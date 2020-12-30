Заповеди экономии при покупке подарков на Новый Год

Вообще, конечно, я стараюсь экономить и при покупке подарков к другим праздникам. Но новогодний шоппинг — это такая наиболее масштабная история с приобретением презентов.

Я не покупаю сама и не призываю никого покупать все максимально дешевое, невзирая на качество и пожелания. Но любые расходы можно оптимизировать.

Что же за заповеди экономии на новогодних подарках?

1) В 99% случаев онлайн купить дешевле. Тут еще главный плюс в том, что можно сравнить цены на один и тот же товар и сделать это быстро. А не обходить на своих двоих кучу торговых точек.

2) Начинаю выбор подарка обычно на Яндекс.Маркет, выбирая, что именно хочу взять или изучая цены на один и тот же товар в разных магазинах.

3) Далее я смотрю стоимость нужного товара в крупных интернет-магазинах. Яндекс.Маркет, Беру, Ozon, Goods.ru. Если это техника, то добавляются всякие «М.Видео» и «Эльдорадо», если косметика — то «Летуаль», «Золотое яблоко», «Рив гош» и так далее. Набор магазинов отличается от типа нужного товара.

4) В крупных магазинах цена может быть выше, чем в маленьком магазине. Но, если разница небольшая, то в итоге может оказаться дешевле. Как так? У крупных магазинов есть промо-коды на скидку, скидки для держателей карты, различные накопленные баллы. Иногда приветственные баллы начисляются, как только зарегистрируетесь или заведете карточку.

5) Если вы покупаете что-то и при заказе или оплате на сайте видите графу для промокода, знайте: в большинстве случаев этот промокод есть в открытом доступе. Наберите в Яндексе или Google, например, «La roche posay промо-код» — подставьте туда название своего магазина.

6) Если скидочную карту нельзя сразу завести и использовать, то можно воспользоваться чужими картами незнакомых людей. Они не пострадают. Можно найти номера и даже сделать электронную копию карты в приложении в телефоне.

7) Если оплачиваете покупку онлайн, пользуйтесь кэшбэк-сайтами. Если заходите на сайт магазина через кэшбэк-сервис, потом вам начисляются баллы в % от покупки. То есть это в дополнение к кэшбэку по банковской карте. Потом эти баллы можно рублями вывести на телефон, карточку или электронный кошелек. Много есть таких кэшбэк-сайтов: Letyshops, Kopikot, Cash4brands и так далее.

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Всем удачных покупок и экономии!