача исключительных прав (и прав на использование) на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, за исключением случаев, когда такие программы предназначены для распространения рекламной информации.
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Льгота не применяется, если передаваемые права дают возможность использовать программу для совершения определенных действий в интернете, а именно: распространять рекламную информацию и получать к ней доступ; размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав; искать информацию о потенциальных покупателях (продавцах); заключать сделки.

Отдельно выделен новый подпункт 26.1 пункта 1 статьи 149 НК РФ. Здесь сказано об освобождении от НДС передачи исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ, п. 1 ст. 1.

Акцизы

Новые виды свидетельств на совершение операций с подакцизными товарами

Введены новые виды свидетельств предусмотрены для организаций, которые:

  • производят спиртосодержащую непищевую продукцию (антибактериальные препараты) в виде гелей или кремов на гелевой основе;
  • перерабатывают этан или сжиженный углеводородный газ.

Организации, получившие свидетельства на переработку этана или сжиженного углеводородного газа, с 2022 года смогут применять новый порядок налогообложения, который включает в себя:

  • новые объекты налогообложения – направление этана или сжиженного углеводородного газа на переработку;
  • новые налоговые вычеты, в том числе с повышающим коэффициентом («обратный акциз»).

С 2022 года вводятся в действие правила определения налоговой базы по этану и сжиженному углеводородному газу, налоговые ставки, а также условия применения и порядок расчета налоговых вычетов для операций с этими видами подакцизных товаров.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 321-ФЗ.

Повысили ставки акциза на табачные изделия

Ставки акциза на табачные изделия повысили. Причем рост ставок оказался больше, чем установлено статьей 193 Налогового кодекса РФ. Вместо плановых 4 процентов, повышение акцизов составило около 20 процентов.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 321-ФЗ.

Скорректировали порядок применения вычетов для переработчиков нефтяного сырья

Нефтеперерабатывающим заводам разрешили рассчитывать сумму вычета с учетом инвестиционной надбавки. Право применять надбавку предоставили предприятиям, которые до 1 октября 2021 года заключат с Минэнерго инвестиционное соглашение. Соглашение должно предусматривать модернизацию или реконструкцию действующих производственных мощностей по переработке нефтяного сырья.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 321-ФЗ.

Налог на добычу полезных ископаемых

Появились новые налоговые вычеты для резидентов Арктики

Налоговый вычет вправе применять организации, которые зарегистрированы в Арктике, имеют статус резидента и заключили соглашение об инвестиционной деятельности в соответствии с Законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ. Эти компании могут уменьшить НДПИ на сумму фактически оплаченных расходов на приобретение, сооружение и ввод в эксплуатацию некоторых основных средств.

Для применения вычета предусмотрены три условия:

  • уменьшить можно налог, начисленный при добыче любых полезных ископаемых, кроме углей и углеводородного сырья;
  • основные средства, должны относиться к объектам дорожной, транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры, необходимой для добычи полезного ископаемого, по которому применяется вычет;
  • сумма вычета не может быть более 50 процентов от начисленного налога. 

Налоговый вычет применяют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ п. 10 ст. 1.

Налоговые вычеты для предприятий Сургута и Ханты-Мансийска

Вычет разрешен организациям, которые добывают нефть по лицензиям, выданным до 1 января 2018 года, на участках недр, расположенных в Сургутском и Ханты-Мансийском районах Ханты-Мансийского округа – Югры.

Эти предприятия могут уменьшить НДПИ при добыче нефти на фиксированную величину 3 830 млн руб. за периоды, в которых цена нефти «Юралс» будет ниже базовой величины (40 долл. США с учетом индексации). Организации, которые заинтересованы в налоговом вычете, должны заключить инвестиционное соглашение до 1 июля 2021 года.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 340-ФЗ, п. 2 ст. 1.

Порядок применения коэффициентов для расчета налога при добыче нефти

Изменили алгоритмы расчета коэффициентов:

  • Дм – особенности добычи нефти; 
  • Св – степень выработанности конкретных участков недр; 
  • Кг – время с начала промышленной добычи.

Вступает в силу с1 января 2021 года.

Основание: п. 13–16 ст. 1 Закона от 15.10.2020 № 342-ФЗ.

Электронный документооборот

Продолжается переход на электронный документооборот, начатый 2020 году

С 2021 года изменятся правила аккредитации удостоверяющих центров ЭП. Сначала удостоверяющий центр проверит Минкомсвязь. Причем, с учетом деловой репутаций руководителей и учредителей. Затем, правительственная комиссия будет принимать решение об аккредитации.

Ключ электронной подписи будет возможно применять на любом электронном устройстве без установки специальных программ. Ключ можно хранить в удостоверяющем центре, который использует его по поручению клиента.

Удостоверяющие центры смогут создавать сертификаты ключей усиленных неквалифицированных электронных подписей и выдавать их заявителям удаленно.

Появятся организации, которые будут действовать, как доверенная третья сторона (ДТС). Они смогут подтверждать действительность электронных подписей; проверять полномочия участников электронного взаимодействия и все квалифицированные сертификаты на соответствие нормативным правовым актам.

Эти организации ДТС вправе пройти добровольную аккредитацию. Для этого они должны владеть не менее 1 млрд руб. собственных средств. Если у ДТС есть один либо несколько филиалов или представительств не менее чем в 3/4 субъектов РФ, нужно иметь собственных средств на сумму 500 млн руб.

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Вступает в силу: частично с 1 января, частично - с 1 апреля 2021 года.

Документ: Закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ.

Персонал, трудовые отношения

Новый перечень отраслей, где труд женщин ограничен

Утвержден перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019.

Отменены нормативы по охране труда с 1 января 2021 года

С 2021 года меняется состав законодательной базы по охране труда.

Отменяется обширный список нормативных актов по охране труда. Часть документов отменены полностью. Многие нормативные акты редактируются и вводятся заново.

Например, отменено постановление о мероприятиях по улучшению охраны труда, акты, регламентирующие работу водолазов, работников пищевой промышленности и т. д.

Введен новые перечень тяжелых и опасных работ, где ограничен труд женщин.

Изменения состава нормативных документов происходит в рамках «регулярной гильотины», объявленной властями больше года тому назад.

Молодым специалистам нужно оформлять только электронные трудовые

С 2021 года молодым специалистам на первом месте работы по умолчанию должны оформлять электронные трудовые книжки. Кадровая служба компании не должна заводить бумажную трудовую.

Работники, которые начали трудовую деятельность до 2021 года, вправе иметь либо бумажную, либо электронную трудовую книжку. Свой выбор они должны сделать до 31 декабря 2020 года. Но, даже после этой даты они вправе отказаться от «бумажной корочки» и перейти на электронный формат.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Основание: Закон №439-ФЗ, п.8 ст. 2.

Эксперимент по электронному кадровому документообороту в 2021 году завершится

С 20 мая 2020 года по 31 марта 2021 года Минтруд проводит эксперимент по электронному кадровому документообороту.

В начале 2021 года еще можно присоединится к эксперименту по кадровому электронному документообороту.

Для участия в эксперименте достаточно подать в Минтруд заявление, в котором нужно указать: какие кадровые документы переводите в ЭДО, список сотрудников, давших согласие на участие и дату, с какой вы присоединяетесь к эксперименту.

Вступило в силу с 2020 года.

Основание: Закон №122-ФЗ от 24.04.2020.

Появились правила удаленной работы

В Трудовом кодексе с 1 января 2021 года закрепили новый режим работы – удаленный.

Работников можно перевести на удаленную работку полностью или частично. Например, на несколько дней в неделю или в месяц.

Дополнительного соглашения к трудовому договору заключать не нужно. Достаточно письменного согласия работника на перевод и приказа руководителя. В приказе оговариваются сроки перевода и условия удаленки.

Проект закона № 973264-7, ожидается принятие до 1 января 2021 года.

Смягчили требования к срочным трудовым договорам

С 1 января 2021 года можно заключать срочные трудовые договора длительностью до года с выпускниками вузов и техникумов. Причем, с условием об испытательном сроке.

По срочным трудовым договорам можно нанимать любой персонал во вновь созданную компанию.

А истекший договор можно просто продлить, и при необходимости внести изменения и дополнения.

В электронных трудовых книжках можно будет указать весь свой стаж

В электронную трудовую книжку будут вносится записи о стаже работника за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года.

Планируется внести изменения в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

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МРОТ 2021

Согласно законопроекту МРОТ в 2021 году должен составить 12 792 руб., а расчет величины прожиточного минимума следует осуществлять исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год.

Постановление выйдет позже, сейчас это проект 01/02/08-20/00107245.

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