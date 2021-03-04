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Юридический ликбез: какие положения АПК РФ регламентируют представление и истребование доказательств

Статья 65 АПК РФ содержит положения, устанавливающие обязанность всех участников дела доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу этого в первую часть ст. 66 АПК РФ включено уточняющее положение о том, что участники дела представляют доказательства в суд.

Правовая сущность положений рассматриваемой статьи

Это имеет процессуальную важность прежде всего в связи с процедурой обмена состязательными документами и раскрытия доказательств. Данный подход призван гарантировать качественную подготовку к судебному разбирательству и даёт участникам возможность ознакомиться со всеми имеющимися по делу доказательствами, сформировать и впоследствии выразить правовую позицию.

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Отсюда следуют и два вывода:

  • нельзя рассматривать в качестве доказательств сведения, предоставленные где-то вне суда, к примеру, для СМИ;
  • арбитражный суд не обязан собирать доказательства по делу, рассматриваемому в порядке искового производства, а лишь оказывает содействие участникам в получении доказательств, которые не могут быть представлены ими самими.
Отметим, что выводы можно рассматривать в качестве общих для всех судов, которые действуют в рамках гражданского законодательства. Так, суды общей юрисдикции точно так же не обязаны собирать доказательства.

Рассматриваемая нами статья детально регулирует вопросы представления и истребования доказательств по делу. Их представление следует рассматривать в качестве проявления обязанности по доказыванию, которая лежит на участниках дела. Истребование же представляет собой действие, совершаемые судом как по ходатайству участников, так и по собственной инициативе в ситуациях, определённых АПК РФ .
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Вторая часть отражает особенности сбора доказательств, подтверждающих или опровергающих обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Хоть обязанность доказывания опирается на предмет, всё же часто случается, что стороны не основываются в своих требованиях и возражениях на факты, имеющие юридическое значение, что в обязательном порядке подлежат установлению с целью законного разрешения дела.

В силу того, что суд устанавливает предмет доказывания, он же может предложить участникам представить дополнительные доказательства, нужные для установления обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия верного судебного решения, до начала заседания.
Арбитражный суд лишь имеет право, но не обязательство дать возможность участникам дела представлять уточняющие доп. доказательства, но всё он он должен это делает из-за того, что иначе не будут исследованы достаточные доказательства для вынесения обоснованного решения по делу.

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Во всяком случае, если сторона не получит возможности подтвердить свою правовую позицию доп. доказательствами, то у неё резко возрастают шансы на то, что суд вышестоящей инстанции отменит решение в силу того, что при его принятии суд не учёл принцип достаточности доказательств.

Арбитражный суд не обязывает участников дела представить доп. доказательства. Суд начальной инстанции обязан проверить, все ли обстоятельства, имеющие значение для дела, выяснены. При полном отсутствии или некоторой недостаточности объёма доказательств суд выносит сторонам предложение представить доп. доказательства по делу.

Напомним, что судебный штраф за непредставление доп. доказательств, которые суд дал возможность представить в обоснование своих требований или возражений, не предусмотрен действующим законодательством. В случае, когда стороны приняли решение их представить, суд оценивает их и разрешает спор по существу.

Обратное непременно влечёт риск того, что ряд обстоятельств останется неустановленным. Среди них окажутся и входящие в предмет доказывания в обязательном порядке, если сторона намерена добиться решения в свою пользу. Иначе суд просто напросто примет решение в пользу стороны, что выполнила обязательство доказывания.

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Если же обе стороны игнорировали обязанности по доказыванию, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований. Здесь он исходит из того, что первоначально сами требования исходят от лица, которое должно их обосновать. Если нет обоснования заявленных требований, то суд не обладает возможностью выносить любое решение, связанное с установлением любых требований к ответчику.

Правда, под доказательствами в данном случае понимается что-то такое, что практически всегда имеется у истца. К примеру, если он упрекает ответчика в том, что тот не выполнил договорных обязательств, то обязан предоставить и договор. Но документы такого характера обычно у истцов имеются.
Важной с процессуальной точки зрения становится фиксация предложения суда по представлению сторонами доп. доказательств в определении или протоколе заседания, а также данных о непредставлении доп. доказательств. Тогда у суда апелляционной инстанции не возникает оснований для отмены судебного решения в силу невыяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
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Речь можно вести лишь о доказательствах, необходимых для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта. Это доказательства обстоятельств, включенных в предмет доказывания по делу, но не доп. доказательства вспомогательного характера, которые нужны только для доказательства того, что является основным доказательством и не были изначально включенными в предмет доказывания.

Право арбитражного суда предлагать участникам представить доп. доказательства ограничено сроками. Суд может требовать сделать это до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного законом.

Суды предлагают представить доп. доказательства и при отложении рассмотрения дела в судебном заседании. Обычно это связано с совершением распорядительных действий. К ним относится изменение оснований или предмета иска или предъявлении ответчиком встречного иска.

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В результате терпит изменения совокупность обстоятельств дела, требующая установления. Поэтому может быть признано недостаточным для разрешения дела объёма представленных ранее доказательств. Тогда суд вправе установить срок для представления доп. доказательств.

Части 4 — 8 рассматриваемой статьи посвящены регулированию истребования доказательств арбитражным судом.

Пример упоминания статьи в судебных актах

Случается, что положения данной статьи иногда пытаются использовать вне их реального правового значения и контекста.

К примеру, из определения от 01.04.2015 ВС РФ по делу № 302-ЭС15-1090 мы узнаём, что в рамках дела о банкротстве должника его конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании в порядке ст. 66 АПК РФ у двух граждан 47 единиц автотранспортных, самоходных средств и прицепов, 4 косилок W-forrest 1400, строительных бытовок, бензопил, оргтехники и офисной мебели.

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Между тем, положения рассматриваемой статьи говорят об истребовании доказательств, а не имущества как такового.

В результате суды всех инстанций не соглашались с заявителем, а дошёл он даже до ВС РФ, но и там в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СК по экономическим спорам ВС было отказано. Мы можем лишь подозревать, что конкурсный управляющий не мог не знать, что суды не дадут ему считать имущество именно доказательствами, но изображал перед кредиторами должника бурную деятельность, поэтому и дошёл до высшего суда с явно провальными требованиями.

В этом сложном современном мире возможно и такое.
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