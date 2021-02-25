Внутренний ИТ: разработка и обслуживание ПО в группе компаний

Довольно часто мы видим в структуре бизнеса «внутреннюю ИТ-компанию», которая выполняет разный спектр функций — от разработки на платформе 1С или написания проприетарных программ складского учета до обеспечения работоспособности интернет-сайтов и всей остальной инфраструктуры.

И, конечно, эксперты taxCoach не смогли обойти вниманием налоговый ИТ-маневр, в результате которого изменились условия применения пониженных тарифов по страховым взносам.

Зачем создавать внутреннюю ИТ-компанию

Если численность сотрудников ИТ-отдела превышает 7 человек, заманчиво задуматься об использовании льгот по страховым взносам на ОПС. К тому же:

нередко именно эти сотрудники настаивают на прозрачной системе оплаты труда;

уровень заработных плат иногда выше, чем в среднем в компании. Это повышает «среднее арифметическое» по уровню дохода на 1 сотрудника и иногда вызывает у налогового инспектора вопросы о причинах отклонения дохода грузчика на складе от среднего дохода по предприятию;

если есть необходимость получить право осуществлять тех.поддержку программы стороннего разработчика для всей группы компаний, необходимо выбрать один субъект, который затем будет оказывать услуги внутренним и внешним заказчикам.

Воспользоваться льготой по страховым взносам могут организации и не могут ИП. Поэтому если такой же функционал сосредоточен на ИП, льготы не будет.

Обязательным условием применения пониженных тарифов по страховым взносам является государственная аккредитация в качестве ИТ-организации. Таким образом, ИП получить такую аккредитация не могут.

Не для всех тарифы страховых взносов стали ниже

С 2021 года тарифы страховых взносов для ИТ-компаний стали еще ниже — вместо 14 % всего 7,6 %. Однако и условия изменились.

На первый взгляд, сами условия остались прежними:

Получение документа о государственной аккредитации в качестве ИТ-организации. Численность сотрудников не менее 7 человек. При этом учитываются все сотрудники, включая директора и бухгалтера, а не только профильные специалисты. Доля доходов от ИТ-деятельности должна занимать не менее 90 % от выручки.

Однако изменения в формулировке этого третьего условия закрыли возможность применять льготы части компаний. Посмотрим внимательно.

Что включается в долю выручки, которая должна соответствовать 90 %:

Было Стало На что обратить внимание в связи с этим Доходы от реализации ПО по лицензионным договорам о передаче как исключительных, так и неисключительных прав Учитываются только доходы от реализации ПО собственной разработки, включая обновления и дополнения. Исключая доходы от «рекламного» ПО* Продажа ПО сторонних разработчиков размывает долю выручки, в связи с чем сложнее соблюсти условие о 90%. Возможно, стоит подумать об изменении модели реализации стороннего ПО Доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации ПО Условие не изменилось Если специфика деятельности заключается именно в разработке, адаптации и модификации ПО под нужды Заказчика, то компании стоит меньше всего беспокоиться об изменении условий для льготы. Эти действия могут касаться в том числе стороннего ПО Доходы от услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению любого ПО Учитываются только услуги (работы) по установке, тестированию и сопровождению собственного ПО и ПО, которое этой организацией было ранее модифицировано или адаптировано Услуги по установке, тестированию и обслуживанию «чужого» ПО выведены из-под действия льготы

В доле доходов, учитываемых для применения пониженных тарифов, не учитываются доходы от предоставления прав на ПО, если такие права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в интернете и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в интернете, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки).

Таким образом, если ИТ-услуги для внутренних нужд ограничиваются обслуживанием компьютеров и настройкой сетей, установкой «чужого» ПО без какой-либо доработки, адаптации и модификации, то право на льготы по страховым взносам с 2021 прекращено.

В остальных случаях необходимо внимательно проанализировать договор и акты оказанных услуг, чтобы из них четко прослеживалась доля от «льготируемых» видов ИТ-деятельности, например:

разработка ПО, в том числе для автоматизации внутреннего документооборота, бизнес-процессов, бухгалтерского и налогового учета;

разработка интернет-сайтов для заказчика;

модификация и/или адаптация ПО сторонних производителей, например, SRM-систем;

сопровождение именно собственного, модифицированного или адаптированного ПО и др.

Кроме того, внутренняя ИТ-компания должна минимизировать выручку от продажи «чужого» ПО. Лицензионные договоры на такое ПО должны заключать конечные пользователи, то есть операционные компании, которые в нем нуждаются.

А что с налогом на прибыль

Традиционно ИТ-бизнес начинает с УСН, если выручка укладывается в установленные лимиты. Но может быть нужно задуматься о переходе на ОСН, ведь «ИТ-маневр» предлагает ставку 3 % по налогу на прибыль?

Не стоит торопиться.

Во-первых, для получения пониженной ставки налога на прибыль надо соответствовать рассмотренным выше критериям, по которым предоставляется право на пониженную ставку страховых взносов.

Во-вторых, переход на ОСН означает НДС.

Оказание услуг по разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению облагаются НДС. Льгот по НДС для этой деятельности нет и не было. Поэтому перевод «внутренней ИТ-компании» на ОСН до достижения лимитов по выручке не всегда оправдан.

В-третьих, с 2021 года изменились правила освобождения от НДС реализации ПО (под.26 п.2 ст.149 НК РФ). Освобождение будет действовать, если реализуемое ПО (как «свое», так и разработанное сторонней компанией) включено в Реестр российского ПО. Полагаем, что шансы включить ПО для внутреннего использования в Реестр невелики, поэтому на льготу рассчитывать не приходится.

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Еще немного про НДС

Интересно, что из-под действия льготы по НДС с 2021 выведен целый блок ИТ-компаний:

те, кто занимались продажей сублицензий на «стороннее» ПО иностранного производства: от Windows до специализированных программ;

те, чье ПО относится к категории «рекламного». Эти компании, напомним, лишились льгот по страховым взносам и мечты о пониженной ставке налога на прибыль.

Тем не менее, подрядчики, которые участвуют в разработке «рекламного» ПО, сохранили право на льготы по страховым взносам.

Ну и, конечно, освобождение от НДС по-прежнему действует для компаний, реализующих ПО и услуги по разработке иностранным заказчикам.