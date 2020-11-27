«Лайфхак» налоговой службы: непредставленная декларация

«Мы сегодня наблюдаем минимальную долю налогового разрыва в НДС — 0,43% от всех оборотов, всех вычетов страны,» — заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров 19.11.2020.

Налоговая служба с 2021 года получит новую возможность — право признавать декларацию «непредставленной» (Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 374-ФЗ о внесении изменений в НК РФ). Для контрагентов налогоплательщика это означает автоматическую утрату права на получение вычетов по НДС, отказ в расходах по налогу на прибыль. При этом инспекция избавляет себя от головной боли в виде доказывания реальности операций. Вместе с экспертами taxCoach разбираемся в нововведении.

Когда декларацию можно признать непредставленной

Статус «непредставленной» декларация получит, если в отношении руководителя компании есть информация, которая схожа с признаками «номинального директора»:

подписание декларации неуполномоченным лицом (вероятно, в том числе в случаях, когда директор компании дал «отказные» показания о непричастности к деятельности организации);

дисквалификация руководителя, подписавшего декларацию;

смерть физического лица — руководителя ранее даты подписания декларации;

внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о руководителе ранее даты представления декларации;

наличие записи о прекращении деятельности юридического лица (ликвидация, реорганизация, исключение из ЕГРЮЛ по решению налогового органа).

Непредставленной будет считаться также декларация, которая не соответствует контрольным соотношениям, утвержденым ФНС. В этом случае декларация не может быть достоверно проанализирована автоматизированной системой ФНС, а потому должна быть исправлена.

Чем непредставленная декларация грозит контрагентам

Признание декларации непредставленной означает автоматическую утрату права на получение вычетов по НДС, отказ в расходах по налогу на прибыль у контрагентов налогоплательщика. И доказывать соответствие контрагента «обычно предъявляемым требованиям», проявление «должной осмотрительности» придется не по результатам выездной за три года, а по итогам камеральной проверки, уплатив сначала всю сумму неподтвержденных налоговых вычетов.

«Недостатки» руководителя, подписавшего декларацию, оцениваются именно на момент подачи декларации. Таким образом, соответствие руководителя компании обычным требованиям на момент сделки будет учтено только в налоговом споре по заявлению контрагента, уже после признания декларации налогоплательщика непредставленной.

К сожалению, защититься полностью от подобных ситуаций невозможно. Например, директор, он же единственный участник Общества, может умереть. До официальной процедуры наследования или назначения доверительного управляющего сменить директора не получится, а все декларации, подписанные по старой ЭЦП, будут считаться непредставленными.

Непредставленная уточненная декларация

Непредставленной может стать не только первичная, но и уточненная декларация. В этом случае возобновляется камеральная проверка первичной декларации.

Допускаем ситуацию, что на момент подачи первичной декларации в отношении руководителя компании не было никакой подозрительной информации, он не был дисквалифицирован и т.п. Поэтому эта декларация и будет положена в основу автоматизированного анализа НДС. И к этой декларации могут быть вопросы в обычном порядке...

Второй шанс

При выявлении обстоятельств, по которым декларация признается непредставленной, налоговый орган уведомляет об этом налогоплательщика. У налогоплательщика есть шанс представить декларацию без замечаний в течение 5 дней. В этом случае датой подачи декларации будет считаться та дата, в которую была подана «непредставленная» декларация.

📌 Реклама

А причем тут наследование

Как видим, ФНС наращивает скорость выявления несоответствий в декларациях по НДС, чтобы еще больше сократить налоговые разрывы, повысить шансы доплаты в бюджет сумм неподтвержденных вычетов по НДС. Полностью защитить свое предприятие не получится, ведь от момента сделки до подачи декларации с любым контрагентом может произойти многое.