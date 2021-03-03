Можно ли оформить дарственную на коммерческую недвижимость?

— Я являюсь ИП и давно занимаюсь сдачей в аренду нежилых помещений. Могу ли я оформить дарственную на свои нежилые помещения на дочерей и, оформив нотариально заверенную доверенность на безвозмездное пользование помещениями, дальше сдавать их в аренду, как и раньше? Через сколько лет (3 или 5) мои дочери могут продать эту недвижимость без налога с продажи, оставаясь физическими лицами?

Отвечает судебный юрист Борис Глушенков:

Ваша идея не слишком понятна. Если смысл в том, чтобы сдавать недвижимость и не платить налоги — нет, такого быть не может. Налоговая очень быстро это увидит. Вы можете сдавать помещения от имени дочерей, однако в этом случае вырастут налоги: для ИП они 6%, а не 13% (для физлиц).

Ответ на ваш последний вопрос: поскольку вы близкие родственники, продать эту недвижимость, ничего не оплачивая, можно будет через 3 года после дарения.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Вы можете оформить дарственную и доверенность. Но второй документ будет на управление имуществом, и ваши дочери, как собственники, будут обязаны оплачивать налог на доход с арендных сумм.

Продать же эти помещения без оплаты налога они смогут через 3 года.

📌 Реклама

Отвечает независимый эксперт Николай Яблоков:

Доверенность не может быть выдана «на безвозмездное пользование». Это или доверенность на распоряжение имуществом — в этом случае дочери платят НДФЛ (либо 13%, как физлица, либо 6%, если они регистрируются как ИП) — или договор безвозмездного пользования имуществом.

Но поскольку вопрошающий собирается сдавать помещения — получать прибыль — есть вероятность, что возникнет ситуация, при которой налоговая инспекция посчитает доход его дочерей, исходя из своей оценки стоимости аренды.