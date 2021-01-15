Бухгалтерский учет материальной помощи сотруднику: важные детали

Материальная помощь выдается работнику деньгами или в натуре, в связи с тяжелым положением, вызванным стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями, болезнью, смертью близкого родственника или члена семьи, рождением ребенка, вступлением в брак, уходом в ежегодный отпуск или иными обстоятельствами. Бухгалтерский учет материальной помощи сотруднику зависит от вида помощи и способа ее оказания.

Вид материальной помощи

Чтобы разобраться с учетом, требуется понять, является ли объект учета именно материальной помощью. Например, не всегда понятна природа дополнительной выплаты к отпуску.

Если данная выплата предусмотрена трудовым договором и зависит от трудовой функции работника, то это не материальная помощь, это элемент оплаты труда. В учете это отражается аналогично начислению оплаты труда:

Дебет счетов «Основное производство», «Общехозяйственные расходы», «Расходы на продажу» и др;

Кредит счета «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Не забудьте отразить удержание НДФЛ с выплаты и начислить страховые взносы:

Дебет Кредит Содержание операции 20,26,44 и др. 70 Начислена допвыплата к отпуску 70 68 Удержан НДФЛ 70 50, 51 Выплачена доплата к отпуску 20, 26, 44 и др. 69 Начислены страховые взносы

Если же материальная помощь не связана с выполнением трудовых обязанностей работника и выплачивается всем без исключения отпускникам, то это уже не часть оплаты труда.

Далее мы рассмотрим учет материальной помощи.

Бухучет материальной помощи

На основании п. 11 — п. 13 ПБУ 10/99, а также Приказа Минфина от 31.10.2000 № 94н, материальная помощь учитывается в составе прочих расходов.

Для этого используется счет 91 «Прочие доходы и расходы» и счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (иногда счет 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»):

Дебет Кредит Содержание операции 91 73 (76) Начислена материальная помощь 73 (76) 68 Удержан НДФЛ 73 (76) 50, 51 Выплачена материальная помощь 91 69 Начислены страховые взносы

Обращаем ваше внимание, что страховые взносы по материальной помощи также должны быть начислены на прочие расходы.

Учет материальной помощи, выданной в натуре, отличается от денежной материальной помощи. Если матпомощь выделяется пострадавшему работнику материалами (например, строительными материалами для ремонта или строительства жилья) или готовой продукцией, товарами, то по кредиту мы должны отразить счета учета этого имущества.

Дебет Кредит Содержание операции 91 73 (76) Начислена материальная помощь 70 68 Удержан НДФЛ из денежных выплат 73 (76) 10, 41, 43 Выдача материальной помощи в натуральной форме 91 69 Начислены страховые взносы

Материальная помощь не учитывается в составе расходов при налогообложении прибыли, а также при использовании упрощенной системы налогообложения.

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Итоги

Учет материальной помощи зависит от ее вида и формы.

Выплаты к отпуску, которые зависят от трудовой дисциплины и выполнения трудовых обязанностей работника, учитываются в составе расходов на оплату труда.

Иные выплаты, не связанные с трудовыми обязанностями, отражаются на счетах расчетов с персоналом или прочими контрагентами.