Почему контроль за финансовыми операциями усилят с 10 января и что про это нужно знать

10 января 2021 года вступят в силу основные положения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ в целях совершенствования обязательного контроля».

В чём суть изменений?

В «антиотмывочном» Законе № 115-ФЗ будет расширен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю. В то же время некоторые операции из-под контроля выведут. Кроме того, будет более чётко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, должна представлять соответствующие сведения в Росфинмониторинг. Заработают и другие поправки.

Теперь под контролем окажутся следующие операции:

операции по зачислению денежных средств на счёт (вклад) или списанию денежных средств со счёта (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей;

операции почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей;

операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесённых в качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. рублей.

Все эти ограничения по суммам в рублях распространяются на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

Как будут следить за снятием со счёта или зачислением на него наличных?

Сейчас Росфинмониторинг контролирует операции по снятию со счёта юрлица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. рублей, только если такие операции не обусловлены характером деятельности компании.

Согласно новым правилам подобные операции с наличностью будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.

Как усилят контроль за сделками с недвижимостью?

Действующие нормы предписывают банкам контролировать сделки с недвижимостью на сумму от 3-х миллионов рублей, в результате которых переходит право собственности. На практике чаще всего это купля-продажа.

С 10 января банкам придётся представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на указанную сумму.

Какие операции выведут из-под контроля?

Больше не будут подлежать контролю следующие операции:

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;

перевод денежных средств за границу на счёт (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счёта (вклада), открытого на анонимного владельца.

Что ещё изменится?

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховщики, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и др.) начнут отчитываться перед Росфинмониторингом по чётко определённым операциям своих клиентов.