Что нужно знать про оплату через QR-коды

Решила снова напомнить про новый способ оплаты, которые постепенно внедряют у нас в России. А также расскажу, что стоит иметь в виду нам как обычным покупателям.

Этот способ оплаты — через QR-коды. Предлагается как в онлайне на сайтах, так и в оффлайн-магазинах. Сейчас у нас есть 2 основных вида такой оплаты — через государственную Систему быстрых платежей и через проект Сбербанка «Плати QR». Есть и другие проекты помельче.

Как происходит такая оплата? Человек с телефона сканирует QR-код, затем оплачивает через мобильное приложение банка.

Почему торговым точкам это интересно?

Тут все просто. Банку торговые точки платят комиссию за прием каждого платежа картой. В случае с QR-кодами эта комиссия ниже, то есть магазин или любой сервис экономит деньги на приме платежей. Государство надеется, что QR-кодами станут пользоваться и некоторые мелкие бизнесы, которые вообще сейчас принимают только нал — салоны красоты, бытовые ремонтные мастерские и так далее.

С октября 2021 года все системно значимые банки России, то есть крупные, должны будут обязательно сделать такую опцию оплаты в своих приложениях. Остальные банки — с 1 апреля 2022 года.

Для самих продавцов это выгодно, потому что комиссия ниже, чем за оплату банковской картой. И если раньше принимали только нал, то теперь за комиссию максимум 0,7% в той же СБП они могут не терять клиентов, которые не имеют при себе наличных.

Но для нас, клиентов, все не так выгодно. Сейчас объясню.

Что стоит иметь в виду обычным людям?

Сейчас такой оплаты по QR-кодам будет все больше, вот Wildberries уже подключился к СБП. В этой системе оплата происходит с банковского счета, а не с карты. При этом, если у вас есть карточка, то она привязана к счету, тут все ОК. Но есть ряд других моментов.

Операция по оплате по QR-коду — это денежный перевод в пользу продавца. И за эту операцию не будет кэшбэка по карточке, если он у вас есть. Как уже писала, оплата вообще идет напрямую со счета, а не с карты.

Платить через QR-код дольше. Надо открыть банковское приложение, отсканировать код и подтвердить операцию. При этом почти все карточки сейчас бесконтактные, достаточно прислонить, а при маленькой сумме даже пин вводить не нужно. Плюс есть еще более легкая оплата с телефона, к которому можно привязать карту.

Оплата по QR-коду из-за сути операции как перевода может выбивать из грейс-периода кредитную карту, если к счету привязана именно кредитка. Но поручиться на 100% не могу, потому что у меня нет сейчас кредитки. А в интернете тоже не нашла соответствующие отзывы людей, потому что пока реально мало распространен этот способ оплаты.

📌 Реклама

Нужно иметь смартфон. Такой, на который можно поставить банковское приложение и такой, который умеет сканировать QR-коды. Это почти все смартфоны, но есть исключения плюс способ оплаты не подойдет владельцам кнопочных телефонов.