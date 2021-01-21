Волна внесудебных «пандемийных банкротств» накроет Россию через год-полтора – эксперт

Об этом заявил СМИ эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев. По его словам, сейчас к процедуре внесудебного банкротства прибегают еще не «пандемийные банкроты», а те, кто потерпел крах в 2018 и 2019 гг. По его мнению, если не произойдет каких-то важных законодательных изменений Россию ожидает лавинообразный рост внесудебных банкротств, к которому надо быть готовым.

«За это время они лишились дохода, ушли в просрочку, получили иск от кредитора и оконченное исполнительное производство. Пандемийные внесудебные банкротства мы увидим через год-полтора», — заявил СМИ Алексеев.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с сентября по декабрь прошлого года россияне подали через МФЦ более 6,4 тыс. заявлений о внесудебном банкротстве. Лидером по числу заявлений оказался Санкт-Петербург, где их оказалось на треть больше, чем в Москве. В пятерке лидеров по числу заявителей оказались Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области.

Алексеев считает, что на расстановку в этом рейтинге повлиял уровень местных трат и доходов, поскольку внесудебное банкротство охватывает долги до 500 тыс. руб. Инструмент развивается, происходит его настройка, в нем разбираются граждане и специалисты МФЦ, процент одобрения растет. И даже судебные приставы стараются быстрее оканчивать исполнительное производство в отношении тех должников, у которых совсем ничего нет и процедура жизненно необходима.

«Если не произойдет каких-то глобальных изменений, то количество заявлений и одобрений уже через год покажет кратный рост и обгонит по показателям банкротство судебное. Особенно это будет заметно, если будут приняты поправки в закон с учетом правоприменения, которые скорректируют влияние исполнительного производства на процедуру, ее возможности откроют для пенсионеров и других социально незащищенных групп граждан. Как только это случится, увеличение количества заявлений покажет мгновенный и лавинообразный рост, поскольку этот инструмент в большей степени необходим как раз им», — отметил Алексеев.

По его наблюдениям, количество одобрений заявок на внесудебное банкротство выше там, где специалисты консультируют граждан по всем требованиям, которым должен соответствовать потенциальный банкрот и способам этих критериев достичь. Такая тщательная работа характерна для Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Ростовской и Саратовской областей.

«Чем беднее регион, тем больше нуждается население во внесудебной процедуре. Если смотреть на нуждаемость в процедуре с демографических параметров, то, как мы уже неоднократно говорили, больше всего упрощенное банкротство необходимо пенсионерам, но для них оно пока, увы, закрыто. Поэтому основными потребителями процедуры являются безработные. То есть люди, которые в силу разных причин лишились регулярного дохода и не имеют никакой возможности обслуживать долговые обязательства. В эту же категорию можно включить „декретниц“ и людей предпенсионного возраста, которые теряют работу, но пока не получают пенсии», — рассказал Алексеев.

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Эксперт также дает несколько практических советов и призывает для проведения внесудебного банкротства не прибегать к каким-либо дополнительным услугам: