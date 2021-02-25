Распределение имущества после ликвидации юридического лица

Имущество после ликвидации юридического лица — это вещи и денежные средства, которые подлежат разделу между участниками организации. О том, как происходит признание права собственности на такое имущество и его распределение, как уплачиваются налоги, читайте далее.

Имущество ликвидированного юридического лица

Имущество после ликвидации юридического лица тоже может быть распределено.

Общий порядок прекращения деятельности и раздела имущества между участниками (акционерами) организации раскрыт в статье 63 ГК РФ. Согласно пункту 1 данной статьи, основным органом, уполномоченным на проведение ликвидации, является ликвидационная комиссия. Именно она в силу пункта 4 статьи 62 и пункта 1 статьи 63 ГК РФ управляет организацией, принимает меры для выявления кредиторов и изыскивает способы получения дебиторской задолженности.

Однако ликвидационная комиссия действует до того, как внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации фирмы. Но что делать, если фирмы уже нет, и возникла по сути абсурдная ситуация — имущество есть, а ее владелец отсутствует. Об этом далее.

На практике встречаются ситуации, когда уже после внесения записи в ЕГРЮЛ у организации может обнаруживаться нераспределенное имущество, которое по различным причинам не было включено в ликвидационный баланс. Аналогичная ситуация может возникнуть и при исключении компании из ЕГРЮЛ в случае, если она в течение 1 года не подает отчетность по налогам и страховым взносам, а также не проводит банковские операции по своим счетам, согласно требованиям статей 64.2 ГК РФ, 21.1 ФЗ «О государственной...» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, либо если организация была ликвидирована ввиду банкротства.

Механизм распределения такого имущества установлен в п. 5.2 ст. 64 ГК РФ. Им могут воспользоваться как кредиторы, так и участники ликвидированной фирмы. Заявление о назначении распределения имущество может подаваться в течение 5 лет после исключения фирмы из ЕГРЮЛ.

Целевые выплаты и субсидии, не подлежат распределению и не входят в состав распределяемого имущества. Также в состав такого имущества не входят вещи и имущественные права, которые были прекращены, например право аренды по непродленному своевременно договору.

Нужно понимать, что фирма не будет восстановлена, в этом нет необходимости для распределения имущества.

Как проходит процедура

После того, как заявление о назначении распределения обнаруженного имущества подано, назначается арбитражный управляющий. Это делает суд. Именно арбитражный управляющий руководит распределением. Расходы может принять на себя подавший заявление кредитор или участник ликвидированной фирмы.

Сама процедура проходит по правилам, которые установлены для ликвидации фирмы, но с определенной спецификой, ведь имущество можно продать, чтобы затем распределить доходы от его продажи. Арбитражный управляющий определяет список кредиторов, проводится оценка имущества, для определения рыночной стоимости, активы выставляются на торги, а выручка распределяется между кредиторами в порядке очередности, которая прописана в ст. 64 ГК РФ, пропорционально размеру требований.

Если нет кредиторов

Если нет кредиторов, то имущество будет распределено между участниками ликвидированной фирмы в пропорциях, согласно долям или в силу соглашения между ними. Все споры и вопросы процесса распределения разрешаются арбитражными судами. Так как специальных правил распределения не предусмотрено, то заявление подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства.

Распределение имущества после ликвидации юридического лица — судебная практика

Пример разрешения ситуации, подобной описанным выше, можно найти в решении Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2015 по делу № А40-160054/15, в котором указано на необходимость применения в данном случае правил пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ. Согласно обозначенной норме, заинтересованное лицо (кредитор, учредитель) вправе в течение 5 лет обратиться в суд с требованием назначить процедуру распределения обнаруженного имущества. При этом речь может идти как о собственно движимых или недвижимых вещах, так и о правах требования ликвидированной организации к другим субъектам.

Особенность таких дел, как видно из обозначенного решения арбитража, заключается в отсутствии ответчика. При этом данный факт не влияет на общий порядок рассмотрения дела, которое разрешается по общим правилам искового производства.

В случае положительного решения суду, в силу пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ, необходимо утвердить предлагаемого арбитражного управляющего или назначить такового, поскольку все действия по распределению обнаруженного имущества находятся исключительно в его компетенции. При этом само распределение должно происходить в порядке, в котором производилось разделение имущества организации ранее, на что прямо указано в абзаце 3 пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ.

Распределение имущества при ликвидации ООО и ПАО (сравнительный анализ)

Порядок раздела оставшегося имущества определяется организационно-правовой формой компании (ООО, АО и т. д.) с учетом положений пункта 8 статьи 63 ГК РФ и профильных ФЗ (например, «Об обществах...» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, «Об акционерных...» от 26.12.1995 № 208-ФЗ). В качестве примера рассмотрим данный вопрос применительно к ООО и ПАО.

Порядок распределения для ООО

Согласно пункту 1 статьи 58 ФЗ № 14, к распределению имущества ООО вправе приступить только после окончательного расчета с кредиторами. После выполнения данного условия имущество подлежит разделу между участниками, предусматривающему 2 этапа:

Передачу прибыли, которая уже распределена, но еще не выплачена. Раздел оставшегося имущества соответственно долям участников в уставном капитале общества.

Пункт 2 статьи 58 ФЗ № 14 обязывает участников вначале полностью погасить задолженность по невыплаченной прибыли (как за счет денежных средств, так и за счет прочего имущества ООО) и только затем приступать ко второму этапу раздела оставшегося имущества (при его наличии). Если же его не хватает даже для проведения полного расчета по прибыли, то фактически имеющееся имущество должно быть распределено между участниками пропорционально их долям.

Если после выплаты прибыли осталось нераспределенное имущество, оно подлежит передаче участникам на основании передаточного акта, который подписывается с одной стороны главой ликвидационной комиссии, с другой — участником ООО (либо всеми участниками, если их несколько).

Важно помнить, что все расчеты должны быть выполнены до внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации, так как в силу пункта 9 статьи 63 ГК РФ именно с этого момента организация считается ликвидированной, после чего ликвидационная комиссия утрачивает полномочия на подписание каких-либо документов.

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Особенности ликвидации ПАО

В отличие от случая с ООО, распределение имущества после расчета с кредиторами ПАО осуществляется, в силу требований статьи 23 ФЗ № 208, в 3 этапа:

Осуществление выплат по акциям, которые подлежат обязательному выкупу обществом. Такой вариант, в частности, предусмотрен пунктом 1.1 статьи 75 ФЗ № 208 в отношении акционеров, которые голосовали против ликвидации либо не принимали участия в таком голосовании. Выплата начисленных, но еще не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, так как такие акционеры, в силу статьи 32 ФЗ № 208, не вправе участвовать в голосовании по вопросу о ликвидации ПАО, однако взамен данного ограничения приобретают право на получение фиксированного дивиденда или стоимости своих акций при ликвидации ПАО. Раздел оставшегося имущества между прочими акционерами.

Переход выплат к следующей очереди, в силу пункта 2 статьи 23 ФЗ № 208, осуществляется лишь при наличии остатков имущества после завершения выплат акционерам предыдущей очереди.

Выплата денежных сумм производится в безналичной форме, согласно пункту 8 статьи 42 ФЗ № 208. При необходимости раздела прочего имущества оно в большинстве случаев подлежит продаже с торгов ликвидационной комиссией, согласно пункту 8 статьи 63 ГК РФ, во избежание споров о его дальнейшей судьбе.

Процедура ликвидации (в том числе и распределение имущества) так же, как и в случае с ООО, должна быть завершена до момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, согласно требованиям статьи 24 ФЗ № 208.