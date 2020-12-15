Можно ли подарить квартиру в Москве внуку-иностранцу?

— Внук — француз, 22 года, проживает во Франции. Могу ли я подарить ему квартиру в Москве? Какие могут быть проблемы? Что он должен оплатить? Какие налоги?

Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

Проблема может быть только одна — необходимо присутствие одаряемого. Но это легко решить с помощью доверенности, которую ваш внук может оформить в консульстве. Присутствие доверенного лица необязательно. В соответствии с НК РФ налоги не платятся. Однако, если ваш внук — иностранный гражданин и в дальнейшем будет продавать квартиру, ему придется заплатить налог — 30%.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

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При дарении преимущественное значение в данном вопросе имеет не гражданство или резидентство, а родственные отношения. Поэтому, если ваш внук вам родной, вы имеете полное право подарить ему квартиру. Необходимо, чтобы на руках у внука были документы, подтверждающие ваше с ним родство.

В этом случае одаряемый не должен платить налог, и даритель налог тоже не платит. Документы о родстве должны быть апостилированы и переведены (если они сделаны не на русском языке), предоставлены по запросу в налоговую инспекцию. Если одаряемый не является родственником, ставка по налогам составляет: для резидентов — 13%, для нерезидентов — 30%.

Отвечает управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин:

В данном случае сделка осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Договор дарения должен быть заключен в письменной форме, переход права собственности необходимо будет зарегистрировать в Росреестре.

Одаряемый — ваш внук. Соответственно, вы являетесь близкими родственниками. И получение дохода в результате дарения недвижимого имущества налогом не облагается.