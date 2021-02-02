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«Ограниченная» ответственность ИП: гражданская, административная и уголовная

Для чего люди придумали юридические лица? Не вдаваясь в полемику учёных-юристов, очевидными кажутся две задачи: организация бизнеса несколькими партнёрами и ограничение персональной ответственности предпринимателя. Формально общество с ограниченной ответственностью как раз решает обе и является оптимальной организационно-правовой формой для нескольких партнеров.

А если собственник один?

«ИП отвечает всем своим имуществом!» — так говорит любой предприниматель, когда слышит вопрос — «зачем ему потребовалось регистрировать ООО». Бесспорно, данное утверждение имеет место быть. Статус ИП не предполагает столь желанного ограничения ответственности, которым обладают юридические лица. Добавим к этому — низкий «авторитет» ИП и запрет заниматься определенными видами деятельности. Всё это делает данный статус менее привлекательным и популярным.

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С другой стороны, при внимательном ознакомлении с темой субсидиарной ответственности собственников компаний невольно приходишь к выводу, что ограниченная ответственность в ООО / АО — не такая уж и ограниченная, и в современных реалиях грань между руководителем (участником) компании и физическим лицом, имеющим «предпринимательский» статус, стирается. Разбираемся с экспертами taxCoach.

Гражданская (имущественная) ответственность

Формально положение у индивидуального предпринимателя потяжелее, по крайней мере так утверждает Гражданский кодекс. Поскольку ИП — это всё таки статус физического лица, то и риски он несёт как физическое лицо, а значит, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (абз. 1 статьи 24 ГК РФ). Участник ООО по обязательствам юридического лица не отвечает и несёт риск убытков в пределах своей доли (часть 1 статьи 87 ГК РФ).
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Однако, если рассматривать вопрос в разрезе процедуры банкротства, то ситуация кардинально меняется.

Во-первых, летом 2017 года существенно поправили Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», в силу чего попасть под «субсидиарку» теперь проще, чем кажется. При выполнении ряда условий между учредителем и ИП в вопросе имущественной ответственности можно поставить знак равенства (ведь учредитель будет отвечать как физическое лицо, то есть всем своим имуществом).

Во-вторых, успешно работает банкротство физических лиц, которое позволяет гражданам, имеющим непосильные долги, проститься с ними и попытаться начать жизнь с «чистого листа». Кажется, что это отличный вариант даже на случай привлечения такого физического лица к субсидиарной ответственности по долгам его организации. Однако это не так.

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Положения статьи 213.28 Закона о банкротстве, именуемой «Завершение расчётов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательств», не только освобождают должника от дальнейшей ответственности, но и устанавливают те случаи (требования), на которые освобождение не распространяется (пункт 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве). К таким случаям относятся требования кредиторов, вытекающие из привлечения лица к субсидиарной ответственности (абз. 2,3 пункта 6 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Соответственно, долги, полученные вследствие привлечения к ней, останутся за должником даже после его персонального банкротства.

На практике это означает, что после окончания процедуры банкротства физического лица кредитор по долгам, образовавшимся в связи с привлечением такого лица к субсидиарной ответственности, получит исполнительный лист для взыскания этих долгов, который будет следовать за гражданином всю жизнь.

В ситуации с ИП: гражданина, имеющего такой статус, нельзя привлечь к субсидиарной ответственности по своим собственным долгам, потому что ИП — это не отдельное лицо, это статус конкретного человека. ИП и гражданин — это один и тот же субъект. Иными словам, нельзя отвечать за себя субсидиарно.

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В соответствии со статьёй 399 Гражданского кодекса РФ субсидиарная ответственность — это дополнительная ответственность лица за другое лицо, являющееся основным должником. До предъявления требования к субсидиарному должнику кредитор должен предъявить его основному. Следовательно, за бизнес-неудачи своей организации собственник бизнеса может отвечать всю жизнь. А если он вел коммерческую деятельность в качестве ИП, то в ходе личного банкротства есть шанс от бизнес-долгов освободиться.

Конечно, перспектива стать «банкротом» ничего хорошего индивидуальному предпринимателю не сулит. Его статус прекращается, и зарегистрироваться вновь он сможет лишь через 5 лет. Более того, в течение указанного срока он не имеет права участвовать в управлении юридическим лицом, то есть быть его руководителем или участником. Однако спустя 5 лет все «вернется на круги своя».

Административная ответственность

По общему правилу, индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как должностные лица (примечание к статье 2.4 КоАП РФ).
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Например, за неиспользование кассовой техники при розничной торговле (статья 14.5 КоАП РФ) или за нарушение закона о рекламе (статья 14.3 КоАП РФ) ИП привлекают к ответственности именно как должностное лицо. Данная позиция подтверждается пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 № 16 «О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за неприменение контрольно-кассовых машин», а это означает, что штраф он заплатит: в первом случае от 3 до 4 тысяч рублей, а во втором от 4 до 20 тысяч. С организации за те же правонарушения взыщут от 30 до 40 и от 100 до 500 тысяч рублей соответственно.

При этом КоАП предусматривает достаточно большое количество исключений из общего правила, которые условно делятся на два вида:

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  • кодекс содержит специальную санкцию для ИП;
  • кодекс уравнивает ИП и юридическое лицо.
Так, например, за нарушение трудового законодательства (по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ) для ИП предусмотрено своё, персональное наказание, которое все равно меньше штрафа для организации. А вот за привлечение иностранной рабочей силы к труду без разрешения на работу (патента) ИП ответит на равне с юридическим лицом (примечание к статье 18.1 КоАП РФ). Напоминаем: размер штрафа за такое правонарушение составляет от 250 до 800 тысяч рублей.

Таким образом, с точки зрения административной ответственности статус ИП хоть и не выступает «щитом» для своего обладателя, однако в некоторых случаях существенно смягчает удар.

Уголовная ответственность

Юридическое лицо привлечь к уголовной ответственности нельзя. В любом случае за компанию будет отвечать конкретный человек — руководитель, участники, главный бухгалтер. У индивидуального предпринимателя та же история — отвечать он будет самостоятельно. Причем нести ответственность он будет именно как физическое лицо, в чем есть некая несправедливость, ведь ИП может иметь многомиллиардный бизнес, а значит потенциальный размер налоговых правонарушений ничуть не меньше, чем для организаций.

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Тем не менее, исходим из того что есть. Для примера возьмем уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов: именно по данной категории уголовных дел законодатель провел разделение — ИП отвечают как физические лица по статье 198 УК РФ, руководители организаций — по статье 199.

В целом, элементы состава данных преступлений одинаковы, за тем лишь исключением, что ИП привлекают к уголовной ответственности начиная с 2 млн. 700 тысяч рублей суммы неуплаченных в пределах трех лет налогов и страховых взносов, юридическому лицу необходимо уклониться от уплаты минимум 15 миллионов рублей. На самом деле УК РФ отталкивается не только от суммы неуплаченных налогов, но и от периода, в течение которого налогоплательщик уклонялся от уплаты (подробнее в примечаниях к ст. 198 и 199 УК РФ).
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На первый взгляд, всё очевидно — у юр. лица «запас» больше. Но вот на практике средний размер доначислений налогов на одну выездную проверку в 2020 году составляет: 23 млн. рублей — для компаний и 8 млн. — для ИП, следовательно формально попадают оба.

При этом максимальное наказание для ИП — 3 года лишения свободы, а для руководителя организации — 6 лет. Однако, сам по себе грозящий срок не столь важен. Важно то, что максимальная санкция влияет на определение категории преступления, в связи с чем уклонение на сумму, допустим, 45 млн.руб. для ИП будет являться преступлением небольшой тяжести, а для руководителя организации — тяжким.

В этом и заключается «вся соль». Поскольку преступление ИП имеет небольшую тяжесть, то срок давности по нему всего 2 года. Учитывая время на выявление правонарушения, проведение проверки, адвокату подозреваемого ИП необходимо проявить немного мастерства и затянуть передачу материалов дела в суд. По прошествии 2 лет с момента совершения преступления, коим является последний день срока для уплаты того или иного налога, считается, что лицо уклонилось от уплаты налога, если не уплатило его в отведённый законом период. Соответственно, срок давности привлечения к уголовной ответственности начинает течь со дня, следующего за последним днём срока на уплату налога, опасаться предпринимателю нечего. Руководителю юридического лица придётся ждать 10 лет — именно такой срок давности установлен УК РФ для тяжких преступлений.

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И здесь важно отметить, что Следственный комитет РФ уже предложил уголовную ответственность за неуплату налогов ИП и юридического лица уравнять, как раз ссылаясь на указанную возможность для ИП избежать этой ответственности через 2 года.

Полагаем, кому-то покажется, что мы призываем закрывать компании и переводить бизнес в формы ИП или пытаемся намекнуть, что «химичить» лучше в этом статусе. Ничего подобного. Принимая решение о ведении операционной деятельности в статусе ИП нужно помнить, что:

  • во-первых, ИП смертен, у него есть супруги и наследники. Полагаем, что внезапная кончина или развод предпринимателя с огромным количеством сотрудников и хозяйственных операций может существенно усложнить существование самого бизнеса;
  • во-вторых, партнёрские отношения данным статусом не урегулировать, что делает его неприменимым для бизнес-моделей с несколькими собственниками;
  • в третьих, законодатель накладывает ограничения на виды деятельности, которыми может заниматься ИП (например ИП нельзя продавать алкогольную продукцию).

Соответственно, такое решение должно быть взвешенным и учитывать все нюансы статуса предпринимателя, о которых мы рассказали.
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