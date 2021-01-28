Цифровизация к 2025 году: чего ждать налогоплательщикам

Сегодня поговорим про светлое цифровое будущее, которое ожидает налогоплательщиков. Решением Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 25 декабря 2020 г. № 34) утверждена Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности.

Еще в 2019 году, будучи главой ФНС, Михаил Мишустин, выступая на форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговому администрированию, заявил, что ФНС создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций«.

Уже сейчас доля сомнительных операций по НДС составляет 0,43% (против цифры 8% в 2016 году, так называемые «проблемные контрагенты»), АИС налог обрабатывает 15 млрд счетов — фактур в год, кассами ежедневно выбивается 170 млн. чеков (которые онлайн через специализированных операторов передаются в ФНС), налог на профессиональный доход уплачивает 1,3 млн человек (это при населении России 147 млн, включая детей, стариков, сотрудников органов внутренних дел и т.д.!). Такие цифры озвучил на выступлении в ТПП 20.11.2020 г. глава ФНС Даниил Егоров.

Кстати, налог на профессиональный доход — это как раз та система, в которой исчисление налога, направление налоговых уведомлений и контроль уплаты производится без участия человека.

Исходя из Приказа ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/788@ (зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2020 N 61363), автообмен информацией о финансовых счетах (CRS) в 2021 году будет осуществлен с 79 странами и 12 территориями.

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Что касается рассматриваемой концепции, реализация мероприятий, предусмотренных ею, позволит обеспечить: