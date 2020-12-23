Как поставить на учет объект НВОС

Постановка на учет объектов НВОС — словосочетание, которое, пожалуй, у большинства людей вызовет недоумение, а у бухгалтеров, инженеров и прочих должностных лиц, в чей круг обязанностей эта процедура входит, множество вопросов: зачем, как, на основании чего, в какие сроки. Рассказываем в нашей статье.

Как поставить объект НВОС на госучет

Вне зависимости от организационно-правовой формы абсолютно все организации обязаны поставить объекты НВОС на государственный учет, то есть внести их в реестр таких объектов в соответствии с законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Речь идет именно о тех объектах, на которых ведется хозяйственная либо любая другая деятельность.

Государственный реестр внутри имеет два уровня:

К федеральному реестру относятся объекты, находящиеся в ведении Федерального государственного экологического надзора. Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» от 28.08.2015 № 903 говорит само за себя. Поэтому определение уровня реестра необходимо производить, основываясь на содержимом именно этого постановления. Объекты, не вошедшие в этот перечень, учитываются в региональном реестре.

При включении в реестр объекту выдается свидетельство, в котором указываются соответствующая категория и код объекта, то есть не повторяющийся во времени уникальный номер, который необходимо сохранять до ликвидации данного объекта. Также в свидетельстве приводятся ИНН, ОГРН, ОКПО, наименование, адрес местонахождения, тип и дата ввода в эксплуатацию объекта.

Категории объектов НВОС

К категории I относятся объекты, производящие выбросы веществ, наиболее опасных как для людей, так и для природы (вещества первого и второго классов опасности). Как правило, это объекты, на которых ведется добыча и переработка полезных ископаемых, химическое и металлургическое производство.

Объекты, занимающиеся теми же видами деятельности, что и объекты категории I, но производящие меньшее количество выбросов, относятся к категории II. Например, это объекты предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, а также объекты, относящиеся к транспортной инфраструктуре (аэропорты, железнодорожные вокзалы, крупные морские и речные порты).

Если объект загрязнения имеет стационарный источник, производит свыше 10 тонн выбросов в год, при этом в их составе отсутствуют вещества первого и второго классов опасности, то такой объект относится к категории III. Если предприятие использует воду для промышленных нужд, то ему тоже присваивается категория III. Объекты первых трех категорий обязаны вести на предприятии программу производственного экологического контроля (ПЭК), то есть строгий учет всех сбросов и выбросов, и представлять отчетность.

Если объект использует воду только для бытовых потребностей и сбрасывает ее в городскую канализацию, а объем выбросов не превышает 10 тонн ежегодно, то такой объект относится к категории IV. В основном это офисные помещения, школы, больницы, детские сады.

Объект не нужно ставить на учет только при условии, что он не подпадает ни под один из критериев, перечисленных в постановлении Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» от 28.09.2015 № 1029.

Категория объекта НВОС может быть изменена в случае обновления данных об объекте:

замена юридического лица или ИП;

изменение наименования, адреса юридического лица;

изменение адреса, личных данных ИП;

изменение места нахождения объекта;

изменение характеристик технологических процессов;

изменение характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления.

После изменения (обновления) данных об объекте выдается свидетельство об актуализации учетных сведений.

Как заполнить заявление о постановке на учет объекта НВОС

Основанием для включения в реестр и постановки на учет является заявка. Ее необходимо подготовить на каждый объект НВОС, находящийся в эксплуатации юридического лица или индивидуального предпринимателя, вне зависимости от того, арендатор это или собственник.

Форма заявки состоит из вводной части и четырех разделов:

Сведения об объекте. Сведения о воздействии объекта на окружающую среду. Сведения о разрешительных документах (прохождении необходимых процедур) в области охраны окружающей среды. Сведения о принимаемых на объекте мерах по обеспечению охраны окружающей среды.

Во вводной части заявки указывается информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Для заполнения этой части потребуются выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, ИНН, уведомление о присвоении кодов статистики.

Для заполнения первого раздела, то есть сведений о самом объекте, понадобится также уведомление о присвоении кодов статистики, так как заявка подразумевает указание кодов ОКТМО, ОКАТО и ОКВЭД. Также здесь необходимо указывать географические координаты угловых точек объекта. Их можно посмотреть на сайте rosreestrmap.ru по кадастровому номеру земельного участка, на «Яндекс.Картах», в Google или по GPS-навигатору.

Поле «Дата ввода объекта в эксплуатацию» стоит заполнять согласно акту ввода в эксплуатацию. Однако это подходит только в отношении отдельно стоящих зданий или сооружений. Если же объект НВОС — это производственная территория, на которой размещено несколько зданий или сооружений, то в таком случае, по мнению некоторых экспертов, следует указывать дату получения прав пользования этим земельным участком. Ее можно найти в договоре аренды земельного участка или в регистрации прав на пользование объектом недвижимости.

В поле «Тип объекта (точечный, линейный, площадной)» указывается тип объекта НВОС. Точечный тип — это отдельно стоящие здания или сооружения, площадной — земельный участок, а линейный — объекты, прочно связанные с землей, а их перемещение невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Согласно п. 10.1 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к линейному типу объектов относятся ЛЭП, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, автомобильные дороги, железнодорожные пути, трубопровод.

Наименование и объем производимой продукции, реализуемого товара, оказываемой услуги следует заполнить с указанием кода ОКПД2. Этот код можно найти в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Поле «Применение оборотного водоснабжения» заполняется с указанием типа (локальная, централизованная или смешанная). Сведения о типах оборотного водоснабжения содержатся в МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий».

Декларируемая категория объекта (категории I, II, III и IV) указывается в соответствии с критериями из постановления Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029.

Уровень государственного экологического надзора указывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903.

Во втором разделе отражается информация о стационарных источниках, объемах и массах производимых выбросов отдельно по каждому такому источнику, расположенному на объекте. Источником информации в этом случае будет служить проект предельно допустимых выбросов.

В этом же разделе указывается информация и о выпусках и сбросах сточных вод, их объемах. Ее можно взять из решения о предоставлении права использования водоема. Сведения же о размещении отходов помимо наименования и массы должны содержать координаты места размещения.

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Название третьего раздела заявки говорит само за себя и заполняться должно точно так же. Все документы, разрешающие оказывать воздействие на окружающую среду, указываются с номерами, датами и наименованием органа, выдавшего его.

В четвертом разделе указывается информация о проводимых мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду:

описание проводимого мероприятия;

технические характеристики;

используемые технологические средства, технологии;

согласования с региональными контролирующими органами;

информацию о достигнутой эффективности;

проводимый мониторинг.

Процедура подачи заявки осуществляется через интернет в личном кабинете природопользователя lk.fsrpn.ru либо с использованием ПО «Модуль природопользователя», который доступен по адресу: rpn.gov.ru/otchetnost. После подачи заявки и регистрации объекта он будет включен в реестр. В реестре отображаются именно те сведения об объекте, которые указаны заявке.

Ответственность за достоверность сведений лежит на природопользователе, а намеренное искажение информации об экологической ситуации на объекте карается штрафом для юридических лиц до 80 тыс. руб., для должностных лиц — до 6 тыс. руб., для физических лиц — до 1 тыс. руб.

В какой срок следует подать заявление о постановке на учет и какие санкции предусмотрены за нарушение сроков

Организация, использующая объект выбросов, обязана:

подать заявку о постановке на учет объектов НВОС в течение 6 месяцев с момента начала эксплуатации этих объектов;

актуализировать сведения о замене юридического лица или ИП, об изменении наименования, адреса юридического лица, изменении адреса, паспортных данных ИП — не позднее 30 дней со дня регистрации изменений.

Организация, нарушившая сроки по эти двум пунктам либо ведущая деятельность на не состоящем на учете объекте, может быть оштрафована в размере до 100 тыс. руб., а ее должностное лицо — до 20 тыс. руб.

На постановку и снятие с учета, а также на выдачу свидетельства об актуализации у уполномоченного органа имеется 10 дней со дня подачи заявки.

Выводы

Одним из ключевых моментов постановки на учет объекта НВОС является четкое понимание того, к какой категории относится объект, т. к. это необходимо отразить в заявке. Здесь критериями являются выбросы веществ первого и второго классов опасности и их объемы, использование воды для производственных или бытовых нужд, а также объемы выбросов с объектов, имеющих стационарный источник. Не менее важны полнота и достоверность остальных сведений, указанных в заявке.

Стоит уделить должное внимание всем пунктам заявки, в том числе и географическим координатам объекта. Возможно, даже придется обратиться к достаточно узконаправленным отраслевым нормативно-правовым актам для корректного указания сведений или с GPS-навигатором в руках пройтись по границам участка. Также при заполнении заявки необходимо иметь под рукой коды статистики, выписку из ЕГРЮИ или ЕРГИП, правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором располагается объект НВОС, проект предельно допустимых выбросов, инвентаризационную карточку объекта размещения отходов, техническую документацию.

Если вам показалось, что заполнение и подача заявки — сложный и трудоемкий процесс, то вы не ошиблись. Но если подойти к этому процессу поэтапно, заранее подготовить и структурировать всю необходимую для отображения в заявке информацию, то вам удастся избежать ошибок и поставить на государственный учет объект НВОС в регламентированные сроки.