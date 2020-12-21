Что изменится в налогах в 2021 году

С начала 2021 г. бухгалтеров ожидает немало изменений в законодательстве, каждый режим налогообложения претерпел изменения. Ключевые поправки коснулись и главных налогов — НДС, НДФЛ и налога на прибыль. Рассмотрим подробнее в данной статье, к чему готовиться бухгалтерам в 2021 году.

НДС

Одним из важнейших изменений стала возможность применять льготу по НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК (п. 1 ст. 1 Закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ)). Но освобождение от НДС коснется передачи прав на компьютерные программы и базы данных, которые включены в российский реестр программного обеспечения. Прочие услуги в IT-сфере от НДС не освобождаются.

Помимо этого, законодатели сократили перечень операций, облагаемых НДС по ставке 10%. Согласно п. 6 ст. 3 Закона от 06.04.2015 № 83-ФЗ внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа облагают НДС по ставке 20%.

В системе Tax Free также отмечаются нововведения, а именно переход на электронный документооборот. Согласно Закону от 20.07.2020 № 220-ФЗ чеки для компенсации НДС иностранцам, купившим товары в розничной торговле, можно оформлять в электронном виде. Что касается порядка самого документооборота, то его утвердит ФТС.

Налог на прибыль

В налоге на прибыль появилось важное нововведение. Законодатели закрепили в НК РФ порядок распределения прибыли при обособленных подразделениях и разных ставках налога на прибыль. Данные меры отражены в п. 9 ст. 1 Закона от 13.07.2020 № 195-ФЗ.

Согласно п. 2 ст. 288 НК РФ организации с обособленными подразделениями, которые вправе по ряду операций платить налог на прибыль по пониженной ставке, для расчета региональной части налога на прибыль каждую налоговую базу должны распределять между обособленными подразделениями. В письме Минфина от 14.05.2020 № 03-03-07/39124 говорится о применении аналогичного порядка.

Наряду с НДС IT-компании получили льготы и по налогу на прибыль. Теперь для данной сферы деятельности установили льготные налоговые ставки: 3% — для налога, поступающего в федеральный бюджет, 0% — для налога, поступающего в региональные бюджеты.

Льготные ставки вправе применять те, кто работает в сфере информационных технологий, в том числе сопровождает собственные компьютерные продукты и разработчики изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.

Однако следует обратить внимание, что льготы вправе применять IT-компании, у которых доля доходов от реализации программных продуктов и услуг в IT-сфере (работ и услуг, связанных с проектированием и разработкой электронных изделий) не менее 90% от общего объема доходов и среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период составляет не менее семи человек.

Также п. 6 ст. 259 НК РФ, который позволял не амортизировать электронно-вычислительную технику, отменили (Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ).

НДФЛ

Одной из главных изменений в сфере бухучета стало объединение отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2021 г. Теперь сведения о доходах физлица будут подаваться в отдельном приложении расчета 6-НДФЛ (пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Также законодатели утвердили новые перечни медицинских услуг по медицинской эвакуации, паллиативной помощи и дорогостоящего лечения по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов и услуги, оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи для социального вычета по НДФЛ (Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458).

Изменения по страховым взносам

Льготы IT-компании получили и по страховым взносам (Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ). Бессрочные пониженные тарифы страховых взносов установлены в размере 6 % на ОПС, 1,5 % на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1 % на ОМС. Также важным условием применения пониженных тарифов станет категория работодателя, а именно: те, кто работает в сфере информационных технологий, в том числе сопровождает собственные компьютерные продукты, а также те, кто является разработчиком изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.

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Транспортный налог

Законодатели установили единые сроки уплаты налога и авансовых платежей. За истекший год организации обязаны заплатить налог не позднее 1 марта следующего года. Срок перечисления авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Это закреплено в п. 68 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Земельный налог

Также, как и с транспортным налогом, для земельного установлены новые сроки уплаты — не позднее 1 марта следующего года, а срок перечисления авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом (подп. «б» п. 77 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

УСН

Согласно закону от 31.07.2020 № 266-ФЗ по УСН установлены новые ставки и увеличены лимиты по упрощенке. УСН теперь смогут применять те организации, у кого доходы не превышают 200 млн руб. и средняя численность сотрудников не более 130 человек. Для каждого объекта налогообложения будут применять две ставки, которые будут зависеть от суммы доходов и численности сотрудников.

Также на упрощенке организации смогут применять налоговые каникулы до 2024 года согласно Закону от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Обязательные условия — в регионе принят закон о каникулах, а ИП ведет деятельность в льготной отрасли и зарегистрирован после принятия данного закона.

Патент

Изменения по патенту также, как и с УСН коснулись налоговых каникул. ИП на ПСН вправе применять налоговые каникулы до 2024 года при тех же, условиях, что и ИП на УСН, о которых мы писали выше (Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ).

ЕНВД

Ну и, пожалуй, самая обсуждаемая новость в бухгалтерской среде — с 01.01.2021 перестает действовать ЕНВД, установленный главой 26.3 НК РФ — «Единый налог на вмененный доход» (п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ). Это значит, что новый налоговый режим придется выбирать всем организациям, применяющим в настоящее время ЕНВД независимо от региона, вида деятельности и маркировки.

На смену ЕНВД налогоплательщики могут перейти на следующие системы налогообложения: общая система, УСН, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД).