Финансовый учет. Главные изменения в 2020 году

Процесс реформирования бухгалтерского учета в России перешел на принципиально новую стадию. Сегодня компании получили возможность применять самые передовые способы и методы учета, руководствуясь как национальными достижениями учетной мысли, так и лучшей международной практикой.
В России еще с 1998 года действует Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Ее цель — приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. Для тех, кто не знаком с данной программой, напомню, что ее задачами являются:
- формирование национальных стандартов учета и отчетности, обеспечивающих информацией пользователей, в первую очередь инвесторов;
- увязка реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне;
- оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении реформированной модели бухгалтерского учета.
Минфин России ведет большую работу по созданию новых федеральных стандартов. Каждый год программа их разработки актуализируется. Все изменения в российских стандартах учета в настоящее время происходят с оглядкой на эту программу, а значит, сближают РСБУ с МСФО. Но нужно понимать, что о полном сближении с МСФО речи не идет. Из МСФО заимствуются экономически обоснованные лучшие учетные подходы, при этом главное направление — курс на сохранение национальных стандартов учета — остается без изменений.
Что нового принес 2020 год
В 2020 году Минфин продолжил разработку новых федеральных стандартов. Главные нововведения, которые были приняты в течение года, таковы:
- в сентябре Минфин выпустил два новых федеральных стандарта 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Они вступают в действие с 1 января 2022 года;
- в ноябре принят ФСБУ 5/2019 «Запасы». Данный стандарт вступает в действие с 1 января 2021 года;
- опубликован проект нового ФСБУ «Финансовые инструменты».
Также опубликованные в 2018–2019 годах проекты стандартов «Бухгалтерская отчетность» и «Документы и документооборот» в соответствии с Программой разработки федеральных стандартов Минфина ожидаются к выпуску в течение 2021 года.
Изменения в ФСБУ «Запасы»
В ФСБУ «Запасы» сделаны следующие шаги по сближению учета запасов с МСФО 2 «Запасы»:
- в состав запасов включаются внеоборотные активы (недвижимость, интеллектуальная собственность и т. п.), приобретенные или созданные для продажи, и незавершенное производство;
- в фактическую себестоимость приобретения или создания запасов включаются расходы на будущий демонтаж и утилизацию, восстановление окружающей среды;
- в фактическую себестоимость приобретения или создания запасов НЕ включаются сверхнормативные потери и расходы из-за ненадлежащей организации производственного процесса, расходы на продажу, управленческие расходы, расходы на хранение, если они не предусмотрены технологией изготовления запасов, расходы, понесенные в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Все виды скидок и уступок поставщиков уменьшают стоимость приобретения запасов;
- запасы биологического происхождения и запасы, размещаемые на организованных торгах, разрешается оценивать по справедливой стоимости;
- согласно стандарту, оценка запасов на конец отчетного периода делается по чистой стоимости реализации, которая учитывает обесценение запасов;
- при поступлении запасов на безвозмездной основе и в порядке обмена принятие к учету производится по справедливой стоимости полученных запасов, которая определяется в соответствии с МСФО 13 «Справедливая стоимость».
Введено понятие нормативных затрат (standard cost). При массовом и серийном производстве объекты незавершенного производства и готовую продукцию можно оценивать в сумме плановых (нормативных) затрат. Их потребуется регулярно пересматривать. Разница между фактической себестоимостью и плановыми (нормативными) затратами будет уменьшать (увеличивать) сумму расходов в отчетном периоде, в котором выявлена разница. Однако при единичном производстве продукции незавершенное производство потребуется отражать в размере фактических затрат.
Изменения в ФСБУ «Основные средства»
В ФСБУ «Основные средства» сделаны следующие шаги по сближению с МСФО (IAS) 16 Основные средства и МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность.
- Исключен стоимостной критерий для признания актива ОС (ранее был установлен лимит 40 тыс. руб.).
- Введена модель учета по переоцененной стоимости. Переоцененная стоимость равна справедливой или близка к ней по значению. Справедливая стоимость определяется по МСФО (IFRS) 13 «Справедливая стоимость». Переоценка признается в капитале и списывается в нераспределенную прибыль в течение срока его полезного использования или единовременно при выбытии объекта.
- Затраты на демонтаж, утилизацию и восстановление окружающей среды включаются в первоначальную стоимость ОС в качестве оценочного обязательства.
- Введена обязанность по проверке ОС на обесценение и в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
- Введено понятие инвестиционной недвижимости. Разрешено использовать две модели оценки: по переоцененной и по первоначальной стоимости. Переоценка признается прибылью (убытком) периода.
- Введено требование об обязательной ежегодной проверке соответствия срока полезного использования, метода амортизации и ликвидационной стоимости на соответствие условиям эксплуатации ОС.
- Начисление амортизации не приостанавливается за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта становится равна или менее его ликвидационной стоимости (ранее начисление амортизации приостанавливалось при консервации основных средств).
- При начислении амортизации учитывается ликвидационная стоимость объекта. Методы начисления амортизации приведены в соответствие с МСФО: разрешены линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод начисления амортизации пропорционально объему выпущенной продукции.
- Начисление амортизации производится с момента ввода в эксплуатацию (или с первого числа следующего месяца по желанию организации).
Отчетность по РСБУ и МСФО. Как сократить трудозатраты?
Для сокращения трудозатрат по трансформации отчетности РСБУ лучше всего последовательно сближать учетную политику РСБУ с положениями МСФО. Это сократит количество корректировок и снизит трудозатраты по подготовке отчетности МСФО. Особенно эффективно можно организовать данный процесс в рамках Группы компаний, выпускающей консолидированную отчетность по МСФО. В этом случае материнская компания разрабатывает принципы учетной политики по РСБУ на основе сближения ее с МСФО. Дочерние компании Группы применяют указанные принципы в своей учетной политике.
Если дочерняя компания или другая организация, не являющаяся материнской, выпускает индивидуальную отчетность по МСФО, она также может применять МСФО в своей учетной политике. Данные подходы предусмотрены п. 7 ПБУ 1 /2008 «Учетная политика организации». На сайтах крупнейших российских компаний сейчас можно найти проаудированную крупнейшими аудиторскими организациями бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ, в которой имеются пояснения о применении МСФО при ведении российского учета.
Например, крупнейший оператор сотовой связи в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2018 год указывает: «В отчетном году Компания отступила от способов ведения бухгалтерского учета, установленных Положением по бухгалтерскому учету „Доходы организации“ ПБУ 9/99 и Положением „Расходы организации“ ПБУ 10 /99 в отношении признания выручки, поскольку такие способы приводят к несоответствию учетной политики Компании требованиям международных стандартов финансовой отчетности, и полностью применила положения МСФО (IFRS) 15 „Выручка по договорам с покупателями“ к учету договоров с покупателями (выручка)».
Если все-таки организация не решается на сближение учетной политики с МСФО, ей необходимо разработать принципы учетной политики МСФО, унифицировать перечень типовых корректировок отчетности, формализовать алгоритмы их расчета, разработать альбом отчетных форм МСФО и провести настройку и доработку в учетной системе. Также необходимо поставить на поток подготовку отчетности по МСФО. Здесь начинать нужно с разработки самого процесса подготовки отчетности. В совокупности данные мероприятия значительно сокращают трудозатраты и сроки подготовки этого вида отчетности.