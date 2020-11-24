Уже завтра обновятся формы документов для госрегистрации юрлиц. Что про это нужно знать

С 25 ноября 2020 года начинает действовать приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

В чём суть документа?

Приказом утверждены новые формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, ИП, а также крестьянских (фермерских) хозяйств. В том числе обновлены формы заявлений для регистрации создания, реорганизации, ликвидации компаний, изменения устава и сведений в ЕГРЮЛ. Также утверждены новые требования к оформлению указанных документов.

Зачем потребовалось обновлять формы регистрационных документов?

Как сообщает налоговое ведомство, при разработке новых форм учтены изменения в законодательстве за последние пять лет. К примеру, теперь в этих формах можно отразить сведения о типовом уставе ООО, электронной почте юрлица и ИП, наличии корпоративного договора, единственном акционере общества.

Формы заявлений также были дополнены для внесения сведений о наименовании юрлица на языках народов РФ и иностранном языке. Кроме того, в них можно включить информацию о том, действуют ли несколько лиц, которым предоставлено право выступать от имени компании, совместно или независимо друг от друга.

Изменилось ли количество форм?

Да, изменилось. В частности, стало меньше форм для юрлиц — 7 вместо 12.

Некоторые из старых форм объединены в одну. Так, появится форма заявления № Р13014. Её нужно будет использовать, чтобы зарегистрировать:

поправки к учредительному документу;

изменения сведений о компании в ЕГРЮЛ;

решение ООО применять типовой устав;

исправление ошибки в заявлении, которое подали ранее.

Какие формы больше не будут применяться?

Отменены и не будут иметь аналогов следующие формы:

Р17001 — сообщение сведений о юрлице, зарегистрированном до 01.07.2002;

Р18001 — заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юрлице;

Р21002 — заявление о госрегистрации КФХ;

Р27002 — заявление о внесении в ЕГРИП сведений о КФХ, созданном до 01.01.1995.

Как изменились общие требования к оформлению документов?

Можно выделить несколько изменений. Так, в новых требованиях отсутствует запрет на двустороннюю печать заявлений и сопутствующих документов. Нельзя указывать размер долей в виде десятичной дроби (например, 0,5). Подходящий формат — в процентах или в виде простой дроби (например, 1/2).

Номера телефонов нужно будет указывать без скобок. Если номер российский, его следует приводить с кодом " 7«, а не с кодом «8», как сейчас.

Устав рекомендуется оформлять следующим образом:

отступ по левому краю — 3 см;

свободный левый верхний угол первой страницы размером 8×8 см.

Каковы особенности в указании адресов?

Что касается электронной почты, то заявления предусматривают два вида адресов:

адрес, на который будут направляться документы, связанные с предоставлением госуслуги. Это обязательный реквизит;

адрес юрлица, включаемый в ЕГРЮЛ. Данный реквизит необязателен.

Что касается почтовых адресов, то в новых формах уже не нужно будет указывать адреса места жительства физлиц — учредителей (участников) и руководителей юрлица.

Также изменились требования к тому, как указывать адрес юрлица или место жительства физлица, являющегося ИП:

адрес должен быть указан по Государственному адресному реестру;

структура и последовательность элементов адреса должны соответствовать правилам, утверждённым Правительством, а сокращения — правилам, определённым Минфином;

больше не нужен почтовый индекс.

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На что ещё обратить внимание?

В новых формах предусмотрена возможность для ООО перейти на типовой устав. Чтобы начать его использовать, нужно подать заявление Р13014. Госпошлину платить не надо.

В ЕГРЮЛ можно будет внести информацию о наличии корпоративного договора. Сам договор в налоговую службу представлять не нужно.

В форме № Р15016 потребуется указывать дату ликвидации. В связи с этим появилось новое основание подачи заявления — продление срока ликвидации ООО. В заявлении нужно будет подтвердить, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством.