Юридический ликбез: какие положения АПК РФ регламентируют представление и истребование доказательств

Речь можно вести лишь о доказательствах, необходимых для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта. Это доказательства обстоятельств, включенных в предмет доказывания по делу, но не доп. доказательства вспомогательного характера, которые нужны только для доказательства того, что является основным доказательством и не были изначально включенными в предмет доказывания.

Право арбитражного суда предлагать участникам представить доп. доказательства ограничено сроками. Суд может требовать сделать это до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного законом.

Суды предлагают представить доп. доказательства и при отложении рассмотрения дела в судебном заседании. Обычно это связано с совершением распорядительных действий. К ним относится изменение оснований или предмета иска или предъявлении ответчиком встречного иска.

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В результате терпит изменения совокупность обстоятельств дела, требующая установления. Поэтому может быть признано недостаточным для разрешения дела объёма представленных ранее доказательств. Тогда суд вправе установить срок для представления доп. доказательств.

Части 4 — 8 рассматриваемой статьи посвящены регулированию истребования доказательств арбитражным судом.

Пример упоминания статьи в судебных актах

К примеру, из определения от 01.04.2015 ВС РФ по делу № 302-ЭС15-1090 мы узнаём, что в рамках дела о банкротстве должника его конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании в порядке ст. 66 АПК РФ у двух граждан 47 единиц автотранспортных, самоходных средств и прицепов, 4 косилок W-forrest 1400, строительных бытовок, бензопил, оргтехники и офисной мебели.

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Между тем, положения рассматриваемой статьи говорят об истребовании доказательств, а не имущества как такового.

В результате суды всех инстанций не соглашались с заявителем, а дошёл он даже до ВС РФ, но и там в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СК по экономическим спорам ВС было отказано. Мы можем лишь подозревать, что конкурсный управляющий не мог не знать, что суды не дадут ему считать имущество именно доказательствами, но изображал перед кредиторами должника бурную деятельность, поэтому и дошёл до высшего суда с явно провальными требованиями.

В этом сложном современном мире возможно и такое.