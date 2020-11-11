Отражение в учете результатов инвентаризации по расчетам с дебиторами и кредиторами: основные детали

На основании каких документов в бухгалтерском учете государственных (муниципальных) учреждений отражаются результаты инвентаризации по доходам и обязательствам учреждения? В каких случаях дебиторская или кредиторская задолженность списывается с балансового учета?

Как учитываются операции, связанные с выявлением просроченной дебиторской задолженности, по которой ведется претензионная работа? Какими бухгалтерскими записями отражается списание безнадежной задолженности дебиторов и сумм, не востребованных кредиторами? Как отражается корректировка резервов предстоящих расходов по результатам инвентаризации? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Порядок проведения инвентаризации в государственном (муниципальном) учреждении устанавливается в учетной политике учреждения. В ней также необходимо предусмотреть документы-основания для отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете, в том числе для списания дебиторской и кредиторской задолженности.

Как правило, к таким документам относятся приказ (распоряжение) руководителя учреждения, решение комиссии по поступлению и выбытию активов (решение инвентаризационной комиссии), акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), инвентаризационные описи, а также ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).

Если в ходе инвентаризации расчетов по доходам и обязательствам учреждения выявлена просроченная задолженность, не подтвержденная дебитором или не согласованная кредитором, для начала нужно установить причины ее образования и наличие оснований для ее списания.

В силу норм Гражданского кодекса основаниями для списания дебиторской или кредиторской задолженности могут являться, в частности, истечение срока исковой давности (ст. 196), невозможность исполнения обязательства (ст. 416), издание соответствующего акта государственного органа (ст. 417), смерть гражданина (ст. 418), ликвидация юридического лица (ст. 419).

Просроченная, но реальная к взысканию дебиторская задолженность. Если в результате инвентаризации выявлена задолженность, учтенная на счетах 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами», в отношении которой в учреждении осуществляются (или планируются) мероприятия по ее возврату (ведение претензионной работы, судебные разбирательства), она не списывается с балансового учета, а подлежит отражению на счете 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».

В инструкциях № 162н, 174н, 183н предусмотрен порядок отражения операций по начислению задолженности по требованиям компенсации расходов учреждений получателями авансовых платежей (подотчетных сумм) по произведенным предварительным оплатам в рамках договоров (соглашений), а также по иным основаниям в силу законодательства РФ, не возвращенным контрагентом в случае расторжения договора (соглашения), в том числе по результатам претензионной работы (решению суда).

В бухгалтерском учете данные операции отражаются следующими записями:

Содержание операции Дебет Кредит Списана дебиторская задолженность по ущербу в связи с неустановлением виновных лиц на основании решения суда 0 401 10 172 Забалансовый счет 04* 0 209 хх 66х Списана дебиторская задолженность в связи с приостановлением согласно законодательству РФ предварительного следствия, уголовного дела или принудительного взыскания, а также в связи с признанием виновного лица неплатежеспособным 0 401 10 173 Забалансовый счет 04* 0 209 хх 66х Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность по доходам 0 401 10 173 Забалансовый счет 04* 0 205 хх 66х Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность по предоставленным займам (ссудам) 0 401 10 173 Забалансовый счет 04* 0 207 14 66х Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность по предоставленным авансам 0 401 20 273 Забалансовый счет 04* 0 206 хх 66х Списана сомнительная (безнадежная) дебиторская задолженность подотчетных лиц 0 401 20 273 Забалансовый счет 04* 0 208 хх 66х Списана с забалансового учета задолженность при признании ее безнадежной к взысканию Забалансовый счет 04

* При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренных законодательством РФ, списываемая с баланса задолженность на забалансовом счете 04 не отражается.

Не востребованная кредиторами задолженность. Если кредиторская задолженность не востребована кредиторами (не подтверждена по результатам инвентаризации кредитором), она подлежит списанию с балансовых счетов и принятию на забалансовый счет 20. При истечении срока исковой давности, ликвидации юридического лица (смерти физического лица) кредиторская задолженность списывается с учета безвозвратно.

Суммы кредиторской задолженности, по которым принято решение о списании с баланса, отражаются в бухгалтерском учете следующим образом:

Содержание операции Дебет Кредит Списана кредиторская задолженность с балансового учета в связи с отсутствием требований кредитора 0 205 00 000 0 208 00 000 0 301 00 000 0 302 00 000 0 304 02 000 Забалансовый счет 20* 0 401 10 173 Списана кредиторская задолженность с забалансового учета в связи с отсутствием требований кредитора Забалансовый счет 20 Списана с балансового учета кредиторская задолженность по средствам, полученным во временное распоряжение, не востребованная владельцем, при наличии документов, подтверждающих ликвидацию (смерть) кредитора (владельца), а также при отсутствии требований со стороны правопреемников (наследников) 3 304 01 837 3 304 06 732

* В случае наличия документов, подтверждающих ликвидацию (смерть) кредитора, а также при отсутствии требований со стороны правопреемников (наследников) по списываемой с баланса задолженности на забалансовом счете 20 она не отражается.

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По результатам инвентаризации резервов предстоящих расходов отражается корректировка величины резервов (отложенных обязательств) до оценочного значения предстоящих расходов, рассчитанного на очередной отчетный период (текущий отчетный период):

увеличение отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 0 109 00 200 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», 0 401 20 200 «Расходы экономического субъекта» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов»;

соответствующих счетов аналитического учета «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», «Расходы экономического субъекта» и соответствующих счетов аналитического учета «Резервы предстоящих расходов»; уменьшение отражается путем сторнирования неиспользованных сумм резервов (отложенных обязательств).

При проведении инвентаризации резервов предстоящих расходов необходимо учитывать, что кредитовое сальдо счета 0 401 60 000 должно быть равно кредитовому сальдо счета 0 502 99 000 «Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)».