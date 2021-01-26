Почему с 2021 надо быть осторожнее со словами: что теперь светит за клевету и оскорбления

В декабре ушедшего года был принят нашумевший закон об ответственности за клевету в интернете. Документ содержит в себе поправки в Уголовный кодекс РФ, которые существенно меняют законодательство об ответственности за распространение лживой информации.

Итак, почему с 2021 надо быть осторожнее со словами?

За клевету — в тюрьму!

Автором законопроекта является небезызвестный депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, который за последний месяц 2020 года успел внести на рассмотрение множество крайне спорных законопроектов. Среди них идеи ужесточить требования к проведению митингов, запретить публиковать сведения о частной жизни и имуществе чиновников, силовиков и судей, увеличить штрафы за неповиновение полицейским.

В одном из интервью Вяткин высказался по поводу всех неоднозначных законопроектов, включая обсуждаемый сегодня. По мнению единоросса, «слово может не только ранить, но и убить человека. А любое наказание имеет не только карательную функцию, но и превентивную. Тяжесть возможного наказания может остановить потенциальных нарушителей от совершения тех или иных действий».

В целом, с ним нельзя не согласиться. То количество лжи и грязи, которое можно встретить сегодня на просторах интернета, действительно может нанести серьезный ущерб психике человека, репутации компании и т.д. И случаев, когда, например, о звездах и политиках писали не соответствующие действительности вещи, приписывали им серьезные заболевания, масса.

«У нас вся клевета переместилась в интернет», — подтвердил Вяткин.

С этим трудно поспорить, согласны?

Другой вопрос в данном случае заключается вот в чем. Соразмерное и справедливое ли наказание предусмотрено за совершение клеветы в интернете?

Вопросы ответственности

Законопроект предлагает серьезно ужесточить наказание за клевету. Человеку, распространяющему клеветническую информацию публично в интернете, могут грозить:

принудительные работы на срок до 2 лет;

обязательные работы на срок до 240 часов;

арест на срок до 2 месяцев;

лишение свободы на срок до 2 лет.

Однако и это еще не все. Лицу, совершившему такое преступление, может грозить также штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года.

Возникает вопрос: справедливо ли отправлять людей в тюрьму за слова, пусть и не соответствующие действительности?

Думаю, да. Хоть это и ненасильственное преступление, но все же многих людей возможность попасть в тюрьму на длительный срок должна останавливать от желания оклеветать кого-то.

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Так что выход здесь есть только один: быть поосторожнее с комментариями в интернет-пространстве, в частности, в социальных сетях.

Что думаете по этому поводу? Не боитесь открыто выражать свое мнение в интернете?