Средний бизнес не может успешно существовать в рамках одного юридического лица. Всегда требуется группа субъектов, иначе решить отдельные вопросы имущественной, управленческой и иной безопасности, а также владельческого контроля — невозможно. Но построение правильной (читай: законной, комплексной и результативной) структуры — занятие трудоемкое и требует порой специальных знаний, а самое главное, опыта.

Чтобы носить гордое имя «группа компаний», совокупность нескольких юридических субъектов должна позволить:

сохранить привычную и пригодную для систему принятия управленческих решений;

не разрушить работающие связи между людьми в организации;

сохранить при этом систему мотивации и выплаты вознаграждений;

обеспечить интересы собственника (контроль, наследование, официальные доходы);

решить вопросы имущественной безопасности;

получить доступ к механизмам регулирования отношений между сособственниками и т.п.

Первый шаг на этом пути — выбор организационно-правовых форм, оценка их плюсов и минусов.

Наиболее популярными формами ведения среднего бизнеса являются: индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью (ООО), в меньшей степени акционерные общества (АО). Выбор небольшой. Мы его расширим профессиональными инструментами с экспертами TaxCoach.

Индивидуальный предприниматель

Эта форма организации бизнеса (назовем именно так) остается очень популярной, поскольку позволяет:

снизить ставку налога на прибыль по общей системе налогообложения с 20 % (ставка налога на прибыль для организаций) до 15 (13) % (НДФЛ) при сохранении НДС;

не вести бухгалтерский учет;

применять патентную систему налогообложения;

воспользоваться налоговыми каникулами;

фактически вести кассовый учет (фактически полученных доходов и фактически произведенных расходов);

максимально свободно в сравнении с юридическими лицами использовать полученные денежные средства.

Привлекательно? Несомненно. Но за это ИП платит ответственностью всем принадлежащим ему имуществом по своим обязательствам. При этом не имеет значение, как оформлено право собственности: на ИП или на него, но как на физлицо (т.е. личным имуществом тоже). Хотя на сегодняшний день и владелец компании в случае банкротства по ее долгам тоже может ответить всем своим имуществом.

Одновременно у ИП есть существенные послабления в иных видах ответственности. Например, уклонение от уплаты налогов физическими лицами (ст.198 УК РФ) в сравнении с юридическими (ст.199 УК РФ) относится к преступлениям небольшой тяжести, что сказывается как на строгости наказания, так и на давности привлечения к ответственности. Хотя Следственный комитет РФ уже выступил с инициативой уровнять здесь ИП и юр.лиц.

Нередки случаи, когда, начав бизнес как индивидуальный предприниматель, собственник бизнеса концентрирует на себе и активную операционную деятельность, и функцию владельца активов. А это уже свидетельствует о крайне низком уровне имущественной безопасности бизнеса, поскольку предъявление любых претензий может поставить под угрозу существование бизнеса и имущественного комплекса. Кроме того, это препятствует принятию полноценных партнеров в бизнес — с юридически зафиксированными объемом прав и обязанностей, долями в бизнесе, порядком распределения прибыли.

В нашей практике был случай, когда посредством перекрестного распределения активов и хозяйственных функций между четырьмя партнерами, имевшими статус ИП, было достигнуто равновесие в бизнесе, своего рода система сдержек и противовесов.

Такая сложившаяся на этапе зарождения модель бизнеса спустя 15 лет его существования стала давать сбои: партнеры захотели определить свою долю в совместно накопленном имуществе, в получении доходов от каждого из направлений операционной деятельности (без планов на прекращение совместного бизнеса).

Таким образом, участие в бизнесе собственника в статусе индивидуального предпринимателя может быть оправдано в случае владения недвижимым или иным ценным имуществом с последующим его использованием операционными субъектами. Это дает контроль над имущественным комплексом (то есть реализуется одна из трех степеней владельческого контроля...но лишь одна!). А также обеспечивает источник официальных доходов собственника.

В случае с интеллектуальной собственностью ИП бывает и вовсе незаменим в связи с особенностями процедуры регистрации в Роспатенте или, например, доменных имен в Руцентре. У ИП без его ведома подобные активы отнять не получится, а у ООО иногда можно.

Но, ИП = собственник имущество — это максимально открытое участие в бизнесе. Кроме того, при низкой степени конфиденциальности не забывайте, что любой ИП — смертен. И как справедливо отмечено у Булгакова — «внезапно смертен». Это имеет значение даже больше, если речь идет об ИП — сторонних лицах, особенно друзьях и не очень близких родственниках.

Кроме того, действующее законодательство на 6 месяцев после смерти ИП — бессильно. Никакой возможности обеспечить плавную передачу предпринимательской деятельности иному лицу нет. Трудовые договора прекращаются, банковские счета блокируются и т.д.

Не забывайте о разводах и разделах имущества. Ну и в дополнение, ИП имеет крайне низкую репутацию в некоторых отраслях. Не может заниматься отдельными видами деятельности (продажа алкоголя, например).

Но все же ведение предпринимательской деятельности в статусе ИП выгодно по большинству параметров. Особенно, если его хозяйственные риски минимизированы за счет структурного подхода ко всей модели бизнеса.

Общество с ограниченной...безответственностью?

Очевидно, что ООО пользуется наибольшей популярностью в бизнес-среде. И заслуженно. Ведь для его регистрации достаточно минимального уставного капитала в 10.000 рублей и 3 рабочих дня.

Между тем, ООО — не такая уж простая игрушка как кажется на первый взгляд.

Предполагается, что учредители ООО (правильно их называть — участники) принимают участие не просто капиталом, но и лично, деятельно так сказать. От этого посыла и было выстроено законодателем все регулирование (местами устаревшее на текущий момент).

Итак, чем еще может быть интересно ООО в целях структурирования бизнеса?

Участники общества как между собой, так и с третьими лицами вправе заключать договор об осуществлении прав участников (=корпоративный договор), по условиям которого они могут установить порядок принятия тех или иных решений на общих собраниях, закрепить особые условия отчуждения долей и т.п. По общему правилу, содержание договора третьим лицам не раскрывается. За исключением ситуации, когда по его условиям объем прав участника не соответствует размеру его доли, а также когда установлены ограничения по распоряжению долями в уставном капитале. В этих случаях необходимо сделать соответствующие пометки в ЕГРЮЛ;

возможно устанавливать дополнительные права и обязанности для одного или несколько участников — это так же эффективная вещь для регулирования нестандартных договоренностей между сособственниками. Однако в этом случае сведения о дополнительных правах и обязанностях обязательно отражаются в Уставе;

возможно создание Совета директоров и, в отличие от акционерных обществ, самостоятельно отрегулировать его компетенцию (исключительно внутренними документами) таким образом, чтобы использовать как инструмент «прикрытого владения» или «владельческого контроля»;

да и вообще в ООО компетенции органов управления регулируются относительно гибко, что в конечном счете дает возможность в уставе компании отразить реальную управленческую структуру бизнеса, зафиксировать зоны ответственности управленцев, создать, если требуется, систему сдержек и противовесов;

в отношении обществ Налоговый кодекс предусматривает дополнительные льготы при корпоративном финансировании (безналоговые вклады в имущество, например);

в отношении ООО можно затеять процедуру реорганизации «на третье (иногда кажется совершенно постороннее) лицо» — и это среди прочего можно использовать как в процедуре трансформации бизнеса, так и в целях безналоговой консолидации активов;

теперь есть возможность гибкого регулирования процедуры выхода из общества. Такое право возможно не для всех и/или при наступлении заранее согласованных событий, обстоятельств.

А теперь о минусах.

Минусы, как и плюсы ООО обусловлены спецификой участия — предполагается, что участвуют учредители не только (и может быть даже не столько) капиталом, сколько лично.

В ООО, как следствие, очень сложно принудительно исключить участника (за нехорошее поведение, например. за то, что он параллельно еще одно ООО открыл и занимается тем же самым, создавая конкуренцию). Кроме того, некоторые решения в силу закона принимаются единогласно (к таким относятся и решения о реорганизации). Да и вообще излишняя прямолинейность законодателя иногда создает головную боль, особенно, если по сложившейся в России практике используется устав, бездумно скопированный из Интернета или правовых справочных систем...

Акционерные общества

Акционерные общества предполагают обезличенное участие, а потому и не предоставляют, например, возможности выйти из общества, забрав часть его имущества. Какие-либо активы компании можно получить только при ее ликвидации.

Учитывая существующий порядок отчуждения акций, акционерное общество может пригодиться для реализации «прикрытого владения», поскольку актуальный реестр акционеров ведет специализированный реестродержатель. Он же и отражает переход права на акции. Иными словами, АО — привлекательнее в сравнении с ООО, если владелец бизнеса ни при каких обстоятельствах не хочет или не может открыто светиться в юридических собственниках. Поскольку сведения в ЕГРЮЛ имеются только в отношении акционеров, учредивших АО, последующая смена акционеров в реестре не видна.

Из плюсов также возможность гибкого регулирования отношений акционеров посредством акционерного соглашений (= корпоративный договор), возможность внесения вкладов в имущество.

Из минусов:

жесткое императивное регулирование ряда вопросов. Миноритарии порой защищены больше мажоритариев;

наличие пристального контроля со стороны Центрального банка РФ. Избыточно формальный подход к контролю со стороны чиновников приводит к наложению очень крупных штрафов (до 1 млн рублей) за незначительные нарушения процедуры (непредоставление информации одному из акционеров, нарушение порядка раскрытия публичной информации), включая подачу «нулевой» акционерной отчетности. Особенно вопиюще это смотрится, когда в составе АО всего один акционер;

прикрытое владение корреспондирует риску отсутствия информации у наследников об акциях.

Производственный кооператив

Производственный кооператив (ПК) — это объединение лиц (не менее 5) для трудового и иного участия. Количество не участвующих трудом лиц не может составлять более 25% от общего количества членов кооператива. При этом членами кооператива могут быть и юридические лица, а учитывая, что последние не могут нести «трудовые повинности», то и на участие юридических лиц распространяется ограничение в 25%.

В кооперативе могут быть и наемные работники (не члены), но их не может быть более 30% от общего количества членов. На эту роль отлично подходит низкооплачиваемый и быстро меняющийся персонал.

Поскольку ПК — это коммерческая организация и, как следствие, нацелена на зарабатывание прибыли, то встает вопрос как ее распределять, имея ввиду, что кто-то из членов участвует своим трудом, а кто-то, возможно, внес только денежный пай.

Поэтому предусмотрены две формы получения пайщиками дохода:

оплата труда как таковая, с которой уплачиваются 13% НДФЛ и взносы во внебюджетные фонды; распределение прибыли в соответствии: с размером пая (не более 50% от всей прибыли); в соответствии с трудовым участием. Эта доля облагается страховыми взносам, поскольку идет увязка с трудовой функцией. Что бы не говорили другие консультанты, суды и налоговые органы считают именно так; в соответствии с иным участием. Но тут встает вопрос, что под этим иным участием в каждом конкретном бизнесе можно понимать.

Также из плюсов — возможность создания неделимого фонда, на имущество которого не облагается взыскание по личным долгам пайщиков. А также возможность гибкой регламентации условий включения/исключения пайщиков из кооператива.

Важные минусы: нет возможности заключения корпоративного договора или аналогичного соглашения и не все налоговые льготы при корпоративном финансировании распространяются на кооперативы.

Полное товарищество

Если образно описать суть полного товарищества, то выйдет следующее: 2 и более лица, каждый из которых ведет свою собственную коммерческую деятельность (поэтому участниками товарищества могут быть только ИП или юридические лица), имеют непреодолимое желание работать под единой вывеской, получая экономический эффект от объединения усилий. С течением времени участники могут меняться, а товарищество с накопленным опытом остается.

А что за статус у этой «общей вывески»? В отличие от простого товарищества (это договор и не более), полное товарищество — это юридическое лицо, порядок деятельности и структура которого гибко определяется исключительно учредительным договором между участниками. Это и делает полное товарищество весьма любопытной конструкцией с точки зрения группы компаний.

Из экономической сути такого объединения выросло и правило субсидиарной (дополнительной) ответственности участников по обязательствам товарищества. По этой же причине, с точки зрения налогообложения, налог на доходы должен образовываться на уровне участников товарищества, а не на уровне товарищества. Вместе с тем, учитывая, что полное товарищество это отдельная организация, налоги с доходов платит и само товарищество, и товарищи. По своей ставке.

Хозяйственное партнерство

Симпатичная форма организации юридических лиц, регулируемая Федеральным законом от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».

Такая коммерческая организация должна иметь по меньшей мере двух партнеров (как физические так и юридические лица, в том числе и иностранные), а раздуть его можно — аж до 50.

Создать партнерство можно только «с нуля», из уже имеющегося юридического лица реорганизация в партнерство запрещена законом. В свою очередь само партнерство может реорганизоваться только в акционерное общество.

Партнеры вправе условия сотрудничества, какими бы те ни были «хитрыми», заключить в объятия гибкого соглашения об управлении партнерством. Такое соглашение имеет юридический приоритет над уставом и может предусматривать интересные штуки:

разный статус у партнеров (например, бизнес может создаваться финансовыми усилиями одного и идейными усилиями другого партнера, не имеющими строгой денежной оценки в настоящее время...и не надо, главное — закрепить ценность этих идей в соглашении);

порядок входа в состав партнеров и выхода из него (можно даже предусмотреть принудительный выкуп долей при наступлении определенных событий или заготовить «парашют» в виде отчуждения доли на заранее установленных условиях);

закрепление разного объема прав и обязанностей партнеров (причем зависимость можно определить самостоятельно, например, от того, чем внесена доля, от времени вхождения после начала деятельности и т.п.);

может накладывать запрет на занятие партнерами конкурирующей деятельностью «на стороне» и т.д. и т.п.

К особым свойствам хозяйственного партнерства относится и система, структура и полномочия его органов управления. Поскольку все это, а также порядок осуществления и прекращения ими деятельности определяются исключительно соглашением об управлении партнерством! И это просто роскошно. Если бы не несколько минусов:

партнерство не может рекламировать свою деятельность;

партнерство не может быть участником других юридических лиц. А следовательно, реальная возможность масштабного использования соглашения об управлении партнерством, где бы собственники отразили все правила игры между собой и далее транслировали бы их на дочерние компании — отсутствует;

соглашение и все изменения в нем подлежат нотариальному удостоверению, что может создавать определенные сложности, когда партнеры находятся в разных регионах. Все члены партнерства в обязательном порядке отражаются в ЕГРЮЛ.

На этом с перечислением субъектов для вашей группы компаний пока (именно пока) все! Ведь есть еще некоммерческие организации, у которых тоже бывают существенные преимущества и налоговые льготы. Но с ними нужно разбираться отдельно.

Остается напомнить, что окончательное решение при выборе набора субъектов зависит от совершенно конкретной совокупности факторов:

Что этот субъект делает в ГК? Активная операционная деятельность (оптовая и розничная торговля, производство), хранение активов, сопутствующие услуги (транспортные, услуги складирования или хранения) и т.п.;

Возможность дополнительно обеспечить удобные налоговые последствия при наличии законных оснований для этого (банальный пример: ведение деятельности в статусе индивидуального предпринимателя на общей системе налогообложения позволяет снизит ставку налога с доходов с 20 % до 15 (13) %);

Необходимость уменьшить возможность для административного давления, захвата бизнеса именно на этом участке «фронта»;

Оптимальное владение партнерами совместно накопленным имуществом;

Формат владения имуществом и бизнесом;

Отношения между собственниками, включая функциональное разделение между партнерами, совместное принятие стратегических решений, совместный контроль за бизнесом и друг другом, безопасное получение доходов и порядок их распределения от текущей операционной деятельности и владения имуществом, возможное вмешательство «родственных» отношений в бизнесе;

Потребуется ли вам на данном участке привлекать инвестора (или дополнительное финансирование);

Сколько у вас направлений в бизнесе и потребуется ли реинвестирование денежных средств из «зарабатывающих» направлений в дотационные;

Финансовые вопросы: где центр аккумулирования финансового результата, как относительно свободно распорядиться денежными средствами;

Обеспечение возможности разделения бизнеса или, наоборот, обеспечение его неизменной целостности, а также вход (выход) из бизнеса.

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