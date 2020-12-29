Как вернуть уплаченные за путевку деньги, если поездка не состоялась из-за коронавируса?

Для начала отделим мух от котлет — поясним, что в статье речь пойдет о готовых турах, купленных у туроператоров и турагентов. Если вы сами приобретали авиабилеты или бронировали номер в гостинице и теперь хотите вернуть деньги, имейте в виду, что это другие ситуации.

Что касается возврата денег за путевки, в которые уже включены перелет, проживание в отеле и другие услуги, то вопрос этот урегулирован двумя законами — «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей». Второй закон является общим и в данном случае дополняет первый.

Итак, путешествие не состоялось. Тут возможны две ситуации: 1) въезд в страну был закрыт; 2) въезд не был закрыт, но вы не полетели, потому что не смогли по не зависящим от вас обстоятельствам, например заболели, или просто не хотели рисковать.

Ситуация первая: въезд в страну закрыли

В таком случае деньги возвращаются на основании ст. 14 Закона «Об основах туристской деятельности». В ней указано следующее:

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами. При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящей статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Если добровольно деньги вам не возвращают, нужно обращаться в суд, — причем как можно быстрее, чтобы туроператор не успел обанкротиться.

Ситуация вторая: въезд в страну не закрыли, но вы все равно отказались от тура

В таком случае деньги возвращаются на основании ст. 10 Закона «Об основах туристской деятельности». В ней указано следующее:

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: ухудшение условий путешествия, указанных в договоре;

изменение сроков совершения путешествия;

непредвиденный рост транспортных тарифов;

невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и др.).

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Но в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса РФ). Правда, расходы эти туроператор еще должен доказать.