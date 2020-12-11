Форма П-4: нюансы и порядок заполнения

Форма П-4 — документ статотчетности, в котором предприятия отражают данные о штате и зарплате. В чем заключается специфика заполнения формы, расскажем в нашей статье.

Для чего нужна статистическая форма П-4 Росстата

Рассматриваемая форма является источником статотчетности, который в общем случае ежемесячно, до 15-го числа месяца, идущего за установленным отчетным периодом, должны представлять в Росстат все юрлица, не классифицируемые как малые предприятия.

Некоторые организации вместо ежемесячной сдачи ведомству формы П-4 могут направлять туда другой отчетный документ — форму Т-1, причем только один раз в год. К таким субъектам относятся:

компании, в которых трудится не более 15 человек;

общественные объединения;

дачные, гаражные кооперативы, ЖСК.

Сдача в Росстат формы Т-1 вместо П-4 возможна только по указанию ведомства. Если в фирме работает менее 15 специалистов и Росстат прямо не предоставил ей возможность использовать форму Т-1, должна подаваться форма П-4, но ежеквартально — до 15-го числа месяца после отчетного периода.

Форма П-4 используется в целях информирования Росстата о составе штата, а также зарплате сотрудников отчитывающейся фирмы. Если у компании есть обособленные структуры, в Росстат подаются сведения по каждой из них, а также по головному офису.

Каким нормативным актом утвержден новый бланк формы статистики П-4 2021 года

Новый бланк формы статистики П-4 2021 года утвержден приказом Росстата от 24.07.2020 № 412, а указания по заполнению бланка содержит приказ Росстата от 27.11.2019 № 711. Новая форма используется с отчетности за январь 2021 года.

При заполнении формы П-4 учитывайте следующие особенности:

в гр.10 не включаются выплаты самозанятым;

при расчете среднесписочной численности учитываются беременные сотрудницы, освобожденные от работы на время до предоставления другой работы без неблагоприятных производственных факторов;

сотрудники, работающие по ГПД учитываются не с даты заключения договора, а сроком действия договора считают период выполнения задач.

Далее изучим особенности работы с документом с учетом положений действующих нормативных актов.

Пример формы П-4

Как заполнять форму П-4 в 2021 году

Основной информативный блок формы П-4 — таблица. Она состоит из двух частей.

В первой части отражается средняя численность специалистов отчитывающейся компании (всех работающих в штате фирмы, совместителей, трудящихся по гражданско-правовым контрактам) в соотнесении с видами хозяйственной деятельности (по каждому из них также фиксируется код ОКВЭД2).

Во второй части, также в соотнесении с видами деятельности фирмы, отражаются следующие показатели:

человеко-часы (отдельно отработанные штатными специалистами и внешними совместителями) по итогам деятельности компании за 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

величина фонда начисленной зарплаты (для всех специалистов: штатных, совместителей, заключивших гражданско-правовые соглашения);

социальные выплаты (для всех категорий специалистов).

Полезно будет также обратить внимание на некоторые нюансы заполнения рассмотренной формы, которые определены предписаниями Росстата.

Инструкция по заполнению формы П-4: указания Росстата

Работая с формой П-4, нужно иметь в виду, что с 2018 года:

в среднесписочную численность нужно включать тех, кто находится в «детских» отпусках, если они работают неполный день или на дому с сохранением права на пособие;

в средней численности нужно учитывать лиц без гражданства, выполняющих работы и оказывающих услуги по ГПД.

Кроме того, в форме П-4:

не должно быть показателей с минусами, только положительные значения;

показатели граф 5, 6 и 11 за первое полугодие, 9 месяцев и год должны быть больше соответствующих показателей за предыдущий период или равны им (новое контрольное соотношение).

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Что представляет собой форма статистики П-4 (НЗ)

Наряду с формой П-4 представляется также другой, схожий по наименованию вид статотчетности — форма П-4 (НЗ).

Посредством этого отчета Росстат информируют о частичной занятости, а также движении специалистов отчитывающейся фирмы. Данная форма и форма статистики П-4 не являются взаимозаменяемыми. Это разные по назначению и структуре документы.

Форма П-4 (НЗ) должна направляться в Росстат по итогам каждого квартала — до 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предприятиями, имеющими в штате более 15 сотрудников, включая совместителей, а также специалистов, которые работают по гражданско-правовым контрактам.

Итоги

Проводя плановые статнаблюдения, Росстат собирает сведения о штате и зарплате в фирмах-работодателях, действующих в статусе юридических лиц. Для этого используется форма П-4. Сведения по ней представляются в Росстат ежемесячно или ежеквартально (в зависимости от численности). Бланк формы П-4 для 2021 года — новый, утвержден приказом Росстата от 24.07.2020 № 412. В первый раз по этой форме нужно отчитаться за январь 2021 года.