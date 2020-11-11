Изменения законодательства с 2021 года для бухгалтера

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Электронно-вычислительную технику ИТ-компаниям нужно амортизировать

Плохая новость для ИТ-компаний. Отменили пункт 6 статьи 259 Налогового кодекса РФ. Этот пункт позволял не амортизировать электронно-вычислительную технику, а списывать сразу в расходы затраты на покупку техники. Теперь придется начислять амортизацию.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Издатели могут списывать 30% устаревших изданий

Для издателей и СМИ увеличили нормы списания книжной и печатной продукции в связи с устареванием или потерей товарного вида. Теперь можно будут списывать не 10 процентов, как было раньше, а 30 процентов.

Изменения внесены в подпункт 44 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 323-ФЗ.

Налог на доходы физических лиц

Снова изменили 3-НДФЛ

За 2020 год нужно отчитываться по новой форме. Теперь в форме 3-НДФЛ есть заявление о зачете (возврате) налога и новое приложение для расчета авансовых платежей ИП. Кроме того, конкретизированы строки для указания кадастровой стоимости недвижимости.

На самом деле, изменения насколько незначительны, что вы их даже не заметите. По сути, правила заполнения декларации 3-НДФЛ остались прежними.

Применяется с отчетности за 2020 год.

Документ: Приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615.

Больше медуслуг и типов дорогостоящего лечения для социального вычета по НДФЛ

Перечень услуг, при покупке которых россиянин может получить социальный вычет дополнили новыми позициями.

В перечне теперь есть такие услуги, как медицинская эвакуация и паллиативная помощь.

Виды дорогостоящее лечение объединены в пункт медицинские услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной помощи. Среди новых, в перечне появились услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, услуги оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи и услуги репродуктивной технологии.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458.

С вкладов в банке будут брать налог

Вклады россиянин в банках теперь будут облагаться НДФЛ. Ранее проценты по рублевым вкладам налогами не облагались. Теперь с процентов, полученные по вкладам и остаткам на счетах в банках, которые превысят необлагаемый процентный доход, нужно платить НДФЛ по ставке 13 процентов.

Необлагаемый доход рассчитывается как произведение 1 млн. руб. и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года.

Применяется с 1 января 2021 года, то есть налог за 2021 год нужно будет уплатить в 2022 году.

Основание: П. 2, 4 ст. 2 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

Изменен порядок налогообложения НДФЛ доходов по операциям с ценными бумагами

Порядок, предусмотренный статьей 214.1 Налогового кодекса РФ с 2021 года применяется к доходам, полученным в виде:

процентов (купона), которые получает гражданин по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года;

дисконта, который получает гражданин при погашении таких облигаций;

процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации.

Применяется с 1 января 2021 года.

Основание: П. 1, 3 ст. 2 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединили

Об объединении форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ говорили давно. Наконец-то их объединили. Впервые сдавать Сведения о доходах физического лица в составе Расчета 6-НДФЛ нужно будет с отчетности за 2021 год. Так, что пока это изменение, можно просто взять на заметку.

Применяется с отчетности за 2021 год.

Основание: Пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Конец плоской шкале налогообложения и НДФЛ 15%

О том, что изменится ставка налога на доходы физических лиц сообщил Президент В.Путин. С 1 января 2021 года меняется ставка налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Вскоре после слов Президента законопроект был внесен Правительством в Госудуму. Депутаты единогласно его приняли в первом чтении.

Доходы граждан в размере менее 5 млн рублей за год будут облагаться по стандартной ставке 13%. Она действует и сейчас.

Предполагаемая дата вступления в силу с с 1 января 2021 года.

Страховые взносы

Переплату по взносам не вернут, если работнику уже назначена пенсия

Переплату по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование не вернут, если, по информации территориального органа ПФР, излишне уплаченная сумма учтена на лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате уже назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Федеральный закон №312 от 01.10.2020.

Организации будут платить взносы в 2021 году в полном объеме

С 2021 года все работники будут получать пособия не от работодателя, а от территориальных органов ФСС РФ.

Соответственно, организации будут перечислять страховые взносы в Фонд в полном объеме, не уменьшая сумму взносов на расходы по выплате пособий работникам.

ФСС будет выплачивать напрямую с 2021 года пособия:

по временной нетрудоспособности;

по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием;

на оплату отпуска на лечение сотрудника, а также проезда к месту лечения и обратно, если это предусмотрена законодательством;

по беременности и родам; при рождении ребенка – единовременное;

по уходу за ребенком – ежемесячное;

за постановку на учет в ранние сроки беременности.

Льготные тарифы взносов для ИТ-компаний

Для ИТ компании и раньше действовали пониженные тарифы страховых взносов. Но, сейчас в 2020 году, льготные тарифы для ИТ сделали бессрочными.

📌 Реклама

ИТ-компании платят взносы по следующим тарифам:

6 процентов — на обязательное пенсионное страхование; 1,5 процента — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 0,1 процента — на обязательное медицинское страхование.

Льготные тарифы могут применять компании, которые работают в сфере информационных технологий, в том числе оказывают услуги по сопровождению собственных программ и разрабатывают, проектируют изделия электронной компонентной базы и электронной продукции.

Чтобы применять льготные тарифы, ИТ-компания должна:

1. Быть аккредитованной Минкомсвязи либо включена в специальный реестр Минпромторга, в зависимости от специфики деятельности.

2. Иметь численность работников за отчетный период не менее семи человек.

3. Доля доходов от реализации работ и услуг, связанных ИТ деятельностью должна составлять не менее 90 процентов от общего объема доходов.

Важно, что теперь при определении 90-процентной доли доходов нельзя учитывать доходы от реализации прав на программные продукты, если эти права переданы для получения и распространения рекламы в интернете, а также для поиска потенциальных клиентов.

Транспортный налог

Единый по стране срок уплаты транспортного налога

Региональные власти лишены права устанавливать свои, отличные от Москвы, сроки уплаты налога для организаций. Теперь власти субъектов РФ могут определять только налоговые ставки и порядок уплаты налога: авансами или целиком.

Организации, владеющие транспортными средствами, уплачивают транспортный налог за истекший год не позднее 1 марта следующего года.

Авансовые платежи по транспортному налогу должны быть уплачены не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, п. 63 ст. 2.

Декларацию по транспортному налогу больше не сдаем, но расчет в ИФНС отправляем

С отчетности за 2020 год бухгалтерам организаций, на балансе которых есть транспорт, не нужно сдавать налоговую декларацию по транспортному налогу.

Рассчитать налог и авансовые платежи бухгалтерия организации должна самостоятельно.

ИФНС со своей стороны также сделает расчет на основании имеющейся у нее информации и результаты направит в организацию.

Если сумма транспортного налога по данным налоговой инспекции будут больше, организации нужно подать возражения и приложить к ним подтверждающие документы.

Рассмотрев возражения, инспекция направит организации ответ по рекомендованной форме (письмо ФНС от 06.11.2019 № БС-4-21/22635). Транспортный налог может быть либо скорректирован, либо сохранен с сумме, изначально рассчитанной налоговиками.

Декларация отменена с отчетности за 2020 год.

Основания: П. 17 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ и Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440.

Обновлены формы сведений о самоходных транспортных средствах, о морских (речных) судах, об автомототранспортных средствах и их владельцах

Сведения в налоговую инспекцию для расчета транспортного налога по самоходным транспортным средствам передает Гостехнадзор, по морским (речным) судам – Росморречфлот, по автомототранспортным средствам – ГИБДД.

С 2021 года все эти ведомства обновили формы, по которым они будут передавать сведения налоговикам.

Гостехнадзор и Росморречфлот применяют новые формы с 1 января 2021 года, ГИДББ с 1 июля 2021 года.

Документы: Приказ ФНС от 13.02.2020 № ЕД-7-21/99, Приказ ФНС от 01.06.2020 № ЕД-7-21/363, Приказ ФНС от 13.03.2020 № ЕД-7-21/156.

Земельный налог

Единые сроки уплаты земельного налога

С 1 января 2020 года сроки уплаты земельного налога вправе устанавливать только федеральные власти. За региональными властями сохранилось право устанавливать ставки и порядок перечисления налога.

Теперь для всех организаций установлен единый срок уплаты налога:

За истекший год организации должны уплатить земельный налог не позднее 1 марта следующего года.

Сроки перечисления авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, п.72, ст.2 и п. 77, ст. 2.

Налоговую декларацию по земельному налогу больше сдавать не нужно

Налоговая декларация по земельному налогу отменена с отчетности за 2020 год. Бухгалтерам больше не нужно сдавать декларацию, но за ними осталась обязанность рассчитывать налог и авансовые платежи. Налоговая инспекция будет параллельно самостоятельно рассчитывать налог на основании имеющихся у них данных. Если сумма налога по данным ИФНС окажется больше или меньше той суммы, которую рассчитает бухгалтерия, организация может подать возражения с подтверждающими документами.

Ответственность за правильность расчета земельного налога сохранилась за налогоплательщиком, то есть организацией.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документы: П. 26 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ и Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440.

ККТ

Закончилась отсрочка по применению ККТ для ИП

Заканчивается отсрочка по применению ККТ для ИП без персонала, которые продают товары собственного производства, работы, услуги. Продолжать работу без ККТ можно только до 1 июля 2021 года.

Вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Основание: Ст. 2 Закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ.

Появились новые реквизиты в чеках

📌 Реклама

Предприниматели на спецрежимах должны указывать в чеке наименование товаров, работ, услуг и их количество.

Ранее действовало послабление: можно было не указывать в чеках реквизиты, перечисленные выше (кроме случаев продажи подакцизных товаров) .

Вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Документ. Закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, п. 7 ст. 7.

Упрощенка

Повышенные ставки и новые лимиты с 2021 года

С 1 января 2021 года после превышения лимита до доходам в 150 млн рублей, и, или лимита по численности персонала в 100 человек, компания не теряет право на применение упрощенной системы налогообложения.

У компании есть право работать на УСН до достижения планки по доходам в 200 млн рублей и численности персонала - 130 человек.

С квартала, в котором доходы УСН-фирмы превысили 150 млн руб., но не достигли 200 млн рублей нужно заплатить налог на повышенной ставке.

Новые повышенные ставки для УСН в 2021 году при превышении лимитов: 8 процентов – если компания работает на УСН объектом "доходы";

20 процентов – если объект работает на УСН с объектом "доходы минус расходы".

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели

Для ИП продлили налоговые каникулы до 2024 года

ИП на упрощенке и ИП на патенте смогут применять налоговые каникулы до 2024 года. Для этого должны быть выполнены условия: в регионе принят закон о каникулах, ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ.

Патент распространили на большее количество сфер деятельности

Патент могут оформить фотографы, преподаватели, повара и фермеры. Вот список новых сфер деятельности, на которые распространили право, работать на патенте:

все фотографы, а не только по услугам фотоателье, фото- и кинолабораторий;

преподаватели в сфере дошкольного и дополнительного образования для детей и взрослых (сейчас – только на услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству);

повара, которые готовят и поставляют блюда на торжественные и другие мероприятия (сейчас – только по изготовлению блюд на дому);

фермеры, которые занимаются растениеводством (не только производством плодово-ягодных посадочных материалов, выращиванием рассады овощных культур и семян трав); в сфере животноводства и растениеводства ИП могут получать один патент.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ.

Расчеты и банковские операции

Ужесточается контроль за наличными расходами

Под контроль попадают все операции с наличными в сумме от 600 000 руб.

Ранее банки обязаны были контролировать только операции, не относящиеся напрямую к хозяйственной деятельности компании.

Под полный банковский контроль теперь попадают почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей, лизинговые платежи на сумму от 600 000 рублей. Ранее такие операции банками не контролировались.

Несколько типов операций исключили из списка контролируемых. Например, получение имущества в лизинг.

С 2021 года попадают под контроль все расчеты, связанные с операциями с недвижимостью на сумму от 3 000 000 рублей.

Вступает в силу с 10 января 2021 года.

Документ: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ.

Карта МИР отвоевывает новые позиции на рынке

С 1 марта 2021 года карты «Мир» должны принимать все продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов, у которых выручка на предыдущий год превысила 30 000 000 рублей.

С 1 июля 2021 года карты «Мир» должны принимать все продавцы, у которых выручка за прошлый год составила более 20 000 000 руб.

Вступает в силу частично с 1 марта 2021 года, частично и с 1 июля 2021 года.

Документ: Закон от 31.07.2021 № 290-ФЗ.

Налог на добавленную стоимость

Продажу легковых авто для инвалидов освободили от НДС

Специальные автомобили для людей с ограниченными возможностям можно продавать без НДС, если есть соответствующая отметка в одобрении типа транспортного средства или в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.

Льгота по НДС распространяется на импорт и реализацию на внутреннем рынке легковых автомобилей для перевозки инвалидов по коду ТН ВЭД – 8703.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Постановление Правительства от 18.09.2020 № 1480.

Больше медицинских товаров не облагается НДС

В перечень медицинских товаров, которые освобождены от НДС добавили более 20 новых позиций. Среди них новые виды хирургических, стоматологических и офтальмологических инструментов, диагностического и лечебного оборудования, медицинской мебели, протезов и имплантов.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документы: Постановление Правительства от 30.09.2015 № 1042, постановление Правительства от 01.10.2020 № 1574.

От НДС освободили продажу имущества банкротов

С реализации имущества банкрота, НДС платить не нужно. Освобождение касается не только имущества, отнесенного к конкурсной массе, но и товаров, работ, услуг, которые банкроты реализуют в процессе текущей деятельности.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ.

Изменены льготы по НДС для воздушных перевозчиков

Внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа облагают НДС по ставке 20 процентов.

НДС по нулевой ставке облагаются авиаперевозки:

в Крым, Севастополь и обратно;

Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно;

маршрут которых не предусматривает вылетов и посадок в Москве и Московской области.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 06.04.2015 № 83-ФЗ, п. 6 ст. 3.

Чеки tax free стали электронными

Чеки tax free в России можно оформлять в электронном виде. Электронные чеки направляются в таможенную службу, которая должна подтверждать, что товары вывезены из РФ и пересылать продавцу или оператору сведения, на основании которых они будут возвращать уплаченный НДС. Порядок электронного документооборота утвердит ФТС.

Продавец сможет принять НДС к вычету по товарам вывезенным за рубеж, только при условии, что покупателем получено возмещение налога.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Закон от 20.07.2020 № 220-ФЗ.

Новые реестры для подтверждения нулевой ставки и налоговых вычетов

Налоговая служба утвердила новые формы, порядок и формат заполнения реестров, предусмотренных подпунктами 10 и 12 пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса: реестра деклараций на товары для экспресс-грузов и реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ: Приказ ФНС от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593.

Отменены льготы по НДС

Истекает срок действия льготы для импортеров и продавцов племенных домашних животных и их эмбрионов, перечни которых утверждены постановлением Правительства от 20.10.2016 № 1069. Теперь продажа этих товаров облагается НДС по ставке 20 процентов.

Льготная ставка НДС 10 процентов сохранена для отдельных видов домашних животных, которые указаны в перечнях, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Основание: П. 3 ст. 1, п. 2 ст. 3 Закона от 23.06.2016 № 187-ФЗ.

Освобождение от НДС ИТ-бизнеса

С 1 января 2021 года меняется налогообложение НДС IT-компаний. Подпункт 26 пункта 1 статьи 149 НК РФ изложен в новой редакции. Не будет облагаться НДС передача исключительных прав (и прав на использование) на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, за исключением случаев, когда такие программы предназначены для распространения рекламной информации.