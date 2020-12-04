Как узнать свою кредитную историю и зачем это нужно?

Кредитная история — это ваше финансовое досье, показывающее, насколько вы примерный заемщик. В нем информация обо всех ваших кредитах и займах.

Если вы были созаемщиком или поручителем по кредиту, в вашей истории это тоже будет отображено. Также в нее могут внести сведения о ваших задолженностях по алиментам, услугам связи и ЖКХ, если есть судебное решение о взыскании этих долгов.

Банки, прежде чем выдать кредит, внимательно изучают кредитную историю потенциального клиента.

Любая организация может знакомиться с кредитными историями. В настоящее время практически все работодатели (особенно крупные компании) используют их для оценки личностных качеств соискателей, претендующих на управленческие должности. Например, считается, что если человек набрал много кредитов, да еще и платит по ним кое-как, то у него явные проблемы с принятием решений и хромает чувство ответственности.

Так что знакомство с собственной кредитной историей может быть очень полезно.

Все кредитные истории собраны в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ). В настоящее время бюро в России 13: шесть — в Москве, два — в Ростове-на-Дону и по одному бюро в Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Йошкар-Оле и в Камышине. Актуальный госреестр БКИ размещен на сайте Центробанка (www.cbr.ru) в разделе «Кредитные истории».

Бюро должны хранить кредитную историю заемщика в течение 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в ней. Потом история аннулируется. Реальна ситуация, когда кредитная история одного заемщика в разрозненном виде хранится в нескольких бюро. Так получается, когда заемщик берет кредиты в разных банках, которые, в свою очередь, сотрудничают с разными бюро.

Как узнать о кредитной истории и как ее получить?

Выяснить, в каких бюро находится ваша кредитная история, можно несколькими способами.

Способ 1 (самый простой, быстрый и бесплатный). Получить сведения с помощью портала gosuslugi.ru, если вы на нем зарегистрированы.

В разделе «Категории услуг» выбираете «Налоги и финансы» — «Сведения о бюро кредитных историй».

Способ 2 (тоже бесплатный, но уже не такой простой и быстрый). Через сайт ЦБ сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй.

Но для этого вам нужно знать свой код субъекта кредитной истории. Это комбинация из русских либо латинских букв и цифр.

Такой код вы можете поискать в своих старых кредитных договорах. Если не сможете их найти, попробуйте выяснить код в банке, где последний раз брали кредит. Либо можно сформировать новый код, обратившись с паспортом в любой банк или любое бюро кредитных историй. Некоторые банки и бюро позволяют делать это дистанционно. Но за это придется заплатить около 300 руб.

Учтите, что код формируется в течение 10 дней. Только потом вы сможете через сайт ЦБ сделать запрос (www.cbr.ru — Кредитные истории — Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй). Ответный список бюро приходит быстро — в течение получаса.

Способ 3 (быстрый, но платный). Через посреднические сервисы.

Специализированные порталы (к примеру, www.banki.ru или www.akrin.ru) предлагают онлайн-услуги, в частности узнать список БКИ, где хранится ваша кредитная история. Обойдется это примерно в 300 руб.

Запрос в Центральный каталог кредитных историй за плату можно также направить:

через любой банк;

через отделение связи, отправив телеграмму;

через нотариуса.

Если на ваш запрос из Центрального каталога кредитных историй о списке бюро, где хранится ваша кредитная история, пришел ответ «Информация не найдена. Уточните реквизиты запроса», это может означать следующее:

у вас нет кредитной истории, к примеру она уже аннулирована;

вы, заполняя запрос, допустили опечатку в своих ф. и. о. или реквизитах паспорта;

вы указали неверный код субъекта кредитной истории (если направляли запрос через сайт ЦБ);

вы недавно сменили паспорт и в запросе ввели данные нового паспорта. Тогда как ваша кредитная история была сформирована еще на предыдущий паспорт. В таком случае целесообразно повторить запрос в Центральный каталог кредитных историй с указанием реквизитов прежнего документа.

В каждом бюро, где хранится ваша кредитная история, вы можете запрашивать ее бесплатно не раз в год, как раньше, а два раза в год. При этом в бумажном виде отчет вам предоставят только один раз. Если вы исчерпаете этот бесплатный лимит, то сможете получить кредитную историю за деньги — 450 — 500 руб. за третий и последующие экземпляры.

Вариантов, как обратиться в бюро кредитных историй, несколько:

лично прийти в офис бюро с паспортом. Там заполняете запрос по определенной форме и через 10 — 20 минут вам выдадут кредитную историю;

самостоятельно заполнить форму запроса (обычно она размещена на сайте конкретного бюро) и отправить его в бюро по почте.

Но в этом случае ваша подпись на заявлении должна быть нотариально заверена;

направить в адрес бюро телеграмму, заверенную почтовым оператором, с просьбой предоставить кредитный отчет. В телеграмме укажите email или адрес, на который хотите получить свою историю. На почте вам также понадобится паспорт;

направить форму запроса в бюро по электронной почте. Но этот вариант только для тех, у кого есть усиленная электронная подпись.

Во всех случаях дистанционного обращения в бюро вам должны выслать кредитную историю в течение 3 рабочих дней с момента запроса.

Можно также получить кредитную историю, в частности онлайн, за деньги у организаций — партнеров конкретного бюро. Обычно они указаны на его сайте. Стоимость услуги — около 1000 руб.

📌 Реклама

В полученной кредитной истории может быть указан ваш индивидуальный кредитный рейтинг. Каждое бюро формирует его по собственным критериям, поэтому в разных бюро у вас может быть разный рейтинг.

Как внести изменения (дополнения) в кредитную историю?

Просматривая свою кредитную историю, вы обнаружили в ней неверные данные, например по кредиту числится просрочка, хотя он давно уже погашен? Их можно исправить. Для этого нужно подать в БКИ — лично или по почте — заявление о внесении изменений и (или) дополнений в вашу кредитную историю, его бланк обычно размещен на сайте конкретного бюро. К заявлению приложите документы, подтверждающие ваши доводы. Например, справку из банка, что у вас перед ним нет неисполненных кредитных обязательств.

Бюро, в свою очередь, сделает запрос в банк, предоставивший спорные сведения. Банк либо обновит информацию, либо напишет мотивированный отказ. В любом случае бюро обязано в течение 30 дней со дня получения заявления известить вас о результатах.