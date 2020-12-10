Пять вопросов себе, чтобы выйти на новый карьерный уровень

В декабре каждый так или иначе подводит личные итоги года и мечтает о том, что хорошего будет в следующем году. Эта статья — для тех, кто хочет не мечтать, а действовать и действительно изменить в своей карьере что-то к лучшему в новом году. Для этого сейчас самое время задать себе пять важных вопросов.

1. «Куда я стремлюсь?»

Чего вы хотите, где у вас желаемый пункт назначения? Конкретизируйте цель. Вы хотите подняться на ступеньку выше по должности или перескочить сразу несколько ступеней? Хотите выше зарплату (насколько выше?) или найти другую работу (какую именно? В чем она должна быть другой?) или, может быть, поменять профессию?

Денис Рощин, руководитель коучинговой программы, эксперт по карьере и персональному развитию, рекомендует не ограничиваться целью на год, а сразу смотреть на нее как на часть более масштабной цели: «Спросите себя, на какую большую цель работает та цель, которую вы ставите на следующий год».

«Практика показывает, что проверка дальней перспективой очень отрезвляет, — объясняет Денис. — Как-то ко мне обратился клиент, топ-менеджер в компании из среднего бизнеса, с просьбой помочь перейти в крупный бизнес, сохранив статус и роль. Я уточнил: «На какую большую цель работает этот переход?» Клиент крепко задумался. Оказалось, что его настоящей, большой целью был личный проект, открытие своего бизнеса. И он только сейчас осознал, что по инерции рассуждал старыми целями, пытаясь повышать масштаб работодателя, но не приближаясь к своей истинной цели».

Вторая рекомендация Дениса — калибруйте цели на амбициозность и важность. При целеполагании начинают проявляться ограничивающие убеждения, которые сбивают точность прицела, стратегии.

2. «Что я для этого делаю?»

Ирина Ильичева, операционный директор кадрового агенства, рекомендует тем, кто регулярно собирается начать новую жизнь с Нового года или с понедельника, подумать, сколько таких понедельников и новых годов уже прошло мимо: «Как часто вы уже себе обещали, что теперь будете что-то делать по-другому, но не делали этого? Посмотрите, где вы сейчас».

Что нужно сделать для того, чтобы достичь той цели, которую вы наметили? Не стоит пытаться изменить всё сразу. Настоящие изменения происходят постепенно, пошагово. Наметьте эти шаги — и начните их делать по чуть-чуть.

«Выберите что-то одно, но самое актуальное, самое важное именно сейчас. Теперь определите одно действие, которое вы будете делать не так, как вы это делали всегда. Всего одно маленькое действие. Есть хорошая поговорка — ешьте слона по кусочкам», — говорит Ирина.

Карина, менеджер по работе с клиентами:

«После не очень удачной ежегодной оценки я стала думать, что мне нужно сделать, чтобы клиенты были довольны, работая со мной? Я знаю, что часто откладываю написание писем. Например, прошла встреча с клиентом, я сделала какие-то краткие пометки для себя и занимаюсь другими делами. Через пару дней я уже забываю какие-то детали по встрече — и пишу клиенту, чтобы что-то уточнить. Клиент раздражается. Теперь я взяла за правило: все уточняющие вопросы писать сразу после встречи. Вроде бы совсем маленькое изменение, но успевать я стала больше, и нет недовольства от клиентов».

3. «Кто может мне помочь?»

Большие цели редко достигаются в одиночку. Возможно, вам понадобится помощь кого-то более опытного, кто уже достиг той цели, которую вы перед собой поставили, и сейчас находится примерно в той точке, где вы хотите оказаться. Вам есть о чем его спросить и чему у него поучиться.

Если, например, ваша цель — полностью поменять профессию, вам стоит найти для поддержки того, кто давно в той профессии, о которой вы мечтаете, и успешен в ней. Благодаря общению с таким наставником вы лучше поймете, сколько времени вам потребуется на достижение первых профессиональных успехов, какая конкуренция вас ждет в этой сфере с теми, кто давно в ней работает, с чего лучше начать, какие направления, наоборот, не стоят внимания. И какие в этой работе главные минусы — вдруг вы к ним совсем не готовы?

Если хотите стать руководителем (или вырасти из руководителя среднего звена в топ-менеджеры), вам понадобятся подсказки того, кто уже накопил опыт в этом качестве и на пути к этой цели набил шишек, о которых может вас предупредить.

Сейчас развивается культура менторинга. По сути, это наставничество более опытного профессионала.

«Задача ментора — помочь вам пройти ваш путь развития с минимальными «граблями», помочь более эффективно и в кратчайшие сроки решать проблемные ситуации и тем самым ускорить достижение вашей цели», — объясняет Кристина Фалькова, эксперт по внедрению систем менторинга в российские и международные компании.

По словам Кристины, найти своего ментора можно в профессиональном сообществе, по рекомендации и даже в компании, где вы уже работаете, если в ней применяется практика менторинга либо просто есть кто-то опытный, кто готов вам помочь.

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4. «Какие возможности дает мне компания, где я работаю?»

По наблюдениям корпоративного психолога Ольги Орловой, люди часто даже не догадываются о том, какие карьерные возможности может им предложить компания, в которой они работают.

Ольга приводит пример, когда человек пишет заявление об увольнении, приходит к руководителю и слышит: «Дело, конечно, твое, но, вообще-то, я собрался в скором времени поставить тебя руководителем на крупный новый проект. Там и английский твой нужен для командировок в Европу, и зарплата выше».

В компаниях с развитыми системами управления персоналом создаются кадровые резервы и особым образом строится поддержка высокопотенциальных сотрудников (их выявляют благодаря системам оценки). Руководитель и HR-специалист открыто обсуждают с таким сотрудником, какие у него дальше карьерные перспективы в компании, что для этого нужно сделать и чем компания может помочь (например, оплатить дополнительное обучение).

В компаниях попроще такой системной работы по оценке и поддержке высокопотенциальных сотрудников не ведется, но это не значит, что нет перспектив. Если гора не идет к Магомету… Почему бы вам не взять ситуацию в свои руки?

Хотите повышения зарплаты, роста в должности? Конец года — отличный повод собрать и показать руководителю ваши основные успехи в задачах, которые вы выполнили за этот год, подчеркнув тем самым вашу ценность для компании.

Идеально, если вы сможете посчитать успех в деньгах. В формате: я сделал то-то, и это принесло (или сэкономило) компании такую-то сумму. Если вы менеджер по продажам, легко показать выручку, которую принесли за год. Если юрист — можно посчитать сумму, которую сэкономили компании благодаря защите ее от исков контрагентов и претензий контролирующих органов. Не по всем профессиям это просто сделать, иногда надо поломать голову, как рассчитать выгоду. Но результат того стоит.

Ольга Орлова советует структурировать результат (например, в виде наглядного отчета, презентации) и обсудить его с руководителем на отдельной встрече. Во-первых, вы получите развернутую обратную связь. Во-вторых, покажете, что умеете подводить итоги, анализировать и планировать. В-третьих, если видите, что в целом встреча проходит на позитивной волне, это прекрасный момент, чтобы поделиться своими ожиданиями в отношении пересмотра зарплаты, должности, обучения за счет компании или получения в управление нового проекта.

«Не ждите мгновенных решений от босса, потому что обычно такие вещи требуют согласований и дополнительного бюджета, — предупреждает Ольга, — но вы точно повысите свои шансы на успех в следующем году».

Бывает по-разному. В маленьких компаниях решение вопроса, например, о повышении зарплаты, требует меньше волокиты, чем в крупной компании.

Юрий, руководитель отдела аналитики:

«В связи с тем, что у меня часто менялись руководители, все мои попытки завести разговор про повышение зарплаты заканчивались фразой: «Я сейчас не могу принять такое решение, давай поработаем вместе, посмотрим тебя в деле и тогда решим». И вот конец года, но снова ничего не происходит. Я собрал результаты работы за год в цифрах, не постеснялся попросить у коллег (внутренних заказчиков) обратную связь по работе со мной, всё это оформил в презентацию и пошел разговаривать с начальником. Поделился результатами, а в конце встречи заметил, что ожидаю повышения дохода. Мой руководитель задумался, уточнил: «Сколько?». Я назвал цифру. Через неделю после этого разговора меня позвали в отдел по работе с персоналом: оказывается, согласование прошло достаточно быстро — и с января мне поднимают заработную плату».

5. Какие возможности есть на рынке труда?

Представим, что такой разговор прошел — и результаты вас не обрадовали. Возможно, вашу работу ценят меньше, чем вы рассчитывали. Или вас ценят высоко, но компания испытывает финансовые трудности: «Рады бы поднять зарплату, но не можем». И нет возможности предложить вам желаемое повышение, потому что расти просто некуда (руководительские позиции прочно заняты и новых проектов не ожидается).

Ищите новые возможности.

«Принято считать, что декабрь неблагополучный месяц для поиска работы, потому что у работодателей защита бюджета и прочие «радости», аврал и подготовка к корпоративам, — говорит Наталья Дубинникова, карьерный консультант. — Но мало кто задумывается над тем, что в этот период количество кандидатов тоже сокращается. Есть прекрасная возможность стать заметнее, если вы сейчас в поиске подходящего варианта. Так что не сбавляйте обороты и продолжайте «расставлять сети поиска»: интересное предложение о работе можно получить и под Новый год».

На hh.ru сейчас примерно 578 тысяч вакансий. И не бывало такого, чтобы по мере приближения Нового года вакансии переставали обновляться. Сотрудники нужны всегда. В том числе может открыться очень заманчивая вакансия в связи с чьим-то внезапным увольнением (о начале новой жизни с января думаете сейчас не только вы).

Евгения, руководитель отдела подбора ИТ-компании:

«В прошлом декабре неожиданно объявила о своем уходе наш главный бухгалтер. Новость просто ошеломила руководство. Как завершать год без ключевого человека? Никто из остальных сотрудников бухгалтерии на руководящую позицию не тянул. Я начала поиски. Нам нужно было торопиться, и уже третьей кандидатке мы сделали оффер. Прямо на собеседовании. Наш генеральный директор спросил ее, смогла бы она выйти на работу прямо завтра, та ответила, что да, — и вопрос был решен».

Еще Наталья Дубинникова напоминает, что декабрь богат на корпоративные и внешние деловые мероприятия, всевозможные встречи профессионалов в формате «без галстука». Не пренебрегайте ими и будьте на виду, даже если относите себя к интровертам. Смотрите шире: это шанс расширить круг полезных контактов (среди них может оказаться ваш будущий работодатель) или поговорить с нынешним руководителем о ваших перспективах в неформальной обстановке.