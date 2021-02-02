Аренда или наём жилого помещения – в чём разница?

Большинство из нас сталкивались с вопросом временного проживания в чужом жилье. Но вот называют это все по-разному. Чаще употребляется термин «аренда», но и «наём» не менее распространен. Сегодня постараемся понять, в чем же все-таки разница и почему существует оба понятия.

Употребляя эти понятия, мы подразумеваем предоставление жилого помещения собственником в пользование другому лицу за определенную сторонами плату.

Стороны договора

Договор найма жилого помещения заключается между собственником и физическим лицом. Стороны именуются «наймодатель» и «наниматель».

Юридическое лицо (организация) не может получить жилое помещение во временное владение и (или) пользование по договору найма, и в этом случае должен заключаться договор аренды либо иной договор (ст. 671 ГК РФ). В контексте жилого помещения организация может использовать его только для проживания граждан. В данном случае стороны именуются «арендодатель» и «арендатор».

Форма договора

Оба договора заключаются в простой письменной форме.

Договор аренды, заключенный на срок более года, подлежит государственной регистрации.

Договор найма, заключенный на срок не менее года, порождает обязанность сторон провести государственную регистрацию ограничения права собственности на жилое помещение. За несоблюдение установленного порядка регистрации договора аренды предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 500 руб. до 2 000 руб.

За несоблюдение срока подачи заявления о государственной регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение, возникающего на основании договора найма жилого помещения, заключенного на срок не менее года, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 000 руб.

Срок договора

Срок договора аренды или найма устанавливается сторонами. Если сторонами не установлен срок действия договора аренды, то он считается заключенным на неопределенный срок. Если сторонами не установлен срок договора найма, такой договор считается заключенным на пять лет.

Законом не установлен предельный срок действия договора аренды, но установлен срок предельный срок договора найма — пять лет.

На практике же такие договоры чаще заключаются на срок 11 месяцев. Ранее в практике чаще встречались договоры, заключенные на срок менее одного года на один или пару дней. Однако такая позиция вызвала споры, поэтому практически стал применяться срок, не достигающий года.

Расторжение договора

По общему правилу, оба эти договора будут расторгнуты по истечении срока их действия.

Но договор найма может быть расторгнут по инициативе нанимателя — с обязательным уведомлением наймодателя за три месяца.

Также договор найма может быть расторгнут по инициативе наймодателя в судебном порядке в следующих случаях:

наниматель не вносит плату за жилое помещение в течении шести месяцев, а при краткосрочном найме (менее года) — двух месяцев;

разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;

наниматель или лица, за чьи действия он отвечает, используют помещение не по назначению, нарушают права соседей, и не исправили свои поведения после письменного предупреждения о такой необходимости.

Досрочное расторжение договора аренды возможно в судебном порядке и по основаниям предусмотренным договором. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

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Повлечет ли несоответствие названия какие-либо нарушения?

Неверное наименование договора не повлечет за собой каких-либо нарушений. Разница между ними очень мала. Название договора само по себе не является существенным условием договора и не влечет его недействительности.

Для установления природы договора принимаются во внимание условия договора, а не его название. Главным при заключении подобных договоров необходимо четко приписать все его условия.