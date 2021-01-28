Цифровизация к 2025 году: чего ждать налогоплательщикам

Сегодня поговорим про светлое цифровое будущее, которое ожидает налогоплательщиков. Решением Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 25 декабря 2020 г. № 34) утверждена Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности.
Еще в 2019 году, будучи главой ФНС, Михаил Мишустин, выступая на форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговому администрированию, заявил, что ФНС создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций«.
Уже сейчас доля сомнительных операций по НДС составляет 0,43% (против цифры 8% в 2016 году, так называемые «проблемные контрагенты»), АИС налог обрабатывает 15 млрд счетов — фактур в год, кассами ежедневно выбивается 170 млн. чеков (которые онлайн через специализированных операторов передаются в ФНС), налог на профессиональный доход уплачивает 1,3 млн человек (это при населении России 147 млн, включая детей, стариков, сотрудников органов внутренних дел и т.д.!). Такие цифры озвучил на выступлении в ТПП 20.11.2020 г. глава ФНС Даниил Егоров.
Кстати, налог на профессиональный доход — это как раз та система, в которой исчисление налога, направление налоговых уведомлений и контроль уплаты производится без участия человека.
Исходя из Приказа ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/788@ (зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2020 N 61363), автообмен информацией о финансовых счетах (CRS) в 2021 году будет осуществлен с 79 странами и 12 территориями.
Что касается рассматриваемой концепции, реализация мероприятий, предусмотренных ею, позволит обеспечить:
- перевод до конца 2024 года в электронную форму 95 процентов, выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур (за исключением счетов-фактур, для которых предусмотрен иной порядок обмена в связи с их отнесением к государственной тайне);
- перевод до конца 2024 года 70 процентов, формируемых хозяйствующими субъектами транспортных и товарных накладных в электронную форму (за исключением документов, для которых предусмотрен иной порядок обмена в связи с их отнесением к государственной тайне);
- увеличение общего количества электронных документов, направляемых хозяйствующими субъектами друг другу в электронной форме, не менее, чем на 20 процентов в год, начиная с 2022 года;
- снижение количества истребуемых бумажных документов в рамках мероприятий налогового контроля не менее, чем на 10 процентов в год, начиная с 2023 года;
- сокращение затрат хозяйствующих субъектов на обработку и хранение бумажных документов по итогам внедрения электронного документооборота; Повышение прозрачности осуществляемых хозяйствующими субъектами сделок;
- переход на использование информации и записи в информационной системе государственных органов вместо документов, представляемых хозяйствующими субъектами.