А разве не везде берут процент за оплату ЖКХ? Как перестать кормить банки комиссиями

Недавно в одном из рабочих чатов зашла речь про то, что ВТБ стал брать комиссию за оплату услуг ЖКХ в интернет-банке. Одна моя коллега удивилась: вроде бы все банки берут комиссию. На самом деле, это, конечно, не так.

Мы с коллегами живем в Москве, для московских ГБУ Жилищник и прочих поставщиков вообще море способов оплатить счет без %. В других регионах вариантов поменьше, но их тоже можно найти, если набрать в Яндексе что-то типа «оплата ЖКХ без комиссии Рязань».

В качестве совета могу порекомендовать проверить, есть ли ваши поставщики в Госуслугах (нужна регистрация), на сайте МТС Деньги (можно без регистрации) и в ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги, завести и авторизовать кошелек можно полностью онлайн). Там много есть поставщиков, услуги которых можно оплатить без %. Также такая опция есть в приложениях некоторых банков, например, у «Открытия» и Тинькофф банка.

Да, возможно, придется потратить в первый раз какое-то время, чтобы найти такой вариант для себя. Но зато потом будете экономить каждый месяц небольшую сумму.

Я вообще никаких комиссий за обслуживание или отдельные услуги банков не плачу. Сейчас расскажу, где тут можно сэкономить копеечку.

Обслуживание дебетовых карт

Как я уже писала на своем канале, у меня их несколько для разных целей. Беру только бесплатные или такие, где можно выполнять условия бесплатности и ничего в итоге банку не платить.

Обслуживание кредитных карт

Вот кредитки чаще всего платные, но часто бывают всякие акции с бесплатным годом обслуживания. Можно, например, год пользоваться картой одного банка и потом открыть у другого, у которого будет акция на тот момент.

Если пользоваться кредиткой в грейс-период, то есть в возвращать деньги в период без процентов, то вы ничего не будете платить банку, а по многим кредиткам еще и будете получать кэшбэк за оплату в торговых точках онлайн и оффлайн.

Комиссия за перевод денег

У меня есть карты многих банков. С бесплатной моменталки Сбера я перевожу в рамках их лимита в 50 тыс. в месяц без комиссии. Если вдруг вам надо перевести кому-то на Сбер, а лимит у вас уже кончился, то можно перевести с карты практически любого другого банка на Сбер по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

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Для 99% других банков даже для исходящего перевода от вас подключать ничего не надо. Если не нашли у себя в мобильном приложении функцию перевода по номеру мобильного в другой банк, наберите в Яндексе «Банк ХХХХ перевести через СБП». В большинстве случаев вас ждет успех. Переводы по СБП бесплатны на сумму 100 тыс. в месяц из одного банка для одного человека.

Есть банки, где можно по номеру карты в любой банк переводить бесплатно какую-то сумму. Например, в Тинькофф банке можно так переводить 20 тыс. рублей в месяц хоть на Сбер, хоть куда-то еще.