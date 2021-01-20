Можно ли продать ипотечную квартиру покупателю, который берёт ипотеку в другом банке?

— Можно ли продать квартиру, которая находится в ипотеке, покупателю, который так же хочет взять ипотеку, но в другом банке?

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Да, это возможно. Существует ряд банков, которые готовы рассматривать заложенный объект как продукт кредитования. Такой механизм является новым трендом и фактически станет нашим будущим. С учетом того, что сегодня 90% сделок на рынке новостроек и 70% на вторичном рынке проходят с ипотекой, в скором времени весь оборот сделок с недвижимостью будет осуществляться с ипотечными квартирами. Пока еще это не очень распространенная практика, поэтому на сегодняшний день данную услугу предлагает лишь небольшой процент банков.

В качестве альтернативы могу предложить следующее — если банк, в котором покупатель взял ипотеку, не рассматривает заложенный объект для кредитования, можно перекредитоваться в том же банке, где заложен объект. Некоторые банки рассматривают формат, когда к ним приходит ипотечные покупатели на их же заложенную квартиру.

Отвечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева:

Конечно, можно. Но называть это «продажей» будет некорректно. Это будет договор уступки требования (цессии). В этом случае новый покупатель переоформляет на себя обязательства по ипотеке, в результате чего происходит смена ипотечного заемщика и переход права собственности. По общему правилу, банки не имеют ничего против таких действий, но могут взимать комиссию (от 1 до 10% от цены квартиры) за передачу права требования в целом и квартиры в частности.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Теоретически провести такую сделку можно. Однако на практике это весьма затруднительно, даже можно сказать нереально. Дело в том, что банк, в котором берет жилищный кредит покупатель, должен установить обременение на квартиру, которую собираются приобрести в ипотеку, в силу закона. А на этой квартире уже стоить такое обременение.

Согласно условиям ипотечного договора продавца квартиры с его банком, повторный залог не допустим или допустим только с согласия этого банка. В реальности же банки между собой не договариваются, поскольку это достаточно сложная процедура. А снятие обременения происходит только после полного погашения задолженности по ипотеке.

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