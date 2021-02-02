«Ограниченная» ответственность ИП: гражданская, административная и уголовная

Для чего люди придумали юридические лица? Не вдаваясь в полемику учёных-юристов, очевидными кажутся две задачи: организация бизнеса несколькими партнёрами и ограничение персональной ответственности предпринимателя. Формально общество с ограниченной ответственностью как раз решает обе и является оптимальной организационно-правовой формой для нескольких партнеров.

А если собственник один?

«ИП отвечает всем своим имуществом!» — так говорит любой предприниматель, когда слышит вопрос — «зачем ему потребовалось регистрировать ООО». Бесспорно, данное утверждение имеет место быть. Статус ИП не предполагает столь желанного ограничения ответственности, которым обладают юридические лица. Добавим к этому — низкий «авторитет» ИП и запрет заниматься определенными видами деятельности. Всё это делает данный статус менее привлекательным и популярным.

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С другой стороны, при внимательном ознакомлении с темой субсидиарной ответственности собственников компаний невольно приходишь к выводу, что ограниченная ответственность в ООО / АО — не такая уж и ограниченная, и в современных реалиях грань между руководителем (участником) компании и физическим лицом, имеющим «предпринимательский» статус, стирается. Разбираемся с экспертами taxCoach.

Гражданская (имущественная) ответственность

Формально положение у индивидуального предпринимателя потяжелее, по крайней мере так утверждает Гражданский кодекс. Поскольку ИП — это всё таки статус физического лица, то и риски он несёт как физическое лицо, а значит, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (абз. 1 статьи 24 ГК РФ). Участник ООО по обязательствам юридического лица не отвечает и несёт риск убытков в пределах своей доли (часть 1 статьи 87 ГК РФ).