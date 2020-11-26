Финансовый учет. Главные изменения в 2020 году

Процесс реформирования бухгалтерского учета в России перешел на принципиально новую стадию. Сегодня компании получили возможность применять самые передовые способы и методы учета, руководствуясь как национальными достижениями учетной мысли, так и лучшей международной практикой.

В России еще с 1998 года действует Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Ее цель — приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. Для тех, кто не знаком с данной программой, напомню, что ее задачами являются:

формирование национальных стандартов учета и отчетности, обеспечивающих информацией пользователей, в первую очередь инвесторов;

увязка реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне;

оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении реформированной модели бухгалтерского учета.

Минфин России ведет большую работу по созданию новых федеральных стандартов. Каждый год программа их разработки актуализируется. Все изменения в российских стандартах учета в настоящее время происходят с оглядкой на эту программу, а значит, сближают РСБУ с МСФО. Но нужно понимать, что о полном сближении с МСФО речи не идет. Из МСФО заимствуются экономически обоснованные лучшие учетные подходы, при этом главное направление — курс на сохранение национальных стандартов учета — остается без изменений.

Что нового принес 2020 год

В 2020 году Минфин продолжил разработку новых федеральных стандартов. Главные нововведения, которые были приняты в течение года, таковы:

в сентябре Минфин выпустил два новых федеральных стандарта 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Они вступают в действие с 1 января 2022 года;

в ноябре принят ФСБУ 5/2019 «Запасы». Данный стандарт вступает в действие с 1 января 2021 года;

опубликован проект нового ФСБУ «Финансовые инструменты».

Также опубликованные в 2018–2019 годах проекты стандартов «Бухгалтерская отчетность» и «Документы и документооборот» в соответствии с Программой разработки федеральных стандартов Минфина ожидаются к выпуску в течение 2021 года.

Изменения в ФСБУ «Запасы»

В ФСБУ «Запасы» сделаны следующие шаги по сближению учета запасов с МСФО 2 «Запасы»:

в состав запасов включаются внеоборотные активы (недвижимость, интеллектуальная собственность и т. п.), приобретенные или созданные для продажи, и незавершенное производство;

в фактическую себестоимость приобретения или создания запасов включаются расходы на будущий демонтаж и утилизацию, восстановление окружающей среды;

в фактическую себестоимость приобретения или создания запасов НЕ включаются сверхнормативные потери и расходы из-за ненадлежащей организации производственного процесса, расходы на продажу, управленческие расходы, расходы на хранение, если они не предусмотрены технологией изготовления запасов, расходы, понесенные в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Все виды скидок и уступок поставщиков уменьшают стоимость приобретения запасов;

запасы биологического происхождения и запасы, размещаемые на организованных торгах, разрешается оценивать по справедливой стоимости;

согласно стандарту, оценка запасов на конец отчетного периода делается по чистой стоимости реализации, которая учитывает обесценение запасов;

при поступлении запасов на безвозмездной основе и в порядке обмена принятие к учету производится по справедливой стоимости полученных запасов, которая определяется в соответствии с МСФО 13 «Справедливая стоимость».

Введено понятие нормативных затрат (standard cost). При массовом и серийном производстве объекты незавершенного производства и готовую продукцию можно оценивать в сумме плановых (нормативных) затрат. Их потребуется регулярно пересматривать. Разница между фактической себестоимостью и плановыми (нормативными) затратами будет уменьшать (увеличивать) сумму расходов в отчетном периоде, в котором выявлена разница. Однако при единичном производстве продукции незавершенное производство потребуется отражать в размере фактических затрат.

Изменения в ФСБУ «Основные средства»

В ФСБУ «Основные средства» сделаны следующие шаги по сближению с МСФО (IAS) 16 Основные средства и МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность.

Исключен стоимостной критерий для признания актива ОС (ранее был установлен лимит 40 тыс. руб.). Введена модель учета по переоцененной стоимости. Переоцененная стоимость равна справедливой или близка к ней по значению. Справедливая стоимость определяется по МСФО (IFRS) 13 «Справедливая стоимость». Переоценка признается в капитале и списывается в нераспределенную прибыль в течение срока его полезного использования или единовременно при выбытии объекта. Затраты на демонтаж, утилизацию и восстановление окружающей среды включаются в первоначальную стоимость ОС в качестве оценочного обязательства. Введена обязанность по проверке ОС на обесценение и в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Введено понятие инвестиционной недвижимости. Разрешено использовать две модели оценки: по переоцененной и по первоначальной стоимости. Переоценка признается прибылью (убытком) периода. Введено требование об обязательной ежегодной проверке соответствия срока полезного использования, метода амортизации и ликвидационной стоимости на соответствие условиям эксплуатации ОС. Начисление амортизации не приостанавливается за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта становится равна или менее его ликвидационной стоимости (ранее начисление амортизации приостанавливалось при консервации основных средств). При начислении амортизации учитывается ликвидационная стоимость объекта. Методы начисления амортизации приведены в соответствие с МСФО: разрешены линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод начисления амортизации пропорционально объему выпущенной продукции. Начисление амортизации производится с момента ввода в эксплуатацию (или с первого числа следующего месяца по желанию организации).

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Отчетность по РСБУ и МСФО. Как сократить трудозатраты?

Для сокращения трудозатрат по трансформации отчетности РСБУ лучше всего последовательно сближать учетную политику РСБУ с положениями МСФО. Это сократит количество корректировок и снизит трудозатраты по подготовке отчетности МСФО. Особенно эффективно можно организовать данный процесс в рамках Группы компаний, выпускающей консолидированную отчетность по МСФО. В этом случае материнская компания разрабатывает принципы учетной политики по РСБУ на основе сближения ее с МСФО. Дочерние компании Группы применяют указанные принципы в своей учетной политике.

Если дочерняя компания или другая организация, не являющаяся материнской, выпускает индивидуальную отчетность по МСФО, она также может применять МСФО в своей учетной политике. Данные подходы предусмотрены п. 7 ПБУ 1 /2008 «Учетная политика организации». На сайтах крупнейших российских компаний сейчас можно найти проаудированную крупнейшими аудиторскими организациями бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ, в которой имеются пояснения о применении МСФО при ведении российского учета.

Например, крупнейший оператор сотовой связи в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2018 год указывает: «В отчетном году Компания отступила от способов ведения бухгалтерского учета, установленных Положением по бухгалтерскому учету „Доходы организации“ ПБУ 9/99 и Положением „Расходы организации“ ПБУ 10 /99 в отношении признания выручки, поскольку такие способы приводят к несоответствию учетной политики Компании требованиям международных стандартов финансовой отчетности, и полностью применила положения МСФО (IFRS) 15 „Выручка по договорам с покупателями“ к учету договоров с покупателями (выручка)».

Если все-таки организация не решается на сближение учетной политики с МСФО, ей необходимо разработать принципы учетной политики МСФО, унифицировать перечень типовых корректировок отчетности, формализовать алгоритмы их расчета, разработать альбом отчетных форм МСФО и провести настройку и доработку в учетной системе. Также необходимо поставить на поток подготовку отчетности по МСФО. Здесь начинать нужно с разработки самого процесса подготовки отчетности. В совокупности данные мероприятия значительно сокращают трудозатраты и сроки подготовки этого вида отчетности.