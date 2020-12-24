Восемь финансовых привычек, которые стоит взять с собой в 2021 год

Поговорим о тех привычках, которые могут быть полезны обычному человеку — не инвестору и не экономисту.

Не финансировать кредитами потребление

По сути, финансово оправданными могут быть ипотека и автокредиты. Иногда по программам с производителем ставка может быть как по банковскому вкладу, а машины же еще растут в цене, то есть через год-два стоимость будет выше, если копить.

А кредиты на телефоны и ремонты убивают бюджет. Считаете, что нет денег? А та же сумма, только с % банку, получается, что есть?

Не допускать просрочек по платежам с пени и штрафами и не платить побольше заранее

Если управляющая компания ЖКХ или банк начисляет пени за просрочку платежа — значит, стоит платить вовремя. А вот закидывать побольше денег с запасом на счет телефона или энергетического провайдера смысла нет. Проценты там не начисляются, а еще вы не сможете распоряжаться этими деньгами в крайнем случае. Вывода либо нет, либо он есть с высокой комиссией.

Просматривать тарифы и условия постоянно нужных услуг и сервисов

Сотовая связь, интернет, фитнес-клубы... Тарифы постоянно меняются, а еще на рынке появляются новые игроки. Рекомендую раз в три месяца сравнивать стоимость услуг и тарифы. Возможно, сейчас есть что-то более выгодное.

Откладывать деньги

Если у вас нет накоплений, то в 2021 году самое время начать откладывать хотя бы по чуть-чуть. Весна-лето 2020 года показали, как важно иметь финансовую «подушку безопасности». Многие люди тогда столкнулись с падением дохода или вообще временным его отсутствием. Даже если тогда пронесло — увы, никто ни от чего не застрахован в этом мире.

Узнавайте, положены ли вам налоговые вычеты

Их можно получить, если работаете официально и платите НДФЛ. Вычеты можно получить не только при продаже квартиры. Есть вычеты за образование и лечение по 13%, например. Сюда входят походы к платному стоматологу и оплата курсов в том числе.

Если вы относитесь к какой-то льготной категории, то про положенные субсидии и бонусы, думаю, и так знаете. Поэтому не буду выделять в отдельный пункт.

Избавляйтесь от ненужных вещей с выгодой

Освойте сервисы Авито и Юла и местные группы Вконтакте. Вы удивитесь, но продажа ненужных вещей способна создать вам небольшой, но постоянный доход.

Старая техника, которая когда-то «вдруг пригодится», одежда, которая мала или так и не носилась особо... Да много чего можно и нужно продавать.

Главное, никому ничего не высылайте при удаленной продаже, не проверив, что оплата пришла.

📌 Реклама

Ищите новые пути экономии, когда это необходимо

Чтобы сэкономить деньги, почти всегда нужно потратить какое-то дополнительное время. Если вы для себя решили, что готовы сделать это, начинайте искать экономию во всех повседневных тратах.

Используйте приложения со скидками и акциями типа «Едадил», при любой оплате товара или услуги в интернете ищите промо-код. На товары высокой и средней ценовой категории сравнивайте цены в нескольких местах, причем с учетом применения промо-кодов и бонусов. Пользуйтесь картами с кэшбэком, это тоже дает немного денег ежемесячно.