Отражение в учете результатов инвентаризации по расчетам с дебиторами и кредиторами: основные детали

На основании каких документов в бухгалтерском учете государственных (муниципальных) учреждений отражаются результаты инвентаризации по доходам и обязательствам учреждения? В каких случаях дебиторская или кредиторская задолженность списывается с балансового учета?
Как учитываются операции, связанные с выявлением просроченной дебиторской задолженности, по которой ведется претензионная работа? Какими бухгалтерскими записями отражается списание безнадежной задолженности дебиторов и сумм, не востребованных кредиторами? Как отражается корректировка резервов предстоящих расходов по результатам инвентаризации? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.
Порядок проведения инвентаризации в государственном (муниципальном) учреждении устанавливается в учетной политике учреждения. В ней также необходимо предусмотреть документы-основания для отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете, в том числе для списания дебиторской и кредиторской задолженности.
Как правило, к таким документам относятся приказ (распоряжение) руководителя учреждения, решение комиссии по поступлению и выбытию активов (решение инвентаризационной комиссии), акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), инвентаризационные описи, а также ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
Если в ходе инвентаризации расчетов по доходам и обязательствам учреждения выявлена просроченная задолженность, не подтвержденная дебитором или не согласованная кредитором, для начала нужно установить причины ее образования и наличие оснований для ее списания.
В силу норм Гражданского кодекса основаниями для списания дебиторской или кредиторской задолженности могут являться, в частности, истечение срока исковой давности (ст. 196), невозможность исполнения обязательства (ст. 416), издание соответствующего акта государственного органа (ст. 417), смерть гражданина (ст. 418), ликвидация юридического лица (ст. 419).
Просроченная, но реальная к взысканию дебиторская задолженность. Если в результате инвентаризации выявлена задолженность, учтенная на счетах 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами», в отношении которой в учреждении осуществляются (или планируются) мероприятия по ее возврату (ведение претензионной работы, судебные разбирательства), она не списывается с балансового учета, а подлежит отражению на счете 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».
В инструкциях № 162н, 174н, 183н предусмотрен порядок отражения операций по начислению задолженности по требованиям компенсации расходов учреждений получателями авансовых платежей (подотчетных сумм) по произведенным предварительным оплатам в рамках договоров (соглашений), а также по иным основаниям в силу законодательства РФ, не возвращенным контрагентом в случае расторжения договора (соглашения), в том числе по результатам претензионной работы (решению суда).
В бухгалтерском учете данные операции отражаются следующими записями:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Списана дебиторская задолженность по ущербу в связи с неустановлением виновных лиц на основании решения суда
0 401 10 172
Забалансовый счет 04*
0 209 хх 66х
Списана дебиторская задолженность в связи с приостановлением согласно законодательству РФ предварительного следствия, уголовного дела или принудительного взыскания, а также в связи с признанием виновного лица неплатежеспособным
0 401 10 173
Забалансовый счет 04*
0 209 хх 66х
Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность по доходам
0 401 10 173
Забалансовый счет 04*
0 205 хх 66х
Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность по предоставленным займам (ссудам)
0 401 10 173
Забалансовый счет 04*
0 207 14 66х
Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность по предоставленным авансам
0 401 20 273
Забалансовый счет 04*
0 206 хх 66х
Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность подотчетных лиц
0 401 20 273
Забалансовый счет 04*
0 208 хх 66х
Списана с забалансового учета задолженность при признании ее безнадежной к взысканию
Забалансовый счет 04
* При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренных законодательством РФ, списываемая с баланса задолженность на забалансовом счете 04 не отражается.
Не востребованная кредиторами задолженность. Если кредиторская задолженность не востребована кредиторами (не подтверждена по результатам инвентаризации кредитором), она подлежит списанию с балансовых счетов и принятию на забалансовый счет 20. При истечении срока исковой давности, ликвидации юридического лица (смерти физического лица) кредиторская задолженность списывается с учета безвозвратно.
Суммы кредиторской задолженности, по которым принято решение о списании с баланса, отражаются в бухгалтерском учете следующим образом:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Списана кредиторская задолженность с балансового учета в связи с отсутствием требований кредитора
0 205 00 000
0 208 00 000
0 301 00 000
0 302 00 000
0 304 02 000
Забалансовый счет 20*
0 401 10 173
Списана кредиторская задолженность с забалансового учета в связи с отсутствием требований кредитора
Забалансовый счет 20
Списана с балансового учета кредиторская задолженность по средствам, полученным во временное распоряжение, не востребованная владельцем, при наличии документов, подтверждающих ликвидацию (смерть) кредитора (владельца), а также при отсутствии требований со стороны правопреемников (наследников)
3 304 01 837
3 304 06 732
* В случае наличия документов, подтверждающих ликвидацию (смерть) кредитора, а также при отсутствии требований со стороны правопреемников (наследников) по списываемой с баланса задолженности на забалансовом счете 20 она не отражается.
По результатам инвентаризации резервов предстоящих расходов отражается корректировка величины резервов (отложенных обязательств) до оценочного значения предстоящих расходов, рассчитанного на очередной отчетный период (текущий отчетный период):
- увеличение отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 0 109 00 200 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», 0 401 20 200 «Расходы экономического субъекта» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов»;
- уменьшение отражается путем сторнирования неиспользованных сумм резервов (отложенных обязательств).
При проведении инвентаризации резервов предстоящих расходов необходимо учитывать, что кредитовое сальдо счета 0 401 60 000 должно быть равно кредитовому сальдо счета 0 502 99 000 «Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)».
В заключение скажем, что в случае, если документы по результатам инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности, подписаны после отчетной даты, результаты инвентаризации включаются в показатели годовой отчетности исходя из положений учетной политики учреждения о порядке отражения событий после отчетной даты.