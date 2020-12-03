Подъезды очистят от должников. Что сказал Роскомнадзор

На прошлой неделе Роскомнадзор официально признал незаконными действия управляющих компаний по размещению в подъездах списков должников с именами и адресами. Ведомство посчитало, что такая мера повышения платежной дисциплины противоречит закону «О персональных данных». Эксперты подтвердили ДОЛГ.РФ незаконность размещения сведений о личных данных должников и предложили другие способы уведомления о долгах и стимулирования роста их собираемости.

Не все законные меры повышения платежной дисциплины оказываются эффективными, как, впрочем, не все эффективные средства — законными, отметил руководитель Аппарата Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

Еще в советские времена институт общественного порицания позволял поставить на место проштрафившегося работника или жильца с соседнего подъезда, поэтому мотивы организаций ЖКХ в данной ситуации очевидны. Управляющие компании до сих пор используют метод общественного порицания как один из наиболее эффективных для привлечения злостных неплательщиков к погашению их долга по услугам ЖКХ.

У данного способа действительно есть явные плоды: кого-то удивляет сумма по задолженности, кого-то — обсуждение должников соседями, однако не каждого интересует общественное мнение. Компании, которым при осуществлении их деятельности необходимо собирать персональные данные своих же клиентов, обязаны обеспечить их нераспространение, подчеркнула Елена Балахонова, юрист ООО «Мариокс центр». В противном случае к лицам, нарушившим требования закона, будут применены меры административной ответственности, а доверие клиентов будет потеряно.

Размещение на информационных стендах списков должников с полным указанием перечня их персональных данных (ФИО, адреса, суммы задолженности, номера телефона) является незаконным. Прямого запрета на данные действия в законе не предусмотрено, но в данном случае нарушаются нормы законодательства о персональных данных.

«Выход из ситуации простой, — говорит Елена Балахонова, — «переквалифицировать меру из порицательной в информационную, то есть полностью обезличить все данные по задолженностям, не привязывать их к конкретной личности, чтобы нельзя было понять, о ком идет речь».

Вместо указания ФИО можно указывать просто номер квартиры, в которой проживает должник, или логин от личного кабинета, если он есть, или номер лицевого счета по уплате услуг ЖКХ. Такие данные в сознании людей не привязаны к конкретной личности, каждый должник самостоятельно сможет себя идентифицировать.

Платежная дисциплина во многом зависит от материального благополучия граждан, уверен Антон Бибаров-Государев. Очевидно, что у некоторых проблемы с долгами по коммунальным платежам проистекают из невысокого дохода или непредвиденных обстоятельств: болезни, потери работы. Другое дело, если неплательщиками становятся люди по каким-то собственным убеждениям или банальной безответственности. Здесь необходимо применять правовые методы — обращение в суд с последующей индексацией задолженности в случае неуплаты в срок.

Заметных улучшений можно добиться путем проведения личных бесед с должниками, уверена Елена Балахонова. В ходе беседы можно выяснить причину неплатежей должника, объяснить последствия (отключение услуг, подача искового заявления в суд, арест банковских счетов, арест имущества и т.д.). Можно подсказать возможные пути решения: оформление кредита, субсидии, возможность рассрочки долга.

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Если компания будет нарушать Закон о персональных данных, ее можно привлечь к ответственности согласно статье 13.11 КоАП РФ. Сегодня максимальный штраф для юридического лица составляет 75 тыс. руб.