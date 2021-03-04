Юридический ликбез: какие положения АПК РФ регламентируют представление и истребование доказательств

Статья 65 АПК РФ содержит положения, устанавливающие обязанность всех участников дела доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу этого в первую часть ст. 66 АПК РФ включено уточняющее положение о том, что участники дела представляют доказательства в суд.
Правовая сущность положений рассматриваемой статьиЭто имеет процессуальную важность прежде всего в связи с процедурой обмена состязательными документами и раскрытия доказательств. Данный подход призван гарантировать качественную подготовку к судебному разбирательству и даёт участникам возможность ознакомиться со всеми имеющимися по делу доказательствами, сформировать и впоследствии выразить правовую позицию.
Отсюда следуют и два вывода:
- нельзя рассматривать в качестве доказательств сведения, предоставленные где-то вне суда, к примеру, для СМИ;
- арбитражный суд не обязан собирать доказательства по делу, рассматриваемому в порядке искового производства, а лишь оказывает содействие участникам в получении доказательств, которые не могут быть представлены ими самими.
Отметим, что выводы можно рассматривать в качестве общих для всех судов, которые действуют в рамках гражданского законодательства. Так, суды общей юрисдикции точно так же не обязаны собирать доказательства.Рассматриваемая нами статья детально регулирует вопросы представления и истребования доказательств по делу. Их представление следует рассматривать в качестве проявления обязанности по доказыванию, которая лежит на участниках дела. Истребование же представляет собой действие, совершаемые судом как по ходатайству участников, так и по собственной инициативе в ситуациях, определённых АПК РФ .