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Можно ли подарить квартиру в Москве внуку-иностранцу?

— Внук — француз, 22 года, проживает во Франции. Могу ли я подарить ему квартиру в Москве? Какие могут быть проблемы? Что он должен оплатить? Какие налоги?

Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

Проблема может быть только одна — необходимо присутствие одаряемого. Но это легко решить с помощью доверенности, которую ваш внук может оформить в консульстве. Присутствие доверенного лица необязательно. В соответствии с НК РФ налоги не платятся. Однако, если ваш внук — иностранный гражданин и в дальнейшем будет продавать квартиру, ему придется заплатить налог — 30%.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

При дарении преимущественное значение в данном вопросе имеет не гражданство или резидентство, а родственные отношения. Поэтому, если ваш внук вам родной, вы имеете полное право подарить ему квартиру. Необходимо, чтобы на руках у внука были документы, подтверждающие ваше с ним родство.

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В этом случае одаряемый не должен платить налог, и даритель налог тоже не платит. Документы о родстве должны быть апостилированы и переведены (если они сделаны не на русском языке), предоставлены по запросу в налоговую инспекцию. Если одаряемый не является родственником, ставка по налогам составляет: для резидентов — 13%, для нерезидентов — 30%.

Отвечает управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин:

В данном случае сделка осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Договор дарения должен быть заключен в письменной форме, переход права собственности необходимо будет зарегистрировать в Росреестре.

Одаряемый — ваш внук. Соответственно, вы являетесь близкими родственниками. И получение дохода в результате дарения недвижимого имущества налогом не облагается.
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Важно! Если впоследствии ваш внук решит продать подаренную квартиру, ему придется заплатить налог в размере 30%.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Дарение квартиры между гражданином России и гражданином Франции действующим законодательством не запрещается. Это относится к любым сделкам с недвижимым имуществом, кроме земельных участков, расположенных в особых зонах.

Проблем нет никаких. Ваш внук должен лично приехать в Россию или прислать доверенность на совершение сделки по договору дарения.

Доверенность может быть удостоверена консулом Российской Федерации во Франции или французским нотариусом с проставлением апостиля. В этом случае в России потребуется перевод доверенности и апостиля на русский язык, а также нотариальное удостоверение подписи переводчика. Доверенность на совершение договора дарения составляется по определенной форме.

Согласно п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, не подлежат обложению налогом на доход физических лиц доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными, имеющими общих отца или мать братьями и сестрами).

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Такой же режим установлен и для близких родственников — граждан России и иностранных государств. Поэтому, если вы подарите квартиру в Москве внуку — гражданину Франции, он в России не будет платить налог на доходы физических лиц (письмо Минфина от 15 мая 2019 г. N 03-04-05/34692). Но ежегодный налог на имущество физических лиц он оплачивать будет.
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